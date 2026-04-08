Την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, χαιρέτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο «να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο» αν η Μόσχα παύσει τα πλήγματα στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας, και εμείς υποστηρίζουμε την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για διπλωματικές προσπάθειες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

«Είναι προφανές σε όλους ότι μια εκεχειρία μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για συμφωνίες», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι καλεί Ουάσιγκτον για να πιέσει την Ρωσία

Προηγουμένως ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας είχε καλέσει την Ουάσιγκτον να ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα για να εξασφαλιστεί μια κατάπαυση του πυρός και να μπει τέλος στον πόλεμο που μαίνεται για πάνω από τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έδειξε ότι η «αμερικανική αποφασιστικότητα» αποφέρει καρπούς.

«Η αμερικανική αποφασιστικότητα λειτουργεί. Πιστεύουμε πως είναι καιρός για επαρκή αποφασιστικότητα ώστε να αναγκασθεί η Μόσχα να πάψει το πυρ και να τερματίσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X.

Η Ουκρανία κρίνει ότι μια κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο είναι απαραίτητη για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία με σκοπό μια υποθετική ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο η Μόσχα, η οποία συνεχίζει τις επιθέσεις στο πεδίο της μάχης, απορρίπτει αυτήν την πιθανότητα, επιχειρηματολογώντας ότι μια εκεχειρία θα έδινε στο Κίεβο την ευκαιρία να ενισχύσει την άμυνά του και ζητεί τη σύναψη συμφωνιών με την Ουκρανία πριν από την παύση των μαχών.

Παραμένουν στη Μέση Ανατολή οι Ουκρανοί στρατιώτες

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι Ουκρανοί στρατιωτικοί που έχουν αποσταλεί στη Μέση Ανατολή για να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) ιρανικού σχεδιασμού θα συνεχίσουν την εργασία τους στην περιοχή «για να συμβάλλουν στην επιπρόσθετη ανάπτυξη δυνατοτήτων ασφαλείας».

Η Ουκρανία απέστειλε τον Μάρτιο στη Μέση Ανατολή γύρω στους 200 ειδικούς στα drones για να βοηθήσουν τους συμμάχους τους στην περιοχή να αναχαιτίζουν τα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε επίσης περιοδεία στις χώρες του Κόλπου κατά την οποία υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας για την ασφάλεια και την αντιαεροπορική άμυνα, στηριζόμενη κυρίως στην τεχνογνωσία των Ουκρανών στο θέμα της παραγωγής drones αναχαίτισης ύστερα από πάνω από τέσσερα χρόνια που πολεμούν κατά της ρωσικής εισβολής.