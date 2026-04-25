«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

«Επειδή μας ρωτούν συχνά», είναι η εξαιρετικά «θολή» αιτιολογία που επικαλέστηκε η Palantir Technologies Inc για να δημοσιεύσει τις προάλλες στο Χ ένα μίνι «μανιφέστο» 22 σημείων για την «Τεχνολογική Δημοκρατία».

Πρόκειται πρακτικά για σύνοψη του ομώνυμου βιβλίου που εκδόθηκε προ έτους, με συγγραφείς τον αμφιλεγόμενο συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Palantir, Άλεξ Καρπ, και τον Νίκολας Ζαμίσκα, πρώην δημοσιογράφο, νυν στέλεχος του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

Κοντολογίς, μια ιδιωτική εταιρεία λογισμικού -από τις πιο «μυστηριώδεις» της Σίλικον Βάλεϊ- αναπτύσσει και αναπαράγει μια πολιτική ιδεολογία, που είναι αντίθετη στη φιλελεύθερη δημοκρατία.

Απορρίπτει τον πλουραλισμό, τη συμπερίληψη και «οπισθοδρομικούς» πολιτισμούς.

Σε εθνικιστικό τόνο, μιλά για αμερικανική υπεροχή, για «ηθικό χρέος» της τεχνολογικής ελίτ «να συμμετάσχει στην υπεράσπιση του έθνους» και για μεγαλύτερο ρόλο της θρησκείας στην πολιτική και δημόσια ζωή.

Κάνει λόγο για «σκληρή ισχύ», στρατολογήσεις ως «καθολικό καθήκον» και μια «νέα εποχή αποτροπής βασισμένη στην A.I.», στην οποία επενδύει.

Ζητά επανεξοπλισμό των ηττημένων του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου -«η αποδυνάμωση της Γερμανίας ήταν μια υπερβολική διόρθωση για την οποία η Ευρώπη πληρώνει τώρα ένα βαρύ τίμημα», λέει, και «η άκρως θεατρική δέσμευση στον ιαπωνικό πασιφισμό, εάν διατηρηθεί, θα απειλήσει να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην Ασία».

«Δεν είναι απλώς διαφήμιση από έναν κορυφαίο παγκόσμιο έμπορο τεχνολογικών όπλων», παρατηρεί ο Μαρκ Κούκελμπεργκ, διεθνώς αναγνωρισμένος Βέλγος φιλόσοφος της τεχνολογίας και εμπειρογνώμονας στην ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

«Ριζικά τεχνοκρατικό, το μανιφέστο της Palantir παρουσιάζει την τεχνολογία της ως απάντηση στην έλλειψη τάξης και ασφάλειας», εξηγεί.

Προβάλλει «την πεποίθηση ότι η προηγμένη τεχνολογία μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επιβληθεί τάξη σε έναν σύνθετο, απείθαρχο κόσμο, υπό την καθοδήγηση εκείνων που κατασκευάζουν και κατανοούν αυτά τα συστήματα».

Ο βασικός συνιδρυτής της, Πίτερ Τιλ, το έχει πει ανοιχτά: «η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι πλέον συμβατές»…

Οργουελικός εφιάλτης με τις «ευλογίες» Τραμπ και CIA

Κορυφαία στην ενσωμάτωση και ανάλυση δεδομένων, η Palantir δεν είναι τυχαία εταιρεία τεχνολογίας.

Ιδρύθηκε το 2003 για να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με αρχική χρηματοδότηση από το In-Q-Tel, επενδυτικό βραχίονα της CIA.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ.

Μεγαλοδωρητής του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται ο άνθρωπος πίσω από τη μετεωρική άνοδο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ (και επίδοξου επόμενου προέδρου) Τζέι Ντι Βανς.

Σήμερα, η Palantir είναι μεγαλοεργολάβος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Έχει παχυλά συμβόλαια με το Πεντάγωνο για τον εκσυγχρονισμό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης και την επιβολή του «νόμου και της τάξης».

Μόλις την Τετάρτη υπέγραψε συνεργασία και με το υπουργείο Γεωργίας για τη διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και τη διασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων.

Λέγεται ότι το υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE), που ιδρύθηκε επί της δεύτερης προεδρίας Τραμπ, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Foundry της Palantir.

Η εταιρεία απορρίπτει καταγγελίες ότι τα τεχνολογικά «εργαλεία» της χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών.

Λογισμικά της, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έχουν συνδεθεί με τους πολέμους στην Ουκρανία (με χρήση από το Κίεβο), στη Γάζα (από το Ισραήλ) και τώρα στο Ιράν.

Η εταιρεία απέσπασε εύσημα για την πλατφόρμα Maven Smart System, ως ανάδοχος του αμερικανικού Πενταγώνου.

Από πέρυσι, έχει υπογράψει σύμβαση με το ΝΑΤΟ για την παροχή του εν λόγω συστήματος, σε προσαρμοσμένη εκδοχή.

Το αποτύπωμά της στην Ευρώπη διευρύνεται συνεχώς.

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, λογισμικό της χρησιμοποιείται ή δοκιμάστηκε κατά καιρούς σε διάφορα κρατίδια, παρά τα ανοιχτά ερωτήματα συμβατότητας με τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ.

Στη Βρετανία, έχει συμβάσεις με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), την αστυνομία, το υπουργείο Άμυνας και την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA).

Palantir: «Λογισμικό που κυριαρχεί»

Όταν τον Φεβρουάριο του 2025 εκδόθηκε το βιβλίο και πλέον best seller «Η Τεχνολογική Δημοκρατία: Σκληρή Ισχύς, Ήπια Πίστη και το Μέλλον της Δύσης» των δύο στελεχών της Palantir, πολλοί το είχαν χαρακτηρίσει από τότε σχέδιο σχέδιο κατάληψης του κράτους από την τεχνολογική ελίτ, με στρατιωτικοποίηση και ευρεία εποπτεία.

Σχεδόν δύο μήνες μετά, με ανοιχτή επιστολή, 13 πρώην υπάλληλοι της Palantir -ανάμεσά τους και μηχανικοί λογισμικού- καταδίκασαν τη συνεργασία της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ, καταγγέλλοντας ότι τεχνολογικοί κολοσσοί «συμπεριλαμβανομένης της Palantir, γίνονται ολοένα και πιο συνένοχοι, ομαλοποιώντας τον αυταρχισμό υπό το πρόσχημα μιας “επανάστασης” καθοδηγούμενης από ολιγάρχες».

«Λογισμικό που κυριαρχεί», είναι η σύντομη περιγραφή που έχει επιλέξει η ίδια η Palantir στο προφίλ της στο X.

«Η Palantir δεν υπάρχει μόνο για να βγάζει χρήματα. Θέλει περισσότερα», γράφει ο Μαρκ Κούκελμπεργκ.

«Στόχος είναι η συσσώρευση εξουσίας.

Το μίνι μανιφέστο της, παρατηρεί, «φαντάζει λιγότερο ως πρόκληση και περισσότερο με μελέτη περίπτωσης: ένα τέλειο παράδειγμα τεχνοφασισμού.

»Η συγχώνευση εκτεταμένης επιτήρησης, προγνωστικής ανάλυσης και κρατικής εξουσίας δικαιολογείται εδώ και καιρό στο όνομα της αποτελεσματικότητας, της σταθερότητας ή της εθνικής ασφάλειας.

»Όμως αυτές οι δικαιολογίες συγκαλύπτουν μια βαθύτερη μετατόπιση μακριά από τη δημοκρατική λογοδοσία και ένα μεγάλο βήμα προς αυταρχικές και φασιστικές κατευθύνσεις.

»Όταν μια τεχνολογική εταιρεία με τόσο βαθείς δεσμούς με την κρατική εξουσία αρχίζει να αρθρώνει μια ολοκληρωμένη πολιτική κοσμοθεωρία, σηματοδοτεί μια αλλαγή στη διακυβέρνηση».

Δεν είναι αναπόφευκτο, τονίζει.

«Αλλά αυτό προϋποθέτει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τον επείγοντα χαρακτήρα του».