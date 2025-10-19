Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Στον κόσμο του επιχειρείν, οι πολιτικές δηλώσεις σπάνια περνούν απαρατήρητες.

Ο John Furner, επικεφαλής της Walmart στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόλμησε πρόσφατα να εκφραστεί θετικά για μια πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το The Street.

Πρόκειται για μια κίνηση ωστόσο, που αν προερχόταν από άλλη εταιρεία, ίσως να είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Ο μεγαλύτερος λιανέμπορος του κόσμου όμως φαίνεται να κινείται σε διαφορετικό πεδίο.

Walmart: «Θετικές οι επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ»

Η Walmart επισημαίνει πως η συγκεκριμένη πολιτική είχε πράγματι θετικές επιπτώσεις στην αμερικανική αγορά, οδηγώντας σε επενδύσεις και ανάπτυξη θέσεων εργασίας.

Ταυτόχρονα, ο Furner παραδέχεται ότι ορισμένα κόστη αυξήθηκαν, τονίζοντας όμως ότι «η συνολική ισορροπία ήταν θετική για τη χώρα».

Πολιτική ουδετερότητα: Μια λεπτή γραμμή

Οι περισσότεροι CEO αποφεύγουν να εκτεθούν πολιτικά. Ένα σχόλιο μπορεί να παρερμηνευθεί και να στιγματίσει μια εταιρεία ως «φιλοδεξιά» ή «φιλοαριστερή».

Η Target, για παράδειγμα, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα όταν εγκατέστησε ουδέτερες τουαλέτες για όλους – μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους.

Η Target βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα όταν εγκατέστησε ουδέτερες τουαλέτες

Η Walmart, αντιθέτως, φαίνεται να περνά κάτω από το πολιτικό ραντάρ.

Όταν πουλάει προϊόντα Pride, θεωρείται απλώς «έξυπνο μάρκετινγκ», όχι «πολιτική δήλωση». Αυτή η διπλή ανάγνωση δείχνει πόσο υποκειμενικά κρίνονται οι κινήσεις των μεγάλων εταιρειών.

Το ρίσκο πίσω από την επιλογή

Η δημόσια υποστήριξη μιας πολιτικής που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι σίγουρα τολμηρή.

Όπως είχε γράψει ο πρώην υπουργός Άμυνας Τζέιμς Μάτις, ο Τραμπ υπήρξε «ο πρώτος πρόεδρος που δεν προσπάθησε να ενώσει τον αμερικανικό λαό. Ουτε καν παριστάνει ότι θέλει να τους ενώσει. Αντιθέτως, προσπαθεί να τους διχάσει».

Μέσα σε αυτό το πολωμένο κλίμα, κάθε αναφορά στον πρόεδρο εμπεριέχει ρίσκο.

Ο Furner, όμως, επιλέγει να σταθεί στην ουσία: τα οικονομικά αποτελέσματα. «Όταν μια πολιτική φέρνει πραγματικά οφέλη στην παραγωγή και στην απασχόληση, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε», φέρεται να δήλωσε.

Η ισορροπία ανάμεσα στην αγορά και την πολιτική

Η υπόθεση Walmart δείχνει πως οι μεγάλες εταιρείες δεν μπορούν πια να μένουν αμέτοχες.

Είτε το θέλουν είτε όχι, οι δηλώσεις τους διαμορφώνουν αντιλήψεις.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν θα πάρουν θέση – αλλά πώς θα το κάνουν χωρίς να χάσουν το κοινό τους.

Πηγή: ΟΤ