Γιορτή σήμερα 25 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα; Δείτε αναλυτικά ποιοι γιορτάζουν σύμφωνα με το Εορτολόγιο και ποιοι είναι οι Άγιοι που τιμά η Εκκλησία.
Αν αναρωτιέστε για τη γιορτή σήμερα, η 25η Απριλίου είναι αφιερωμένη σε πρόσωπα που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του Χριστιανισμού.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου 2026, τα ονόματα που έχουν την τιμητική τους και δέχονται ευχές είναι:
- Μάρκος, Μαρκούλης
- Μαρκία, Μαρκούλα
- Νίκη *
* Η Νίκη γιορτάζει σήμερα προς τιμήν της Αγίας Νίκης της Μάρτυρος, αν και το όνομα συνδέεται συχνά και με άλλες ημερομηνίες του έτους.
Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες!
Οι Άγιοι της ημέρας
Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής
Ο Άγιος Μάρκος είναι ο συγγραφέας του δεύτερου κατά σειρά Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Αποστόλου Πέτρου και θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, όπου και μαρτύρησε για την πίστη του. Είναι ο προστάτης των βενετικών παραδόσεων, αλλά και ένας από τους πιο λαοφιλείς Αγίους στην Ελλάδα.
Αγία Νίκη η Μάρτυς
Η Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Νίκης, η οποία μαζί με άλλες γυναίκες ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό και υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Η σταθερότητα και το θάρρος της την κατέστησαν σύμβολο πνευματικής νίκης.
