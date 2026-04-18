Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα
Κόσμος 18 Απριλίου 2026, 07:00

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη πριν από ενάμιση χρόνο χάρη και στις ψήφους της λεγόμενης χριστιανικής Δεξιάς. Ευαγγελικοί και καθολικοί έδειξαν ότι τον προτιμούν έναντι της Κάμαλα Χάρις, καθώς διεξήγε μια προεκλογική εκστρατεία βασιζόμενος στις γνωστές αρχές: πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.

Και παρά το γεγονός ότι η ζωή του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδειγμα συμπεριφοράς πατριώτη, οικογενειάρχη και θρησκευόμενου, έπεισε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Washington Post σε ανάλυσή της, ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον δοκιμάζει την πίστη των θρησκευόμενων Αμερικανών προς το πρόσωπό του. Αιτία, η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του, αλλά και η αντιπαράθεσή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Αποκορύφωμα ήταν η προσπάθειά του να ταυτιστεί ακόμη και με τον Χριστό, με εκείνη την εικόνα που τον παρουσίαζε να θεραπεύει ασθενείς. Έχοντας πίσω του φυσικά πολεμικά ελικόπτερα, την αμερικανική σημαία και άλλα ηρωικά στοιχεία.

«Δόξα στον Αλλάχ»

Αλλά δεν είναι μόνον αυτά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι ο Θεός υποστηρίζει ξένες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Έχει απειλήσει να εξαφανίσει έναν από τους παλαιότερους πολιτισμούς του κόσμου. Και σε ανάρτησή του, την Κυριακή του Πάσχα, την ώρα που χρησιμοποίησε μια αισχρολογία, υπέγραψε με ένα «Δόξα στον Αλλάχ».

Όλα αυτά έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι έχει κάνει τρεις γάμους, είναι ασεβής, λέει ψέματα χωρίς κανένα δισταγμό, για να τα πάρει πίσω με άλλα ψέματα. Και επίσης, έχει εκρήξεις χυδαιότητας και εκδικητικότητας. Χώρια οι δεσμοί του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον οποίο τώρα αποκηρύσσει.

Σύμφωνα με τον συντηρητικό Ευαγγελικό ραδιοφωνικό παραγωγό, Έρικ Έρικσον, ο Ντόναλντ Τραμπ «αποξενώνει τους Ευαγγελικούς ψηφοφόρους».

«Αναγκάζει τους υποστηρικτές του να βρίσκονται σε άβολη θέση. Και αν δεν τον υποστηρίξουν, τους επιτίθεται. Αυτός δεν είναι τρόπος για να διατηρηθεί ένας συνασπισμός», επισημαίνει ο Έρικσον. Ο οποίος όσο έχει επαινέσει τον Τραμπ τόσο τον έχει επικρίνει.

Όταν πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εικόνα του εαυτού του ντυμένου ως Πάπα, προκάλεσε αντιδράσεις. Αλλά σχετικά ήπιες. Αλλά η απεικόνισή του ως Ιησού, ήταν πέρα από τα εσκαμμένα. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, Ευαγγελικός στο θρήσκευμα, που αποφεύγει την κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, είπε: «Του ζήτησα να την κατεβάσει».

Ο Τραμπ ως θεός…

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ αρέσκεται να προκαλεί. Και έχει γύρω του τα κατάλληλα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι χαίρεται με τις κολακείες.

Ορισμένοι από τους θρησκευτικούς ηγέτες γύρω του προώθησαν μια σχεδόν θεοποιημένη εικόνα τους, ειδικά μετά την παραλίγο δολοφονία του το 2024. Παράδειγμα η τηλεευαγγελική Πόλα Γουάιτ-Κέιν, η πνευματική του σύμβουλος. Στεκόμενη στο πλευρό του, δήλωσε:

«Ο Ιησούς δίδαξε τόσα πολλά μαθήματα μέσω του θανάτου, της ταφής και της ανάστασής Του. Μας έδειξε μεγάλη ηγεσία, η μεγάλη μεταμόρφωση απαιτεί μεγάλη θυσία».

Και πρόσθεσε απευθυνόμενη στον Ντόναλντ Τραμπ: «Και κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν έχει πληρώσει το τίμημα όπως εσείς. Παραλίγο να σας κοστίσει τη ζωή σας. Προδοθήκατε, συλληφθείτε και κατηγορηθήκατε ψευδώς. Είναι ένα οικείο μοτίβο που μας έδειξε ο Κύριος και Σωτήρας μας».

Οι καθολικοί ψηφοφόροι

Οι λευκοί ευαγγελικοί αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της ακτιβιστικής βάσης των Ρεπουμπλικανών από τα χρόνια του Ρόναλντ Ρίγκαν, επισημαίνει η Washington Post. Αλλά οι Καθολικοί είναι κάτι διαφορετικό.

REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Το 2020, ο Τζο Μπάιντεν «μοιράστηκε» σχεδόν ισόποσα τις ψήφους των Καθολικών με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το 2024 ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ κέρδισε τους καθολικούς ψηφοφόρους με διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων από την Κάμαλα Χάρις.

Συνεπώς, η επίθεσή του στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ μάλλον θα του κοστίσει. Όταν ο Πάπας άσκησε κριτική στον πόλεμο στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος τον αντιμετώπισε όπως κάθε άλλο επικριτή του. Με μια σειρά αναρτήσεις τον κατηγόρησε ότι είναι «αδύναμος απέναντι στο έγκλημα». Και επίσης ότι «υπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά». Αφού προηγουμένως είχε ισχυριστεί ότι χάρη στην επιρροή τους εξελέγη Πάπας.

Αυτή η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Πάπα απογοήτευσε και ένθερμους υποστηρικτές του μεταξύ της ηγεσίας της Καθολικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ.

Παράδειγμα ο Επίσκοπος Ρόμπερτ Μπάρον, μέλος της Επιτροπής Θρησκευτικής Ελευθερίας, που έχει φτιάξει ο Αμερικανός πρόεδρος. «Οι δηλώσεις που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social σχετικά με τον Πάπα ήταν εντελώς ακατάλληλες και ασεβείς», είπε. «Δεν συμβάλλουν καθόλου σε εποικοδομητική συζήτηση. Είναι προνόμιο του Πάπα να διατυπώνει το Καθολικό Δόγμα και τις αρχές που διέπουν την ηθική ζωή. Νομίζω ότι ο Πρόεδρος οφείλει στον Πάπα μια συγγνώμη».

Αυτό δεν έγινε ποτέ. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θυμάται να αναφερθεί στον ποντίφικα. Τον έχει κατηγορήσει «ότι δεν ξέρει τι γίνεται στο Ιράν» και πως «πρέπει να καταλάβει ότι το Ιράν θα είχε φτιάξει πυρηνικό όπλο».

Και οι αφοσιωμένοι συντηρητικοί…

Παρ’ όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αντλεί από ένα βαθύ πηγάδι εμπιστοσύνης και αφοσίωσης μεταξύ των θρησκευόμενων συντηρητικών. Η Washington Post σημειώνει ότι τους έχει θέσει στην πρώτη γραμμή του συνασπισμού του και έχει επιτύχει νίκες σε θέματα για τα οποία οι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι πριν από αυτόν είχαν μόνο μιλήσει. Όπως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην άμβλωση. Η ανατροπή του επιτεύχθηκε χάρη στους κατάλληλους διορισμούς στα δικαστήρια.

Από την άλλη πλευρά, οι Χριστιανοί συντηρητικοί πιστεύουν ότι υπάρχει ανοιχτή εχθρότητα από το Δημοκρατικό Κόμμα προς τις αξίες τους. Όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, οι αμβλώσεις, η παροχή υπηρεσιών σε θρησκευτικές κοινότητες  κ.ά. Με την εκλογή του Τραμπ κατόρθωσαν να κερδίσουν πολλές μάχες «πολιτισμικού πολέμου».

Αλλά οι πιο φιλελεύθεροι Καθολικοί, που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες και ζητούν ένα καλύτερο δίχτυ ασφαλείας για τους φτωχούς, χάνουν έδαφος.

Σύμφωνα με τον Ραλφ Ριντ, ιδρυτή και πρόεδρο του Συνασπισμού Πίστης και Ελευθερίας, «κανείς δεν έχει προσφέρει περισσότερα από τον Τραμπ στη ζωή, τη θρησκευτική ελευθερία, την υποστήριξη προς το Ισραήλ και τους δικαστικούς διορισμούς για τους ψηφοφόρους πίστης».

Ο Ριντ, ιδρυτής μέλος της συμβουλευτικής ομάδας πίστης του Τραμπ, επισήμανε ότι «αυτές οι νίκες πολιτικής έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στην ιεραρχία των ανησυχιών τους από οποιαδήποτε διαφωνία για μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαγράφηκε έκτοτε».

Αλλά, σημειώνει η Washington Post, αυτή η ευγνωμοσύνη φτάνει μόνο μέχρι ενός σημείου. Οι θρησκευτικοί υποστηρικτές του μπορεί να γίνουν λιγότερο ανεκτικοί στις γελοιότητες και την αστάθειά του. Τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να μειώνονται.

Ίσως λοιπόν κοιτάζουν προς ένα μέλλον πέρα ​​από την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ακόμη να προσεύχονται για κάποιον που δεν θα θέτει συνεχώς την πίστη τους στο πρόσωπό του σε τέτοιες δοκιμασίες.

Ιράν: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» ο Σι με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Ιρακινό Κουρδιστάν: 3 ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στην Τεχεράνη
Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Τρεις ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ 18.04.26

Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση
Κόσμος 17.04.26

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
17 Απριλίου 17.04.26

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος αφορά αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πρόεδρος Αούν προχώρησε σε διάγγελμα με αιχμές εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ
Λίβανος 17.04.26

Ο πρόεδρος Αούν προχώρησε σε διάγγελμα με αιχμές εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόσεφ Αούν μίλησε σε διάγγελμα για τις διαπραγματεύσεις και τις πιθανές παραχωρήσεις ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Λίβανος 17.04.26

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Στη διαδήλωση της Ανσάρ Αλλάχ «οι πλατείες μας είναι μία... Μαζί με την Παλαιστίνη ενάντια στην τυραννία και δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο», οι «Χούθι» έκαναν μια συγκέντρωση του «ενός εκατομμυρίου»

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Αποκαρδιωτικές εικόνες 17.04.26

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Fuel Pass: Βήμα-βήμα η υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Fuel Pass: Βήμα-βήμα η υποβολή των αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρτοποιοί: «Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς
Αρτοποιοί 18.04.26

«Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς

Κρούουν τον κώδωνα για την επιβίωση του κλάδου τους οι συνοικιακοί αρτοποιοί. Στο επίκεντρο η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, εν μέσω συρράξεων, τα τελευταία χρόνια

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο
Οικονομία 18.04.26

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική 18.04.26

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ακαδημία Πλάτωνος: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το φλεγόμενο διαμέρισμα
Ακαδημία Πλάτωνος 18.04.26

Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα

Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ οι ένοικοι εγκατέλειψαν το κτίριο και βγήκαν στον δρόμο.

Ιράν: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» ο Σι με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Ιρακινό Κουρδιστάν: 3 ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στην Τεχεράνη
Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Τρεις ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Υπαναχώρηση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ 18.04.26

Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και για τον λόγο αυτό οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου - Λυπηρή χαρακτήρισαν την απόφαση οι συνήγοροι

Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της
Ελλάδα 18.04.26

Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της

Η 17χρονη κόρη γνωστού καρδιολόγου έφυγε χθες αργά το απόγευμα από το σπίτι της για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευή στον Ισθμό της Κορίνθου

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

