newspaper
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 08:44
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Κόσμος 22 Απριλίου 2026

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Spotlight

Εν μέσω της αμερικανικοϊσραηλινής επέμβασης κατά του Ιράν, στις πρώτες της ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στο Οβάλ Γραφείο πλαισιωμένος κυρίως από ευαγγελικούς πάστορες να προσεύχονται για επιτυχία.

Ακόμη και για τα δεδομένα μιας σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας σε βαθιά κρίση, όπως είναι σήμερα η αμερικανική, ήταν παράταιρη η εικόνα χριστιανών ηγετών να ζητούν ευλογία σε έναν φονικό και παράνομο πόλεμο επιλογής κατά μιας αλλόθρησκης θεοκρατίας.

Ήταν ωστόσο αποκαλυπτική για την κατάσταση της δημοκρατίας στις ΗΠΑ στην εποχή Τραμπ 2.0 και για την πολιτική εργαλειοποίηση της θρησκείας, στο φόντο μιας μεθοδικά καλλιεργούμενης τραμπικής προσωπολατρείας.

Δημιουργώντας ένα αφήγημα γύρω από την απόπειρα δολοφονίας του το 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Αμερικανός πρόεδρος αυτοπροβάλλεται ως ο «εκλεκτός».

«Σώθηκα από τον Θεό», είπε στην ορκωμοσία του, «για να κάνω την Αμερική σπουδαία ξανά».

Η αμφιλεγόμενη τηλε-ευαγγελίστρια Πόλα Γουάιτ-Κέιν, επί χρόνια προσωπική πνευματική του σύμβουλος και εδώ και ένα χρόνο επικεφαλής του νέου Γραφείου Πίστης του Λευκού Οίκου, είναι πλέον κάθετη.

«Όποιος λέει όχι στον Τραμπ, λέει όχι στον Θεό».

Στις αρχές του μήνα, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο λίγο πριν από το Πάσχα των καθολικών, τον συνέκρινε λίγο-πολύ με τον Ιησού, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προδόθηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε ψευδώς με ένα «γνωστό μοτίβο», που θυμίζει… τα Πάθη του Χριστού!

Λίγα 24ωρα μετά, εν μέσω της δημόσιας διαμάχης του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄για τον πόλεμο στο Ιράν και τη «θεϊκή» νομιμοποίηση που επικαλείται για τις πολιτικές του, εν γένει, ο Τραμπ ανάρτησε τη διαβόητη ΑΙ εικόνα του ως Ιησού.

Μετά τη διαγραφή της υπό το βάρος της κατακραυγής, αναδημοσίευσε μια άλλη ΑΙ εικόνα με τον ίδιο στην αγκαλιά του Χριστού.

Ήταν μια αυτοαναβάθμιση στην ηγεμονική μεγαλομανία, μετά την περσινή ανάρτηση ΑΙ εικόνας του ως Ποντίφικα, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου…

Οι επίμαχες αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ως Πάπας (2025) και μέσα σε αυτόν τον μήνα ως Ιησούς και στην αγκαλιά του Ιησού. (Πηγή: Truth Social)

Η θεολογία του πολέμου

Σε μια αμφιλεγόμενη προσευχή στον Λευκό Οίκο, ο ευαγγελικός πάστορας Φράνκλιν Γκράχαμ -από τους πιο ισχυρούς θρησκευτικούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ- παρομοίασε για πολλοστή φορά τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ με τη βιβλική μορφή της Εσθήρ.

Επικαλούμενος την ιστορία της από την Παλαιά Διαθήκη, είπε ότι όπως ο Θεός την «ανέδειξε» για να σώσει τους εβραίους από τους Πέρσες, έτσι «ανέδειξε» και τον Τραμπ «για μια τέτοια στιγμή», που «το πονηρό καθεστώς» της Τεχεράνης «θέλει να σκοτώσει και να καταστρέψει κάθε Εβραίο με ατομική φωτιά».

Στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, η άνοδος του θρησκευτικού συντηρητισμού συνδυάζεται με την πολιτική εργαλειοποίηση της πίστης και την επίκληση της θείας θέλησης για τη δικαιολόγηση ενός παράνομου πολέμου, που διχάζει προεκλογικά την αμερικανική κοινή γνώμη.

Απέναντι στο μήνυμα του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ για ειρήνη και στην αιχμηρή κριτική του, χωρίς ονομαστικές αναφορές -«αλίμονο σε όσους διαστρεβλώνουν τις θρησκείες και το ίδιο το όνομα του Θεού για τους δικούς τους στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς σκοπούς, σέρνοντας ό,τι είναι ιερό στα πιο βρώμικα και σκοτεινά βασίλεια», δήλωσε τις προάλλες- ο Τραμπ απαντά με ύβρεις και οι συν αυτώ με θεολογική διαμάχη.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ασπάστηκε τον καθολικισμό το 2019, συμβούλεψε τον πρώτο Αμερικανό Πάπα στην ιστορία «να είναι προσεκτικός όταν μιλά για θέματα θεολογίας», με σχόλια ότι «ο Θεός δεν ευλογεί καμία σύγκρουση».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον -ένας ευαγγελικός- αντέτεινε στον Πάπα το καθολικό δόγμα περί «δίκαιου πολέμου».

Προϋπάρχουσα του χριστιανισμού, η θεωρία περί «δίκαιης» προσφυγής στη βία υιοθετήθηκε από τον Άγιο Αυγουστίνο (στο Τάγμα του οποίου ανήκει ο σημερινός Πάπας).

Έχει ωστόσο πρακτικά εγκαταλειφθεί από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με την εγκύκλιο του Πάπα Φραγκίσκου «Αδελφοί Όλοι» του 2020.

Η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά να την ερμηνεύει κατά το δοκούν, ενόσω κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο.

Προσευχή μπροστά στις κάμερες από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιό του (REUTERS/Brian Snyder)

Μια «Εκκλησία MAGA»;

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαφτίστηκε σε μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε με τα κηρύγματα του πάστορα Νόρμαν Βίνσεντ Πιλ.

Δίδασκε τη «Δύναμη της Θετικής Σκέψης», που την έκανε βιβλίο και παγκόσμιο best-seller, υποστηρίζοντας ότι με αυτή και με αυτοπεποίθηση μπορεί κανείς να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να πετύχει.

Συνδυάζοντας τη χριστιανική πίστη με την ψυχολογία και την επιχειρηματικότητα, χαρακτηρίζεται πρόδρομος του αποκαλούμενου «ευαγγελίου της ευημερίας», το οποίο πρεσβεύει σήμερα η τηλε-ευαγγελίστρια Πόλα Γουάιτ-Κέιν, θεωρώντας τον πλούτο θείο δώρο και την φτώχεια τιμωρία.

Ταιριάζει «γάντι» στην κοσμοθεωρία του Ντόναλντ Τραμπ, που προ εξαετίας είχε δηλώσει στον ιστότοπο Religious News Service ότι δεν θεωρούσε πλέον τον εαυτό του πρεσβυτεριανό, αλλά χριστιανό χωρίς δόγμα.

Δεν ήταν άλλωστε ποτέ υπόδειγμα πιστού, ων δις διαζευγμένος, τρεις φορές παντρεμένος, με κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση, μια καταγγελλόμενη εξωσυζυγική σχέση με πορνοστάρ και βαριές «σκιές» από την πρώην φιλία του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Όλα αυτά αποξένωσαν μεγάλο μέρος των συντηρητικών καθολικών ψηφοφόρων. Ο Τραμπ ωστόσο διατήρησε την υποστήριξη των λευκών ευαγγελικών.

«Η πίστη μου απέκτησε νέο νόημα», διακήρυξε μετά την προπέρσινη απόπειρα δολοφονία του, «χτίζοντας» έναν προσωποπαγή MAGA χριστιανικό εθνικισμό, που διαφοροποιείται από τη χριστιανική διδασκαλία.

Κατά τον ειδικό σε θέματα Βατικανού και βιογράφο του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου, Όστεν Άιβερι, ο πόλεμος στο Ιράν επιτάχυνε αυτή τη ρήξη.

«Νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια “εκκλησία MAGA», με την έννοια ότι πολλοί Αμερικανοί χριστιανοί -κάποιοι καθολικοί, αλλά κυρίως ευαγγελικοί- έχουν υιοθετήσει ένα σύνολο ιδεών που είναι ασύμβατες με την καθολική διδασκαλία», είπε στη Frankfurter Rundschau.

Ως παράδειγμα ανέφερε τον χριστιανικό σιωνισμό, που θεωρεί την ίδρυση του Ισραήλ θεϊκή επιταγή, ασκεί σημαντική επιρροή στις ΗΠΑ και υποστηρικτές του θεωρούν τον πόλεμο στο Ιράν σημάδι ότι ο κόσμος πλησιάζει τους «έσχατους καιρούς».

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ χαιρετάει το συγκεντρωμένο πλήθος στην Αγκόλα, στο πλαίσιο της εν εξελίξει αφρικανικής περιοδείας του (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Τραμπ vs «Λατίνου Γιάνκη»

Από τις προεκλογικές πωλήσεις της «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ Βίβλου», -μιας ειδικής έκδοσης, έναντι 60 δολαρίων- μέχρι τη δημόσια ανάγνωση εδαφίων της Βίβλου στις 21 Απριλίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η Αμερική Διαβάζει τη Βίβλο» -με διακηρυγμένο στόχο «να καλέσουμε το έθνος μας πίσω στις πνευματικές του βάσεις»- η πολιτική στρατηγική του Τραμπ είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με την άνοδο της θρησκείας στην αμερικανική κοινωνία.

Και δη στα πιο συντηρητικά στοιχεία της.

Το αφήγημα περί «θεϊκής προστασίας» έχει γίνει πυλώνας της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ενισχύοντας τους δεσμούς του με την υπερσυντηρητική εκλογική βάση των ευαγγελικών.

Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται από αντισημίτες ακροδεξιούς και φιλο-Νετανιάχου Αμερικανοεβραίους, «επιγόνους» του MAGA λευκού χριστιανικού εθνικισμού του εκλιπόντα Τσάρλι Κερκ, τον καθολικό συντηρητισμό του αντιπροέδρου (και επίδοξου επόμενου προέδρου) Τζέι Ντι Βανς και τεχνο-ολιγάρχες της Νέας Δεξιάς της Σίλικον Βάλεϊ.

Όπως ο Πίτερ Τιλ της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Palantir Technologies, ο δισεκατομμυριούχος πίσω από τον Βανς και μεγαλοεργολάβος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος διαδίδει σε ΗΠΑ και Ευρώπη την θεολογικο-πολιτική θεωρία του περί έλευσης του Αντίχριστου με την υπόσχεση για ειρήνη και ασφάλεια.

Στον αντίποδα, ο μετριοπαθής Πάπας Λέων ΙΔ’ -γνωστός και ως «Λατίνος Γιάνκης» λόγω αμερικανικής καταγωγής και της μακράς ιεραποστολικής δράσης του στο Περού, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην υποστήριξη φτωχών και περιθωριοποιημένων- μιλά για ειρήνη, διάλογο, συνύπαρξη και αλληλεγγύη.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε περιοδεύοντας στην Αφρική -ένα μήνυμα για πολλούς ηγέτες που αποφεύγουν να διαφωνήσουν ανοιχτά με τον Αμερικανό πρόεδρο, φοβούμενοι τις συνέπειες στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Παρά, δε, την πρόσκληση να παραστεί στις 4 Ιουλίου στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, ο Αμερικανός Πάπας ανακοίνωσε ότι εκείνη ημέρα θα επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, νησί-σύμβολο της προσφυγικής κρίσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Κόσμος
Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Όπλα ή ψωμί; Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Όπλα ή ψωμί; Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ απολύει τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού εν μέσω πολέμου
Άμεση συνταξιοδότηση 03.04.26

ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ απολύει τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού εν μέσω πολέμου

Την παραίτηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού ζήτησε ο Χέγκσεθ. Δήλωσε ότι τη θέση πρέπει να αναλάβει κάποιος που θα υλοποιήσει το «όραμα» του προέδρου Τραμπ για τον αμερικανικό στρατό.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέλυσε τη γενική εισαγγελέα Μπόντι – Αργούσε να διώξει επικριτές και αντιπάλους του
«Αποκεφαλισμός» Νο2 02.04.26

Ο Τραμπ απέλυσε τη γενική εισαγγελέα Μπόντι – Αργούσε να διώξει επικριτές και αντιπάλους του

Την απόλυση της Παμ Μπόντι, γενικής εισαγγελέα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον είχε απογοητεύσει για τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν και γιατί δεν κινούνταν γρήγορα για να ασκήσει δίωξη σε επικριτές και αντιπάλους του.

Σύνταξη
MAGA ρωγμές – Διχασμός για τον πόλεμο στο Ιράν, προεκλογική ενότητα γύρω από τον Τραμπ
Πολιτικά διλήμματα 01.04.26

MAGA ρωγμές - Διχασμός για τον πόλεμο στο Ιράν, προεκλογική ενότητα γύρω από τον Τραμπ

Υπό τη σκιά του πολέμου στο Ιράν και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, το φετινό συνέδριο των Συντηρητικών στις ΗΠΑ ανέδειξε τις εσωτερικές αντιφάσεις του τραμπισμού, με τον ίδιο τον Τραμπ απόντα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

Σύνταξη
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Σύνταξη
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Woman 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κίνηση 22.04.26

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σύνταξη
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Σύνταξη
Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»
Κλιματική κρίση 22.04.26

Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»

Πληθώρα εργαλείων στη μάχη για εξειδικευμένη πρόγνωση καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο- Τα Σύστηματα Εγκαίρης Προρειδοποίησης σε 4 περιοχές της χώρας ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι
Έκπληξη 22.04.26

«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι

Η απάντηση του γερουσιαστή Κένεντι δεν δίνεται και τόσο εύκολα από κανένα ηγέτη κράτους. Το αν εκείνος θα την εφάρμοζε δεν το μάθαμε ποτέ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη
Ελλάδα 22.04.26

Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λ. Κοβέσι θα βρεθεί στους Δελφούς θέλοντας να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Cookies