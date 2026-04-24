Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»

Συνήθως, οι βασιλείς και οι πρίγκιπες πάνε χέρι χέρι με τις δεξιές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά η τρέχουσα, παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση άλλαξε μέχρι και αυτό τον κανόνα του παιχνιδιού: ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λοιδόρησε δημοσίως τον πρίγκιπα Χάρι, υποστηρίζοντας ότι «εκπροσωπεί περισσότερο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Δούκας του Σάσεξ «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

«Δεν μιλάει εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου»

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο, και χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Τραμπ, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να δείξουν ότι μπορούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους – όχι από φιλανθρωπία, αλλά λόγω του διαχρονικού ρόλου τους στην παγκόσμια ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα».

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια αυτά, ο Τραμπ απάντησε: «Ο πρίγκιπας Χάρι; Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του; Παρακαλώ, δώστε της τις ευχές μου».

«Ένα πράγμα ξέρω: ο πρίγκιπας Χάρι δεν μιλάει εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι εγώ εκπροσωπώ το Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερο από τον πρίγκιπα Χάρι».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι εκτιμά «πολύ» τις συμβουλές του.

Από την μία ο Χάρι, από την άλλη ο Κάρολος

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την αναχώρησή του από την Αυστραλία, όπου είχε μεταβεί με την σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Όχι μόνο λόγω της δύναμής τους, αλλά και επειδή, όταν η Ουκρανία εγκατέλειψε τα πυρηνικά όπλα, η Αμερική διαβεβαίωσε ότι η κυριαρχία και τα σύνορα της Ουκρανίας δεν θα αμφισβητηθούν», δήλωσε ο Χάρι.

Από την άλλη πλευρά, ο Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα, αναμένεται να συναντηθούν με τον Τραμπ την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αναμένεται να συναντήσουν τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις ΗΠΑ, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα.

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως σε ότι αφορά τη στάση της Βρετανίας στον απρόκλητο πόλεμο στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι «δεν ήταν ικανοποιημένος» με την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να μην συμμετάσχει στις επιχειρήσεις μαζί με το Ισράηλ, ενώ άσκησε κριτική και στον πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ, περιγράφοντάς τον μάλιστα ως «[έναν πολιτικό που σίγουρα δεν μοιάζει] με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», μετά την άρνηση της κυβέρνησης να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν.

*Με πληροφορίες από: BBC