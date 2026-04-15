Νέα φωτογραφία του Τραμπ με τον Ιησού να τον αγκαλιάζει – Τι έγραψε στο Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτυπά. Μετά τη φωτογραφία που ανήρτησε στον λογαριασμό του στα social media εμφανίζοντας τον ίδιο ως… Χριστό να θεραπεύει ασθενή, δημοσίευσε νέα εικόνα με τον Ιησού να τον αγκαλιάζει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στο Truth Social από έναν υποστηρικτή του.

Μαζί με την εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ έγραψε: «Μπορεί να μην αρέσει αυτό στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!».

Στην εικόνα ο Ιησούς αγκαλιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο ενώ ο υποστηρικτής του που την είχε δημοσιεύσει στο Χ έγραφε: «Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα θρήσκος… Αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ότι ο Θεός ίσως παίζει το ατού του;».

Υπενθυμίζεται ότι τον σάλο που ξέσπασε με την εικόνα που δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη και τον παρουσίαζε ως Ιησού Χριστό, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τεαμπ διέγραψε την σχετική ανάρτηση που δημοσίευσε στο Truth Social.

Στη φωτογραφία ο Ντόναλντ Τραμπ παρομοίαζε εαυτόν ως Χριστό με φως να βγαίνει από τα χέρια του, καθώς «θεραπεύει» έναν άρρωστο άνδρα σε νοσοκομειακό κρεβάτι.

Σύμφωνα με τον Guardian, αρκετοί από τους πιστούς υποστηρικτές του εξέφρασαν την ενόχλησή τους.

Η Megan Basham, αρθρογράφος στο Daily Wire, είχε χαρακτηρίσει την εικόνα «εξοργιστική βλασφημία». Αναρωτήθηκε αν ο πρόεδρος προσπαθούσε να κάνει χιούμορ ή αν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση και ζήτησε να κατεβάσει άμεσα την ανάρτηση και να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανικό λαό και τον Θεό.

Από την πλευρά της, η Isabel Brown έκανε λόγω για κάτι «αηδιαστικό και απαράδεκτο», τονίζοντας πως τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τον Ιησού. Παρόμοια ήταν και η αντίδραση του Steve Deace από το BlazeTV, ο οποίος σχολίασε λακωνικά με μία μόνο λέξη: «Όχι».