Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Αποχωρεί ο CEO της Walmart – Το ισχυρό αποτύπωμα
Διεθνής Οικονομία 15 Νοεμβρίου 2025 | 02:00

Αποχωρεί ο CEO της Walmart – Το ισχυρό αποτύπωμα

Ο απερχόμενος CEO της Wallmart Doug McMillon θα αντικατασταθεί από τον John Furner την 1η Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
Την αποχώρηση του εδώ και πάνω από δέκα χρόνια CEO Doug McMillon ανακοίνωσε η Walmart.

Ο McMillon θα αντικατασταθεί από τον John Furner την 1η Φεβρουαρίου 2026. Ο Furner είναι επί του παρόντος CEO και πρόεδρος των δραστηριοτήτων της Walmart στις ΗΠΑ, της μεγαλύτερης επιχειρηματικής μονάδας της εταιρείας. Και ο απερχόμενος και ο διάδοχός του εργάζονται στην εταιρεία εδώ και αρκετές δεκαετίες σε διάφορες ηγετικές θέσεις.

Τα έργα και οι ημέρες του McMillon

Η μετάβαση έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τους λιανοπωλητές, καθώς οι δασμοί και η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχουν αναστατώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου.

Ωστόσο, η Walmart υπό την ηγεσία του McMillon έχει ξεπεράσει πολλά από τα προβλήματα που έχουν πλήξει τους ανταγωνιστές της – η κυριαρχία της στην αλυσίδα εφοδιασμού και η ικανότητά της στον τομέα των τροφίμων έχουν επιτρέψει στη Walmart να προσφέρει εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, προσελκύοντας πελάτες από ένα ευρύ φάσμα εισοδηματικών ομάδων.

Doug McMillon

Η εταιρεία ανέφερε στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ότι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα πελατών της περιλαμβάνει νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 δολαρίων, ενώ επί των ημερών του η μετοχή της Walmart αυξήθηκε κατά 300%.

Ο McMillon επέβλεψε επίσης τη μετάβαση της εταιρείας σε έναν σημαντικό ανταγωνιστή στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέροντας μια ισχυρή εναλλακτική λύση έναντι της Amazon και έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τη Walmart. Η εταιρεία έχει αναπτύξει την επιχείρηση συνδρομών Walmart+, η οποία αποτελεί μια μορφή αναδυόμενου ανταγωνιστή της Amazon Prime.

Προηγουμένως, διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Business Roundtable, της πιο εξέχουσας ομάδας περίπου 200 διευθυντικών στελεχών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ουάσινγκτον, για μια θητεία δύο ετών.

Εκτός από την επέκταση της Walmart, έχει επίσης πραγματοποιήσει εντυπωσιακές αλλαγές στην εταιρεία. Το 2019, η Walmart σταμάτησε να πωλεί πυρομαχικά για πιστόλια, πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε στρατιωτικού τύπου όπλα επίθεσης, και ζήτησε από τους πελάτες να σταματήσουν να φέρουν όπλα ανοιχτά στα καταστήματα, μετά από μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε ένα κατάστημα στο Ελ Πάσο του Τέξας, στην οποία σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι.

Επίσης, επέκρινε ανοιχτά την εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου και έχει συχνά εκφράσει την αντίθεσή του στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Στον ίδιο χρεώνεται η ανεπιτυχής εξαγορά της Jet.com, ανταγωνίστριας της Amazon στην αγορά πολυτελών προϊόντων, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη Walmart. Τελικά, η επιχείρηση έκλεισε και ενσωματώθηκε στην ευρύτερη Walmart.com. Η προσπάθεια του McMillon να εισέλθει στην αγορά πολυτελών ενδυμάτων, όπως η Bonobos, επίσης δεν απέδωσε.

«Η οικογένειά μας και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν δηλώσει πολλές φορές ότι ο Doug ήταν ο μοναδικός κατάλληλος για τη θέση του CEO την κατάλληλη στιγμή για τη Walmart», δήλωσε ο Greg Penner, πρόεδρος της Walmart σε δελτίο Τύπου. «Ο Doug ηγήθηκε μιας ολοκληρωμένης μεταμόρφωσης, επενδύοντας στους συνεργάτες μας, προωθώντας τις ψηφιακές και ηλεκτρονικές εμπορικές μας δυνατότητες και εκσυγχρονίζοντας την αλυσίδα εφοδιασμού μας, με αποτέλεσμα τη διατήρηση ισχυρών οικονομικών επιδόσεων», πρόσθεσε.

Ο Furner

Όσον αφορά τον Furner, είναι CEO και πρόεδρος των 4.600 καταστημάτων της Walmart ΗΠΑ από το 2019 και ξεκίνησε επίσης ως ωρομίσθιος συνεργάτης το 1993.

Επιπλέον, έχει εργαστεί στο Sam’s Club και στη Walmart Κίνας. Η εταιρεία αναγνώρισε την «ανάπτυξη των συνεργατών, την ψηφιακή καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία» του.

Η Walmart ανακοίνωσε ότι ο McMillon θα παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι τον επόμενο Ιούνιο και θα είναι σύμβουλος του Furner καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2027.

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του CEO της Walmart στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΟΤ

Economy
Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

Σύνταξη
