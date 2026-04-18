Οι Ουκρανοί θέλουνε στρατεύματα όχι ρομπότ – Τι συμβουλεύουν χώρες που βρίσκονται σε ειρήνη

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, η Ρωσία προειδοποίησε δυτικές χώρες για την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, δημοσιεύοντας λίστα με εργοστάσια και επιχειρήσεις που, όπως υποστηρίζει, κατασκευάζουν drones για το Κίεβο. Η τεχνολογία έχει όντως κρατήσει την Ουκρανία όρθια για 5η συνεχόμενη χρονιά, αλλά δεν αρκεί, χρειάζονται στρατεύματα.

Ενώ πολλοί έχουν εστιάσει στην τεχνολογική καινοτομία, όπως τα drones και τα ρομπότ, οι Ουκρανοί λένε ότι η στρατιωτική επιτυχία εξακολουθεί να στηρίζεται σε ανθρώπινα θεμέλια.

Αυτό αναφέρει ανάλυση στο περιοδικό Foreign Policy, υπογραμμίζοντας πως η υπεράσπιση της πατρίδας εξακολουθεί να χρειάζεται ανθρώπους — και μάλιστα πολλούς.

«Όταν οι άνθρωποι είδαν τι μπορούσε να επιτευχθεί με τα μη επανδρωμένα οχήματα, είδαμε ορισμένες προτάσεις ότι οι πόλεμοι θα μπορούσαν να διεξάγονται χωρίς προσωπικό», δήλωσε η Ολέσια Χοριενόβα, συνιδρύτρια του Ukrainian Security and Cooperation Center (USCC). «Είναι μια ωραία ιδέα, αλλά για να κρατήσεις έδαφος και να χειρίζεσαι UAVs [μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα] και UGVs [μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα], χρειάζεσαι ανθρώπους εκεί, φυσικά παρόντες».

Σήμερα η Ουκρανία διαθέτει θεωρητικά 900.000 στελέχη υπό τα όπλα, ωστόσο πολλοί Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι που επικαλείται το περιοδικό είπαν ότι τα τέσσερα χρόνια πολέμου έχουν επιβαρύνει το εθνικό ηθικό και έχουν οδηγήσει σε κάποια ένταση μεταξύ αμάχων και ενόπλων δυνάμεων. Αυτό περιλαμβάνει και σκεπτικισμό απέναντι στη διαδικασία της επιστράτευσης — πρόβλημα σοβαρό για μια χώρα που χρειάζεται μαχητές.

Ο Πάβλο Ζαϊτσένγκο, διοικητής της μονάδας επικοινωνιών της 59ης Ταξιαρχίας, είπε ότι ακόμη και μεταξύ εκείνων που είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν όταν επιστρατεύονται, «πολλοί ανησυχούν ότι μπορεί να μετατεθούν σε άλλη θέση μέσα στον στρατό και ίσως να μην τους επιτραπεί να υπηρετήσουν στον ρόλο που αρχικά επέλεξαν».

Ο Ζαϊτσένγκο είπε ότι για πολλούς, η ένταξη στις ένοπλες δυνάμεις σημαίνει «να εγκαταλείψουν τη γνώριμη ζωή τους για μια ακαθόριστη χρονική περίοδο» και να αφήσουν πίσω την οικογένεια, μια σταθερή δουλειά και τη στέγη τους. Σε καιρό ειρήνης, η στράτευση είναι από τη φύση της περιορισμένη, όμως αυτό αλλάζει σε περίοδο πολέμου. «Όταν δεν υπάρχει σαφής κατανόηση για το πού θα υπηρετήσει κανείς, πώς θα είναι η υπηρεσία και πόσο θα διαρκέσει, αυτό γίνεται σημαντικό εμπόδιο για τους πιθανούς εθελοντές», πρόσθεσε ο Zaichenko.

Ο στρατός είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης

Πολλές ουκρανικές πηγές δήλωσαν ότι ο πατριωτισμός από μόνος του δεν αρκεί.

«Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά κίνητρα. Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή της Ουκρανίας όπου υπήρξαν σφοδρές μάχες, οπότε για μένα το μόνο που ήθελα ήταν να προστατεύσω το σπίτι μου», είπε ο Μακσίμ Χορντουνόφ, επικεφαλής της ναυτικής στρατολόγησης.

«Αλλά οι ένοπλες δυνάμεις είναι πλέον ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ουκρανία. Είναι λογικό, με όλη την αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί ακόμη και μετά τον πόλεμο, οι άνθρωποι να θέλουν να καταλάβουν ποια θα μπορούσε να είναι η επαγγελματική τους εξέλιξη, ποια οφέλη μπορεί να έχουν», πρόσθεσε. Πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται τόσο στη στρατολόγηση όσο και στην επιστράτευση είπαν ότι πολύ συχνά αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονταν εξαρχής.

Δυσπιστία ανάμεσα σε πολίτες και στρατό

Σχεδόν όλοι όσοι μίλησαν παραδέχθηκαν ότι οι σχέσεις των πολιτών με τις ένοπλες δυνάμεις έχουν επιδεινωθεί και ότι συχνά λείπει το κίνητρο για μάχη. Αυτό αποτυπώνεται και στις πρόσφατες αναφορές για λιποταξία και για στρατιώτες που εγκαταλείπουν αυθαίρετα τις μονάδες τους. Είναι δύσκολο να βρεθούν επίσημα στοιχεία, αλλά το PBS μετέδωσε πρόσφατα ότι έως και 150.000 στελέχη μπορεί να απουσιάζουν από τις μονάδες τους. Οι στρατιώτες επικαλούνται μια σειρά από λόγους γι’ αυτό.

Καθώς δεν διαφαίνεται τέλος και συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί και τα πλήγματα σε πόλεις ακόμη και πέρα από τη γραμμή του μετώπου, η κόπωση από τον πόλεμο αυξάνεται. Όμως αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα, τονίζει το Foreign Policy, καθώς η δυσπιστία απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις μεγαλώνει, με τον κόσμο να ανταλλάσσει ιστορίες για αρνητικές εμπειρίες με τον στρατό.

Η συμβουλή σε άλλα κράτη για στρατεύματα

Στη συνέχεια το αμερικανικό περιοδικό μεταφέρει έναν δίδαγμα των Ουκρανών από τον πόλεμο που θέλουν να μοιραστούν με άλλους συμμάχους: η κινητοποίηση, η ενίσχυση των εφεδρειών και η στρατολόγηση πρέπει να γίνονται σε καιρό ειρήνης — όχι μόνο όταν ξεσπά ένας πόλεμος.

«Το κοινό πρέπει να ακούει την αλήθεια από την πρώτη ημέρα για το πώς είναι η υπηρεσία: μπορεί να σταλείς κάπου επικίνδυνα και να καταλήξεις να κάνεις μια δουλειά που δεν ήθελες. Αλλά θα έχεις επίσης φροντίδα, καλή αμοιβή και παροχές για την υπηρεσία σου, και θα μπορείς να χτίσεις μια πραγματική καριέρα, αξιοποιώντας τις επαγγελματικές δεξιότητες που ήδη διαθέτεις. Σε μια εποχή τόσο μεγάλης αβεβαιότητας, αυτό έχει τεράστια αξία» σημειώνει.

Καταλήγει ότι οι στρατιώτες με κίνητρο γίνονται καλύτεροι στρατιώτες. «Είναι προφανώς καλύτερο να έχεις να πολεμούν δίπλα σου ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται εκεί — και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Υπάρχει πραγματική πιθανότητα τα επόμενα χρόνια οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις να αυξηθούν σε μέγεθος — τόσο σε μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης όσο και σε εφέδρους. Ο καιρός ειρήνης σου δίνει την πολυτέλεια της διαφάνειας και του να κάνεις τα πράγματα με τους δικούς σου όρους».

Για του Ουκρανούς αξιωματικούς που συμβουλεύουν χώρες που έχουν την πολυτέλεια να ανασυγκροτούν τους στρατούς τους σε καιρό ειρήνης, οι πρόθυμοι νεοσύλλεκτοι γίνονται καλύτεροι στρατιώτες.