Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Οι Γουόλτον: Η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο και η αυτοκρατορία της Walmart
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 18:08

Οι Γουόλτον: Η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο και η αυτοκρατορία της Walmart

Η οικογένεια Γουόλτον έχει εδραιώσει τη θέση της ως η πλουσιότερη δυναστεία στον κόσμο ξεπερνώντας το ΑΕΠ της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και ακόμη και του Ιράν

Spotlight

Με συλλογική καθαρή περιουσία που ξεπερνά τα 470 δισεκατομμύρια δολάρια, η οικογένεια Γουόλτον – οι κληρονόμοι της αυτοκρατορίας της Walmart – παραμένει στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων οικογενειών του κόσμου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο πλούτος τους είναι τόσο τεράστιος, ώστε υπερβαίνει το ΑΕΠ χωρών όπως η Ελλάδα, η Ουγγαρία ή ακόμη και το Ιράν, υπογραμμίζοντας την ασύλληπτη οικονομική τους επιρροή.

Από ένα κατάστημα στο Άρκανσας σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία

Η ιστορία ξεκινά το 1962, όταν οι αδελφοί Σαμ και Μπαντ Γουόλτον ίδρυσαν στο Άρκανσας των Ηνωμένων Πολιτειών ένα μικρό κατάστημα με εκπτώσεις. Το όραμά τους ήταν απλό: να προσφέρουν προϊόντα χαμηλών τιμών και υψηλής αξίας για όλους.

Γουόλτον

Ρομπ Γουόλτον

Αυτή η φιλοσοφία αποτέλεσε τη βάση για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που επαναπροσδιόρισε το λιανικό εμπόριο διεθνώς.

Σήμερα, η Walmart διαθέτει πάνω από 10.750 καταστήματα σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων περισσότερα από 4.600 βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταιρεία έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο λιανοπωλητή του πλανήτη, με ετήσια έσοδα άνω των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατακτώντας σταθερά την κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων.

Walmart posts another strong quarter, but shoppers are spending less per trip as inflation subsides | Canadian Grocer

Η φιλοσοφία και η κληρονομιά

Παρά τον αστρονομικό πλούτο τους, οι ρίζες της οικογένεις παραμένουν συνδεδεμένες με τις απλές αξίες του ιδρυτή τους, Σαμ Γουόλτον. Ο ίδιος ήταν γνωστός για τη σεμνότητά του και για το ότι αντιμετώπιζε τους υπαλλήλους του ως «συνεργάτες». Αυτή η κουλτούρα πειθαρχίας και ομαδικότητας παραμένει ζωντανή στη Walmart, χάρη στους απογόνους του, όπως ο Ρομπ Γουόλτον (πρώην πρόεδρος) και ο Γκρεγκ Πένερ (νυν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου).

Η ηγεσία τους έχει συμβάλει όχι μόνο στη διατήρηση του οράματος του Σαμ Γουόλτον, αλλά και στην περαιτέρω παγκόσμια επέκταση της εταιρείας, με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη νέα τεχνολογία στο λιανεμπόριο.

Επενδύσεις πέρα από τα σούπερ μάρκετ

Η επιρροή της οικογένειας εκτείνεται πολύ πέρα από το εμπόριο. Το 2022, η οικογένεια Γουόλτον πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές εξαγορές στην ιστορία του αθλητισμού, αποκτώντας τους Ντένβερ Μπρόνκος του NFL για 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια — την υψηλότερη τιμή που έχει καταβληθεί ποτέ για αθλητική ομάδα.

Η οικογένεια έχει επίσης δεσμούς με τον Σταν Κρένκε, σύζυγο της Αν Γουόλτον, ο οποίος κατέχει μεγάλες αθλητικές ομάδες όπως η Άρσεναλ, οι Λος Άντζελες Ραμς, οι Ντένβερ Νάγκετς και οι Κολοράντο Άβαλανς. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, οι Γουόλτον ασκούν σημαντική επιρροή στον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

View this post on Instagram

A post shared by Private Equity | Portfolios | Hedgefunds (@wealthyexits)

Ο πλούτος που προκαλεί δέος

Πέρα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα μέλη της οικογένειας διαθέτουν πολυτελή περιουσιακά στοιχεία. Η Νάνσυ Γουόλτον, για παράδειγμα, είναι ιδιοκτήτρια του «Kaos», ενός υπερπολυτελούς γιοτ αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, που θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο που ανήκει σε γυναίκα.

Η ιστορία των Γουόλτον είναι ένα σύγχρονο παραμύθι καπιταλιστικής επιτυχίας — μια διαδρομή από την τοπική επιχειρηματικότητα στην παγκόσμια κυριαρχία. Και όσο η Walmart συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον του λιανεμπορίου, η οικογένεια Γουόλτον θα παραμένει σύμβολο του πλούτου, της ισχύος και της επιρροής στον 21ο αιώνα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

BofA: Η Ελλάδα παραμένει στο ραντάρ των επενδυτών

BofA: Η Ελλάδα παραμένει στο ραντάρ των επενδυτών

Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
