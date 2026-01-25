magazin
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Ο πρίγκιπας Χάρι κατέθεσε στην πολύκροτη δίκη του εναντίον ενός μεγάλου εκδότη ταμπλόιντ την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ομολογώντας τον αντίκτυπο που είχε η παρεμβατική δημοσιογραφία του μέσου σε όλες τις πτυχές της ζωής του — συμπεριλαμβανομένης της σχέσης του με την πρώην φίλη του, Τσέλσι Ντέιβι.

Παράνομες μέθοδοι

Ο 41χρονος Δούκας του Σάσεξ είναι ένας από τους πολλούς διάσημους ενάγοντες στην υπόθεση κατά της Associated Newspapers, εκδότριας των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday, στην οποία κατηγορούν τον εκδότη και τους δημοσιογράφους του για χρήση παράνομων μεθόδων για την απόκτηση πληροφοριών. Ο εκδότης έχει αρνηθεί σθεναρά τις κατηγορίες.

Οι ισχυρισμοί του Χάρι επικεντρώνονται σε 14 άρθρα που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 2001 και 2013. Πριν καταθέσει την Τετάρτη, δίνοντας μαρτυρία για λιγότερο από δύο ώρες, ο ίδιος και οι δικηγόροι του δημοσίευσαν μια 23σέλιδη κατάθεση μάρτυρα στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι κατηγορίες του σχετικά με κάθε συγκεκριμένο άρθρο.

Μέσω τηλεφωνημάτων

Ένα θέμα στο οποίο ο Χάρι είπε ότι ο Τύπος προέβη σε «εκτεταμένη παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής» ήταν η σχέση του με την Ντέιβι, με την οποία είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

«Η σχέση μας ήταν εξ αποστάσεως για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που ήμασταν μαζί, καθώς η Τσέλσι κι εγώ ζούσαμε συχνά σε διαφορετικές χώρες» δήλωσε ο Χάρι στην κατάθεσή του.

«Φυσικά, συζητούσαμε για όλα τα είδη προσωπικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της σχέσης μας, και αυτό γινόταν συχνά μέσω τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων κειμένου και φωνητικών μηνυμάτων που άφηνα στο κινητό και στο σταθερό της τηλέφωνο στη Νότια Αφρική».

«Καθώς ήταν η κοπέλα μου, εμπιστευόμουν στην Τσέλσι τις πιο προσωπικές πληροφορίες και το αντίστροφο» πρόσθεσε.

Ο Χάρι κατηγορεί την Associated Newspapers ότι χρησιμοποίησε διάφορες «παράνομες τεχνικές συλλογής πληροφοριών» για να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του με τη Ντέιβι, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών υποκλοπών, παραβίασης φωνητικών μηνυμάτων και απόκτησης των προσωπικών πληροφοριών πτήσεων της Ντέιβι

«Επειδή τους απέφερε χρήματα»

Ο Χάρι κατηγορεί την Associated Newspapers ότι χρησιμοποίησε διάφορες «παράνομες τεχνικές συλλογής πληροφοριών» για να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του με τη Ντέιβι, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών υποκλοπών, παραβίασης φωνητικών μηνυμάτων και απόκτησης των προσωπικών πληροφοριών πτήσεων της Ντέιβι.

«Όλα αυτά έγιναν με σκοπό τη δημοσίευση άρθρων για μένα στις εφημερίδες του εναγόμενου, επειδή τους απέφερε χρήματα» κατηγόρησε.

Το πρώτο από τα άρθρα, που δημοσιεύθηκε το 2004, ήταν η δημόσια αποκάλυψη της σχέσης του πρίγκιπα Χάρι με την Ντέιβι.

«Όλα εξερράγησαν»

«Η Mail ήταν η πρώτη που αποκάλυψε δημοσίως το όνομα της Τσέλσι», δήλωσε ο Χάρι στην ανακοίνωσή του. «Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όλα εξερράγησαν και η ζωή της, όπως την ήξερε, τελείωσε. Η δυνατότητα της να απολαμβάνει κάποια μορφή ιδιωτικότητας εξαφανίστηκε αμέσως».

«Το άρθρο αποκάλυψε επίσης την παράνοια και την αναστάτωση που ένιωσα ως αποτέλεσμα των προσπαθειών των παπαράτσι να τραβήξουν φωτογραφίες της Τσέλσι και εμένα στο εξωτερικό», συνέχισε. «Εμφανίζονταν παντού. Ένιωθα σαν να με παρακολουθούσαν συνεχώς και με παρενοχλούσαν».

«Αυτή η ιστορία, με τη δημοσίευση εξαιρετικά προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τηλεφωνήματα με την τότε κοπέλα μου, είχε εξαιρετικά αρνητική επίδραση στη σχέση μας»

«Κάποιος πληρώθηκε»

Ο πρίγκιπας Χάρι είπε ότι υποψιάστηκε τότε ότι κάποιος από τον δικό του στενό κύκλο και της Ντέιβι πληρώθηκε για να αποκαλύψει τα σχέδιά τους — ειδικά όταν οι φωτογράφοι τους εντόπιζαν σε ιδιωτικά ταξίδια που έκαναν μαζί — αλλά τώρα πιστεύει ότι ήταν αποτέλεσμα των μεθόδων συλλογής πληροφοριών της Mail.

Έγραψε: «Ποτέ δεν υποψιάστηκα την Τσέλσι σε σχέση με ιστορίες όπως αυτή, αλλά υποψιάστηκα τους φίλους της».

Σε άλλο άρθρο, ο Χάρι αποκάλυψε λεπτομέρειες για το γεγονός ότι η Ντέιβι ήταν αντίθετη με την ένταξή του στο στρατό.

Το άρθρο της Mail on Sunday, που δημοσιεύθηκε λίγο πριν την είσοδό του στη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία Σάντχερστ στις αρχές του 2005, είχε τον τίτλο «Ο στρατός ή εγώ, Χάρι».

«Μια εμμονή»

«Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη σχέση μου με την Τσέλσι Ντέιβι, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών και των συναισθημάτων μας» έγραψε ο Χάρι.

«Είναι μόνο ένα μέρος μιας ατελείωτης καταδίωξης, μιας εκστρατείας, μιας εμμονής να έχουν κάθε πτυχή της ζωής μου υπό παρακολούθηση, ώστε να μπορούν να έχουν το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους και να με οδηγήσουν σε παράλογη παράνοια, να με απομονώσουν και πιθανώς να με οδηγήσουν στα ναρκωτικά και το ποτό για να πουλήσουν περισσότερα φύλλα».

Συνέχισε: «Αυτή η ιστορία, με τη δημοσίευση εξαιρετικά προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τηλεφωνήματα με την τότε κοπέλα μου, είχε εξαιρετικά αρνητική επίδραση στη σχέση μας. Πρόσθεσε πίεση και δημιούργησε τεράστια ένταση… Δεν θα έχει ποτέ καλό τέλος αν αυτό συμβαίνει συνεχώς, καθώς η παράνοια και η δυσπιστία αυξάνονται. Γρήγορα μετατρέπεται σε εφιάλτη».

Το τραγικό παράδειγμα της Νταϊάνα

Η δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών και τηλεφωνικών αρχείων δεν προκάλεσε μόνο «παράνοια» στο ζευγάρι και στον κύκλο των φίλων τους, εξήγησε ο Χάρι, αλλά τον έκανε επίσης να ανησυχεί σοβαρά για την ασφάλειά τους, έχοντας δει τη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, να πεθαίνει ενώ την κυνηγούσαν οι παπαράτσι.

«Ανησυχούσα πραγματικά ότι κάτι κακό θα συνέβαινε», παραδέχτηκε ο πρίγκιπας.

Είπε ότι αυτές οι ανησυχίες για την ασφάλεια τονίστηκαν σε ένα άρθρο του Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις «διακοπές» που έκανε το ζευγάρι στην Αφρική, στο οποίο ο Χάρι κατηγορεί τον εκδότη ότι «έβαλε» έναν δημοσιογράφο κοντά στον Ντέιβι για να πάρει πληροφορίες.

«Είναι ανατριχιαστικό»

«Θυμάμαι ότι οι δημοσιογράφοι της Associated εμφανίζονταν τακτικά σε διάφορα μέρη που δεν θα περίμενες ποτέ, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής» έγραψε ο Χάρι. «Αυτό συνέβαινε παρά τις ακραίες προσπάθειες που καταβάλαμε η ομάδα ασφαλείας μου και εγώ για να προστατεύσουμε την ασφάλεια και την ιδιωτικότητά μου. Απειλούσε την προσωπική μου ασφάλεια και των γύρω μου. Έκανε τις σχέσεις μου αδύνατες».

«Είναι ανατριχιαστικό, σαν να σε παρακολουθούν συνεχώς και να μην μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν γύρω σου. Είναι σαν κάθε πτυχή της ζωής σου πίσω από κλειστές πόρτες να εκτίθεται στον κόσμο για διασκέδαση, ψυχαγωγία και χρήμα» πρόσθεσε.

Η πίεση των ταμπλόιντ

Ο Χάρι φαινόταν χαλαρός όταν μπήκε στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα και ήταν ήρεμος και συγκρατημένος κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του.

Ωστόσο, προς το τέλος της κατάθεσής του, συγκινήθηκε όταν μίλησε για την πίεση που εξακολουθεί να ασκεί η προσοχή των ταμπλόιντ σε αυτόν και την οικογένειά του — η οποία τώρα περιλαμβάνει τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, 44 ετών, και τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Λιλιμπέτ, 4 ετών.

Η φωνή του έσπασε

«Κατά τη διάρκεια αυτής της δίκης, η κατάσταση έχει μόνο χειροτερέψει, δεν έχει βελτιωθεί» είπε ο Χάρι όταν ρωτήθηκε για τη συνεχή κάλυψη του από τα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια πολλαπλών αγωγών εναντίον μεγάλων εκδοτικών οίκων του Ηνωμένου Βασιλείου. «Είναι μια φρικτή εμπειρία».

Η φωνή του έσπασε καθώς στράφηκε προς τον Δικαστή Νίκλιν με μια τελική έκκληση: «Στεκόμενος εδώ και παίρνοντας θέση εναντίον τους, αυτό συνεχίζει να με καταδιώκει, και έχουν κάνει τη ζωή της συζύγου μου απόλυτη δυστυχία, κύριε».


*Με στοιχεία από people.com

