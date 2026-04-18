Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη πριν από ενάμιση χρόνο χάρη και στις ψήφους της λεγόμενης χριστιανικής Δεξιάς. Ευαγγελικοί και καθολικοί έδειξαν ότι τον προτιμούν έναντι της Κάμαλα Χάρις, καθώς διεξήγε μια προεκλογική εκστρατεία βασιζόμενος στις γνωστές αρχές: πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.

Και παρά το γεγονός ότι η ζωή του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδειγμα συμπεριφοράς πατριώτη, οικογενειάρχη και θρησκευόμενου, έπεισε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Washington Post σε ανάλυσή της, ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον δοκιμάζει την πίστη των θρησκευόμενων Αμερικανών προς το πρόσωπό του. Αιτία, η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του, αλλά και η αντιπαράθεσή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Αποκορύφωμα ήταν η προσπάθειά του να ταυτιστεί ακόμη και με τον Χριστό, με εκείνη την εικόνα που τον παρουσίαζε να θεραπεύει ασθενείς. Έχοντας πίσω του φυσικά πολεμικά ελικόπτερα, την αμερικανική σημαία και άλλα ηρωικά στοιχεία.

«Δόξα στον Αλλάχ»

Αλλά δεν είναι μόνον αυτά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι ο Θεός υποστηρίζει ξένες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Έχει απειλήσει να εξαφανίσει έναν από τους παλαιότερους πολιτισμούς του κόσμου. Και σε ανάρτησή του, την Κυριακή του Πάσχα, την ώρα που χρησιμοποίησε μια αισχρολογία, υπέγραψε με ένα «Δόξα στον Αλλάχ».

Όλα αυτά έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι έχει κάνει τρεις γάμους, είναι ασεβής, λέει ψέματα χωρίς κανένα δισταγμό, για να τα πάρει πίσω με άλλα ψέματα. Και επίσης, έχει εκρήξεις χυδαιότητας και εκδικητικότητας. Χώρια οι δεσμοί του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον οποίο τώρα αποκηρύσσει.

Σύμφωνα με τον συντηρητικό Ευαγγελικό ραδιοφωνικό παραγωγό, Έρικ Έρικσον, ο Ντόναλντ Τραμπ «αποξενώνει τους Ευαγγελικούς ψηφοφόρους».

«Αναγκάζει τους υποστηρικτές του να βρίσκονται σε άβολη θέση. Και αν δεν τον υποστηρίξουν, τους επιτίθεται. Αυτός δεν είναι τρόπος για να διατηρηθεί ένας συνασπισμός», επισημαίνει ο Έρικσον. Ο οποίος όσο έχει επαινέσει τον Τραμπ τόσο τον έχει επικρίνει.

Όταν πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εικόνα του εαυτού του ντυμένου ως Πάπα, προκάλεσε αντιδράσεις. Αλλά σχετικά ήπιες. Αλλά η απεικόνισή του ως Ιησού, ήταν πέρα από τα εσκαμμένα. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, Ευαγγελικός στο θρήσκευμα, που αποφεύγει την κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, είπε: «Του ζήτησα να την κατεβάσει».

Ο Τραμπ ως θεός…

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ αρέσκεται να προκαλεί. Και έχει γύρω του τα κατάλληλα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι χαίρεται με τις κολακείες.

Ορισμένοι από τους θρησκευτικούς ηγέτες γύρω του προώθησαν μια σχεδόν θεοποιημένη εικόνα τους, ειδικά μετά την παραλίγο δολοφονία του το 2024. Παράδειγμα η τηλεευαγγελική Πόλα Γουάιτ-Κέιν, η πνευματική του σύμβουλος. Στεκόμενη στο πλευρό του, δήλωσε:

«Ο Ιησούς δίδαξε τόσα πολλά μαθήματα μέσω του θανάτου, της ταφής και της ανάστασής Του. Μας έδειξε μεγάλη ηγεσία, η μεγάλη μεταμόρφωση απαιτεί μεγάλη θυσία».

Και πρόσθεσε απευθυνόμενη στον Ντόναλντ Τραμπ: «Και κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν έχει πληρώσει το τίμημα όπως εσείς. Παραλίγο να σας κοστίσει τη ζωή σας. Προδοθήκατε, συλληφθείτε και κατηγορηθήκατε ψευδώς. Είναι ένα οικείο μοτίβο που μας έδειξε ο Κύριος και Σωτήρας μας».

Οι καθολικοί ψηφοφόροι

Οι λευκοί ευαγγελικοί αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της ακτιβιστικής βάσης των Ρεπουμπλικανών από τα χρόνια του Ρόναλντ Ρίγκαν, επισημαίνει η Washington Post. Αλλά οι Καθολικοί είναι κάτι διαφορετικό.

Το 2020, ο Τζο Μπάιντεν «μοιράστηκε» σχεδόν ισόποσα τις ψήφους των Καθολικών με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το 2024 ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ κέρδισε τους καθολικούς ψηφοφόρους με διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων από την Κάμαλα Χάρις.

Συνεπώς, η επίθεσή του στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ μάλλον θα του κοστίσει. Όταν ο Πάπας άσκησε κριτική στον πόλεμο στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος τον αντιμετώπισε όπως κάθε άλλο επικριτή του. Με μια σειρά αναρτήσεις τον κατηγόρησε ότι είναι «αδύναμος απέναντι στο έγκλημα». Και επίσης ότι «υπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά». Αφού προηγουμένως είχε ισχυριστεί ότι χάρη στην επιρροή τους εξελέγη Πάπας.

Αυτή η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Πάπα απογοήτευσε και ένθερμους υποστηρικτές του μεταξύ της ηγεσίας της Καθολικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ.

Παράδειγμα ο Επίσκοπος Ρόμπερτ Μπάρον, μέλος της Επιτροπής Θρησκευτικής Ελευθερίας, που έχει φτιάξει ο Αμερικανός πρόεδρος. «Οι δηλώσεις που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social σχετικά με τον Πάπα ήταν εντελώς ακατάλληλες και ασεβείς», είπε. «Δεν συμβάλλουν καθόλου σε εποικοδομητική συζήτηση. Είναι προνόμιο του Πάπα να διατυπώνει το Καθολικό Δόγμα και τις αρχές που διέπουν την ηθική ζωή. Νομίζω ότι ο Πρόεδρος οφείλει στον Πάπα μια συγγνώμη».

Αυτό δεν έγινε ποτέ. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θυμάται να αναφερθεί στον ποντίφικα. Τον έχει κατηγορήσει «ότι δεν ξέρει τι γίνεται στο Ιράν» και πως «πρέπει να καταλάβει ότι το Ιράν θα είχε φτιάξει πυρηνικό όπλο».

Και οι αφοσιωμένοι συντηρητικοί…

Παρ’ όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αντλεί από ένα βαθύ πηγάδι εμπιστοσύνης και αφοσίωσης μεταξύ των θρησκευόμενων συντηρητικών. Η Washington Post σημειώνει ότι τους έχει θέσει στην πρώτη γραμμή του συνασπισμού του και έχει επιτύχει νίκες σε θέματα για τα οποία οι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι πριν από αυτόν είχαν μόνο μιλήσει. Όπως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην άμβλωση. Η ανατροπή του επιτεύχθηκε χάρη στους κατάλληλους διορισμούς στα δικαστήρια.

Από την άλλη πλευρά, οι Χριστιανοί συντηρητικοί πιστεύουν ότι υπάρχει ανοιχτή εχθρότητα από το Δημοκρατικό Κόμμα προς τις αξίες τους. Όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, οι αμβλώσεις, η παροχή υπηρεσιών σε θρησκευτικές κοινότητες κ.ά. Με την εκλογή του Τραμπ κατόρθωσαν να κερδίσουν πολλές μάχες «πολιτισμικού πολέμου».

Αλλά οι πιο φιλελεύθεροι Καθολικοί, που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες και ζητούν ένα καλύτερο δίχτυ ασφαλείας για τους φτωχούς, χάνουν έδαφος.

Σύμφωνα με τον Ραλφ Ριντ, ιδρυτή και πρόεδρο του Συνασπισμού Πίστης και Ελευθερίας, «κανείς δεν έχει προσφέρει περισσότερα από τον Τραμπ στη ζωή, τη θρησκευτική ελευθερία, την υποστήριξη προς το Ισραήλ και τους δικαστικούς διορισμούς για τους ψηφοφόρους πίστης».

Ο Ριντ, ιδρυτής μέλος της συμβουλευτικής ομάδας πίστης του Τραμπ, επισήμανε ότι «αυτές οι νίκες πολιτικής έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στην ιεραρχία των ανησυχιών τους από οποιαδήποτε διαφωνία για μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαγράφηκε έκτοτε».

Αλλά, σημειώνει η Washington Post, αυτή η ευγνωμοσύνη φτάνει μόνο μέχρι ενός σημείου. Οι θρησκευτικοί υποστηρικτές του μπορεί να γίνουν λιγότερο ανεκτικοί στις γελοιότητες και την αστάθειά του. Τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να μειώνονται.

Ίσως λοιπόν κοιτάζουν προς ένα μέλλον πέρα ​​από την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ακόμη να προσεύχονται για κάποιον που δεν θα θέτει συνεχώς την πίστη τους στο πρόσωπό του σε τέτοιες δοκιμασίες.