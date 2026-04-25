newspaper
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Κόσμος 25 Απριλίου 2026, 08:44

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Spotlight

«Επειδή μας ρωτούν συχνά», είναι η εξαιρετικά «θολή» αιτιολογία που επικαλέστηκε η Palantir Technologies Inc για να δημοσιεύσει τις προάλλες στο Χ ένα μίνι «μανιφέστο» 22 σημείων για την «Τεχνολογική Δημοκρατία».

Πρόκειται πρακτικά για σύνοψη του ομώνυμου βιβλίου που εκδόθηκε προ έτους, με συγγραφείς τον αμφιλεγόμενο συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Palantir, Άλεξ Καρπ, και τον Νίκολας Ζαμίσκα, πρώην δημοσιογράφο, νυν στέλεχος του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

Κοντολογίς, μια ιδιωτική εταιρεία λογισμικού -από τις πιο «μυστηριώδεις» της Σίλικον Βάλεϊ- αναπτύσσει και αναπαράγει μια πολιτική ιδεολογία, που είναι αντίθετη στη φιλελεύθερη δημοκρατία.

Απορρίπτει τον πλουραλισμό, τη συμπερίληψη και «οπισθοδρομικούς» πολιτισμούς.

Σε εθνικιστικό τόνο, μιλά για αμερικανική υπεροχή, για «ηθικό χρέος» της τεχνολογικής ελίτ «να συμμετάσχει στην υπεράσπιση του έθνους» και για μεγαλύτερο ρόλο της θρησκείας στην πολιτική και δημόσια ζωή.

Κάνει λόγο για «σκληρή ισχύ», στρατολογήσεις ως «καθολικό καθήκον» και μια «νέα εποχή αποτροπής βασισμένη στην A.I.», στην οποία επενδύει.

Ζητά επανεξοπλισμό των ηττημένων του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου -«η αποδυνάμωση της Γερμανίας ήταν μια υπερβολική διόρθωση για την οποία η Ευρώπη πληρώνει τώρα ένα βαρύ τίμημα», λέει, και «η άκρως θεατρική δέσμευση στον ιαπωνικό πασιφισμό, εάν διατηρηθεί, θα απειλήσει να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην Ασία».

«Δεν είναι απλώς διαφήμιση από έναν κορυφαίο παγκόσμιο έμπορο τεχνολογικών όπλων», παρατηρεί ο Μαρκ Κούκελμπεργκ, διεθνώς αναγνωρισμένος Βέλγος φιλόσοφος της τεχνολογίας και εμπειρογνώμονας στην ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

«Ριζικά τεχνοκρατικό, το μανιφέστο της Palantir παρουσιάζει την τεχνολογία της ως απάντηση στην έλλειψη τάξης και ασφάλειας», εξηγεί.

Προβάλλει «την πεποίθηση ότι η προηγμένη τεχνολογία μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί  για να επιβληθεί τάξη σε έναν σύνθετο, απείθαρχο κόσμο, υπό την καθοδήγηση εκείνων που κατασκευάζουν και κατανοούν αυτά τα συστήματα».

Ο βασικός συνιδρυτής της, Πίτερ Τιλ, το έχει πει ανοιχτά: «η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι πλέον συμβατές»…

YouTube thumbnail

Οργουελικός εφιάλτης με τις «ευλογίες» Τραμπ και CIA

Κορυφαία στην ενσωμάτωση και ανάλυση δεδομένων, η Palantir δεν είναι τυχαία εταιρεία τεχνολογίας.

Ιδρύθηκε το 2003 για να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με  αρχική χρηματοδότηση από το In-Q-Tel, επενδυτικό βραχίονα της CIA.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ.

Μεγαλοδωρητής του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται ο άνθρωπος πίσω από τη μετεωρική άνοδο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ (και επίδοξου επόμενου προέδρου) Τζέι Ντι Βανς.

Σήμερα, η Palantir είναι μεγαλοεργολάβος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Έχει παχυλά συμβόλαια με το Πεντάγωνο για τον εκσυγχρονισμό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης και την επιβολή του «νόμου και της τάξης».

Μόλις την Τετάρτη υπέγραψε συνεργασία και με το υπουργείο Γεωργίας για τη διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και τη διασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων.

Λέγεται ότι το υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE), που ιδρύθηκε επί της δεύτερης προεδρίας Τραμπ, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Foundry της Palantir.

Η εταιρεία απορρίπτει καταγγελίες ότι τα τεχνολογικά «εργαλεία» της χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών.

Λογισμικά της, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έχουν συνδεθεί με τους πολέμους στην Ουκρανία (με χρήση από το Κίεβο), στη Γάζα (από το Ισραήλ) και τώρα στο Ιράν.

Η εταιρεία απέσπασε εύσημα για την πλατφόρμα Maven Smart System, ως ανάδοχος του αμερικανικού Πενταγώνου.

Από πέρυσι, έχει υπογράψει σύμβαση με το ΝΑΤΟ για την παροχή του εν λόγω συστήματος, σε προσαρμοσμένη εκδοχή.

Το αποτύπωμά της στην Ευρώπη διευρύνεται συνεχώς.

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, λογισμικό της χρησιμοποιείται ή δοκιμάστηκε κατά καιρούς σε διάφορα κρατίδια, παρά τα ανοιχτά ερωτήματα συμβατότητας με τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ.

Στη Βρετανία, έχει συμβάσεις με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), την αστυνομία, το υπουργείο Άμυνας και την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA).

YouTube thumbnail

Palantir: «Λογισμικό που κυριαρχεί»

Όταν τον Φεβρουάριο του 2025 εκδόθηκε το βιβλίο και πλέον best seller «Η Τεχνολογική Δημοκρατία: Σκληρή Ισχύς, Ήπια Πίστη και το Μέλλον της Δύσης» των δύο στελεχών της Palantir, πολλοί το είχαν χαρακτηρίσει από τότε σχέδιο σχέδιο κατάληψης του κράτους από την τεχνολογική ελίτ, με στρατιωτικοποίηση και ευρεία εποπτεία.

Σχεδόν δύο μήνες μετά, με ανοιχτή επιστολή, 13 πρώην υπάλληλοι της Palantir -ανάμεσά τους και μηχανικοί λογισμικού- καταδίκασαν τη συνεργασία της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ, καταγγέλλοντας ότι τεχνολογικοί κολοσσοί «συμπεριλαμβανομένης της Palantir, γίνονται ολοένα και πιο συνένοχοι, ομαλοποιώντας τον αυταρχισμό υπό το πρόσχημα μιας “επανάστασης” καθοδηγούμενης από ολιγάρχες».

«Λογισμικό που κυριαρχεί», είναι η σύντομη περιγραφή που έχει επιλέξει η ίδια η Palantir στο προφίλ της στο X.

«Η Palantir δεν υπάρχει μόνο για να βγάζει χρήματα. Θέλει περισσότερα», γράφει ο Μαρκ Κούκελμπεργκ.

«Στόχος είναι η συσσώρευση εξουσίας.

Το μίνι μανιφέστο της, παρατηρεί, «φαντάζει λιγότερο ως πρόκληση και περισσότερο με μελέτη περίπτωσης: ένα τέλειο παράδειγμα τεχνοφασισμού.

»Η συγχώνευση εκτεταμένης επιτήρησης, προγνωστικής ανάλυσης και κρατικής εξουσίας δικαιολογείται εδώ και καιρό στο όνομα της αποτελεσματικότητας, της σταθερότητας ή της εθνικής ασφάλειας.

»Όμως αυτές οι δικαιολογίες συγκαλύπτουν μια βαθύτερη μετατόπιση μακριά από τη δημοκρατική λογοδοσία και ένα μεγάλο βήμα προς αυταρχικές και φασιστικές κατευθύνσεις.

»Όταν μια τεχνολογική εταιρεία με τόσο βαθείς δεσμούς με την κρατική εξουσία αρχίζει να αρθρώνει μια ολοκληρωμένη πολιτική κοσμοθεωρία, σηματοδοτεί μια αλλαγή στη διακυβέρνηση».

Δεν είναι αναπόφευκτο, τονίζει.

«Αλλά αυτό προϋποθέτει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τον επείγοντα χαρακτήρα του».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Κόσμος
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Όπλα ή ψωμί; Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ απολύει τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού εν μέσω πολέμου
Άμεση συνταξιοδότηση 03.04.26

Την παραίτηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού ζήτησε ο Χέγκσεθ. Δήλωσε ότι τη θέση πρέπει να αναλάβει κάποιος που θα υλοποιήσει το «όραμα» του προέδρου Τραμπ για τον αμερικανικό στρατό.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέλυσε τη γενική εισαγγελέα Μπόντι – Αργούσε να διώξει επικριτές και αντιπάλους του
«Αποκεφαλισμός» Νο2 02.04.26

Την απόλυση της Παμ Μπόντι, γενικής εισαγγελέα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον είχε απογοητεύσει για τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν και γιατί δεν κινούνταν γρήγορα για να ασκήσει δίωξη σε επικριτές και αντιπάλους του.

Σύνταξη
MAGA ρωγμές – Διχασμός για τον πόλεμο στο Ιράν, προεκλογική ενότητα γύρω από τον Τραμπ
Πολιτικά διλήμματα 01.04.26

Υπό τη σκιά του πολέμου στο Ιράν και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, το φετινό συνέδριο των Συντηρητικών στις ΗΠΑ ανέδειξε τις εσωτερικές αντιφάσεις του τραμπισμού, με τον ίδιο τον Τραμπ απόντα

Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Με τρομερό ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς νίκησαν ξανά τους Ρόκετς κάνοντας το 3-0 στη σειρά, ενώ Σπερς και Σέλτικς έκαναν… μπρέικ στο μπρέικ απέναντι σε Μπλέιζερς και Σίξερς, αντίστοιχα, παίρνοντας τα ηνία με 2-1.

Σύνταξη
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Φως στο Τούνελ 25.04.26

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Σύνταξη
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα
Μεγάλες προσδοκίες 25.04.26

Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25.04.26

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Δήμητρα Σκούφου
Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Τρία σενάρια 25.04.26

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 25.04.26

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 08:45

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Σεισμός Κρήτη: Η εκτίμηση Χουλιάρα για τη σεισμική ακολουθία
Ελλάδα 25.04.26

Οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν σε ισχύ τα 5 Ρίχτερ και η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies