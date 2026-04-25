Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε χθες Παρασκευή ότι «θα είναι πάντα μέλος της βασιλικής οικογένειας» της Βρετανίας, από την οποία ωστόσο αποχώρησε με πάταγο πριν από έξι χρόνια, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ένα βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Ουκρανία (φωτογραφία, επάνω, από Valentyn Kuzan/HALO Trust via Reuters).

Ο Χάρι έφτασε την Πέμπτη στο Κίεβο, λίγες ημέρες πριν από την περιοδεία που θα κάνει ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, στις ΗΠΑ, προσκεκλημένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά αποποιήθηκε το 2020 τα βασιλικά καθήκοντά του και μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

Το 2023 κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματά του, στα οποία εξαπέλυε επίθεση στη βασιλική οικογένεια και αποκάλυπτε τις διενέξεις τους σε όλον τον κόσμο.

Ο δούκας του Σάσεξ είπε στο ITV News ότι δεν θεωρεί πως είναι «μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας».

«Πάντα θα αποτελώ μέρος της βασιλικής οικογένειας και βρίσκομαι εδώ (σ.σ. στην Ουκρανία) για να εργαστώ, να κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και αγαπώ να κάνω», είπε.

Η έκφραση «ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας» χρησιμοποιείται για τα μέλη που εκπροσωπούν τη μοναρχία σε επίσημες τελετές ή επισκέψεις.

Ο Χάρι και η Μέγκαν, με την εγκατάστασή τους στις ΗΠΑ, απώλεσαν την προστασία που προβλέπεται για τα ενεργά μέλη, την οποία πληρώνουν οι βρετανοί φορολογούμενοι.

Ειρωνείες από Τραμπ

Την Πέμπτη, ο Χάρι κάλεσε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία και ζήτησε από τις ΗΠΑ να παίξουν βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

«Αυτή είναι η ώρα για την αμερικανική διακυβέρνηση – για να δείξει η Αμερική ότι μπορεί να τιμήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, όχι από ελεημοσύνη αλλά λόγω του ρόλου της στην παγκόσμια ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα», είπε σε ομιλία του στο Φόρουμ για την Ασφάλεια του Κιέβου.

Αντιδρώντας σε αυτές τις δηλώσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον ειρωνεύτηκε απροκάλυπτα.

«Ο πρίγκιπας Χάρι; Τι κάνει; Πώς πάει η γυναίκα του; Να του δώσετε τα χαιρετίσματά μου. Ξέρω ένα πράγμα, ο πρίγκιπας Χάρι δεν μιλάει εξ ονόματος του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι εγώ μιλάω περισσότερο για το Ηνωμένο Βασίλειο απ’ ότι αυτός. Ομως εκτιμώ πολύ τις συμβουλές του», είπε στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ