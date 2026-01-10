Ο Άλεξ Καρπ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Palantir Technologies, πρόσφατα δήλωσε ότι η εταιρεία του είναι «η πιο σημαντική εταιρεία λογισμικού στην Αμερική και, ως εκ τούτου, στον κόσμο».

Πρόκειται για μια τολμηρή δήλωση, η οποία όμως μπορεί να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Το λογισμικό ενσωμάτωσης και ανάλυσης δεδομένων της Palantir βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής: επιβολή μεταναστευτικών νόμων, πληροφορίες από το πεδίο της μάχης, αντιτρομοκρατία και, όλο και περισσότερο, υποδομές υγειονομικής περίθαλψης.

Για τους θαυμαστές της, η Palantir είναι ένας κρίσιμος υπερασπιστής της δυτικής ασφάλειας.

Για τους επικριτές της, είναι ο αρχιτέκτονας μιας νέας εποχής αλγοριθμικού αυταρχισμού – μια πραγματική εκδοχή του Μεγάλου Αδελφού του Όργουελ ή του Skynet της σειράς Terminator.

Και στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται ο Καρπ, μια προσωπικότητα τόσο συναρπαστική όσο και η τεχνολογία που προωθεί.

Μια ανερχόμενη —και ανησυχητική— παγκόσμια επιρροή

Η επιρροή της Palantir εκτείνεται πολύ πέρα από τη Silicon Valley.

Στις ΗΠΑ, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις απέλασης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), υποστηρίζουν τα προγράμματα drone του Πενταγώνου και βοηθούν τα αστυνομικά τμήματα στην αναγνώριση μοτίβων —κάτι που μερικές φορές οδηγεί σε κατηγορίες για αλγοριθμικό ρατσιστικό προφίλ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Palantir διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε εμπόλεμες ζώνες και κυβερνητικές επιχειρήσεις.

Το λογισμικό της χρησιμοποιείται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στη Γάζα, από τις ουκρανικές δυνάμεις κατά της Ρωσίας και από πολυάριθμους δυτικούς στρατούς και υπηρεσίες πληροφοριών.

Όλα αυτά εγείρουν ένα ανατριχιαστικό ερώτημα σύμφωνα με τον Guardian:

Είναι ο Άλεξ Καρπ ο πιο τρομακτικός διευθύνων σύμβουλος στον κόσμο;

Σίγουρα συγκαταλέγεται μαζί με τους Έλον Μασκ, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Τζεφ Μπέζος, όσον αφορά τη δύναμη, την φιλοδοξία και την εκκεντρικότητα.

Είναι όμως, περισσότερο επικίνδυνος;

Η εκκεντρικότητα ως ταυτότητα

Οι εμφανίσεις του Καρπ στα μέσα ενημέρωσης έχουν γίνει όλο και πιο συχνές.

Με μια έντονη αύρα, υπερβολικά γρήγορη ομιλία και παράξενα έντονες εκρήξεις συναισθημάτων, ξεχωρίζει ακόμη και σε ένα τεχνολογικό τοπίο γεμάτο ασυνήθιστες προσωπικότητες.

Σε μια συνέντευξη, αφού καταφέρθηκε εναντίον των short sellers, κούνησε και τις δύο γροθιές του από απογοήτευση: «Είναι εξαιρετικά προκλητικό. Γιατί πρέπει να μας κυνηγούν;»

Ο τρόπος ζωής του είναι εξίσου αντισυμβατικός.

Ο Καρπ, 58 ετών, είναι εμμονικός με τη φυσική κατάσταση, κάνει ταϊ τσι με τους υπαλλήλους του, κάνει σκι κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και περιβάλλεται από μια ομάδα ελίτ νορβηγών σωματοφυλάκων.

Τα περίπου 20 σπίτια του —πολλά από τα οποία είναι σαλέ για σκι— αντανακλούν τη νομαδική και μοναχική του φύση.

Αν και ανύπαντρος και χωρίς παιδιά, περιγράφει τον εαυτό του ως «γεωγραφικά μονογαμικό», διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις με συντρόφους σε διαφορετικές ηπείρους.

Μια νέα βιογραφία, The Philosopher in the Valley του δημοσιογράφου Μάικλ Στάινμπεργκ, περιγράφει τον Καρπ ως έναν βαθιά ιδιόμορφο άνθρωπο, του οποίου οι ανασφάλειες και το πνευματικό υπόβαθρο διαμορφώνουν όλα όσα χτίζει.

«Ο φόβος είναι κάτι που τον οδηγεί πραγματικά», γράφει ο Στάινμπεργκ — ο φόβος της πολιτικής αστάθειας, ο φόβος της κατάρρευσης του κράτους, ο φόβος του φασισμού.

Ειρωνικά, είναι αυτός ο φόβος που τον ώθησε να δημιουργήσει ένα εργαλείο που, σύμφωνα με πολλούς, επιτρέπει τον αυταρχισμό που κάποτε φοβόταν.

Προέλευση από το περιθώριο και φιλοσοφική βάση

Η παιδική ηλικία του Καρπ στη Φιλαδέλφεια διαμορφώθηκε από ένα μεικτό φυλετικά, διανοητικό, αριστερό οικογενειακό περιβάλλον.

Η δυσλεξία και η ADHD του, όπως λέει, ήταν τόσο βάρη όσο και απροσδόκητα δώρα — προκλήσεις που ξεπέρασε με έντονη συγκέντρωση και σωματική πειθαρχία.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Στάνφορντ και στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία για να ολοκληρώσει το διδακτορικό του στη νεοκλασική κοινωνική θεωρία, καθοδηγούμενος από την επιθυμία να κατανοήσει πώς μια πολιτισμένη χώρα όπως η Γερμανία είχε βυθιστεί στη βαρβαρότητα.

Αυτή η φιλοσοφική βάση τον ξεχώριζε από τους τυπικούς ιδρυτές τεχνολογικών εταιρειών.

Όταν ο Πίτερ Θιλ τον προσέλαβε για να ηγηθεί της Palantir το 2004, ο Καρπ δεν μπορούσε να γράψει κώδικα, αλλά κατανοούσε την οντολογία, τη δομή της ίδιας της γνώσης.

Έγινε ο πολιτιστικός και στρατηγικός αρχιτέκτονας μιας εταιρείας που βασίστηκε στην ανάλυση των πιο ευαίσθητων δεδομένων στον κόσμο.

Η αποστολή της Palantir: Προστασία — ή έλεγχος — της Δύσης

Η Palantir ιδρύθηκε με την αποστολή να «υπερασπίζεται τη Δύση», μια ασαφής αλλά ισχυρή οδηγία.

Σε αντίθεση με τους τεχνολογικούς γίγαντες που απευθύνονται στους καταναλωτές — Google, Apple, Facebook — η Palantir δεν απέφυγε ποτέ τις στρατιωτικές ή τις μυστικές υπηρεσίες.

Το όνομά της προέρχεται από τις «πέτρες που παρακολουθούν» του Τόλκιν, μυθικές σφαίρες που χρησιμοποιούνταν για παρακολούθηση από μεγάλη απόσταση.

Στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, το λογισμικό της Palantir βοήθησε τις αμερικανικές δυνάμεις να χαρτογραφήσουν τα δίκτυα του εχθρού, να μειώσουν τις απώλειες και να βελτιστοποιήσουν τις πληροφορίες.

Η εταιρεία μήνυσε τον αμερικανικό στρατό το 2016 για αθέμιτο αποκλεισμό της από συμβάσεις — κερδίζοντας, κατά ειρωνικό τρόπο, ακόμη μεγαλύτερη επιρροή.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τα συστήματα της Palantir υποστήριξαν τη διανομή εμβολίων και την ανάλυση δεδομένων δημόσιας υγείας σε πολλές χώρες.

Σήμερα, ο κατάλογος πελατών της Palantir περιλαμβάνει τη CIA, το FBI, την NSA, το DHS, την ICE και στρατούς σε όλο τον κόσμο.

Η ανάπτυξή της ήταν εκρηκτική — και αμφιλεγόμενη.

Η πολιτική του Καρπ: Από αντιφασιστής σε υποστηρικτής του Trump;

Η πολιτική εξέλιξη του Καρπ είναι ένα από τα πιο αινιγματικά στοιχεία της ιστορίας του.

Ως ψηφοφόρος με αριστερές πεποιθήσεις, είχε δηλώσει κάποτε ότι αν ο φασισμός έφτανε στην Αμερική, θα ήταν «ο πρώτος ή ο δεύτερος στον τοίχο».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, περιφρονούσε τον Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριζε την Χίλαρι Κλίντον και αργότερα την Κάμαλα Χάρις.

Ωστόσο, μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, ο Καρπ και η Palantir έχουν πλησιάσει την κυβέρνηση.

Η Palantir δώρισε 5 εκατομμύρια δολάρια για την στρατιωτική παρέλαση του Τραμπ, ενώ ο Καρπ έκοψε επιταγή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την ορκωμοσία.

«Θαυμάζω πολλά από αυτά που έχει κάνει ο Τραμπ», λέει τώρα.

Είναι υποκρισία; Πραγματισμός; Ή αλλαγή ιδεολογίας;

Ο Στάινμπεργκερ υποδηλώνει ότι ο Καρπ θεωρεί τη συνεργασία με την κυβέρνηση —ακόμη και με μια κυβέρνηση με την οποία διαφωνεί— απαραίτητη για την αποστολή της Palantir.

Ωστόσο, οι επικριτές ανησυχούν ότι ενισχύει τις αυταρχικές δυνάμεις που κάποτε «φοβόταν».

Ένα όραμα που σκοτεινιάζει

Τα πρόσφατα κείμενα του Καρπ αποκαλύπτουν μια κοσμοθεωρία που διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από τον πολιτισμικό σύγκρουση.

Στο βιβλίο του του 2024, The Technological Republic, προειδοποιεί για έναν υπαρξιακό αγώνα ενάντια στην Κίνα στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης και καταγγέλλει την «woke» πολιτική.

Στις επιστολές του προς τους μετόχους του παραθέτει το επιχείρημα του Σάμουελ Χάντιγκτον ότι η δυτική κυριαρχία δεν προέρχεται από αξίες, αλλά από «υπεροχή στην οργανωμένη βία».

Η εκτίμηση του Στάινμπεργκ είναι αυστηρή: ο Καρπ έχει μετατοπιστεί από την υπεράσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην υπεράσπιση ενός στενότερου «ιουδαιο-χριστιανικού, φιλοεπιχειρηματικού Δυτικού κόσμου».

Μια μετατόπιση, προειδοποιεί, που μπορεί να «οδηγήσει σε σκοτεινά μονοπάτια».