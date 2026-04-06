Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε χθες Κυριακή στη Δαμασκό με τον σύρο ομόλογό του, τον Αχμαντ αλ Σάρα, με τον οποίο συζήτησε κυρίως θέματα περιφερειακής ασφάλειας και τον πόλεμο με τη Ρωσία (φωτογραφία του Reuters/Khalil Ashawi, επάνω, από τη συνάντηση του Ζελένσκι, αριστερά, με τον τζιχαντιστή Τζολάνι, «νομιμοποιημένο» ως αλ Σάρα, πρόεδρο της Συρίας).
Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι στη Δαμασκό, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Talks with the President of Syria, Ahmed al-Sharaa @AH_AlSharaa.
We agreed to work together to bring greater security and more opportunities for development to our societies. We discussed the situation in the region and the prospects for changing it for the better. We also went… pic.twitter.com/BxUoEVNmFW
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2026
«Συζητήσαμε την κατάσταση στην περιοχή και τις προοπτικές καλυτέρευσής της. Εξετάσαμε επίσης τις συνθήκες στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση.
«Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας», συνέχισε, προσθέτοντας ότι συζητήθηκε επίσης το θέμα της διατροφικής ασφάλειας.
Ο Ζελένσκι συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, αφού προηγουμένως επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη για συζητήσεις με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο χωρών και την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.
Ουκρανική ανησυχία
Σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana, συναντήθηκαν και οι δύο με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι.
Η Ουκρανία ανησυχεί ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ήδη προκαλεί μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, θα οδηγήσει σε μείωση των παραδόσεων όπλων στο Κίεβο και θα επιτρέψει στη Ρωσία να γεμίσει τα θησαυροφυλάκιά της, χάρη στην εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
