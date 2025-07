ΗΠΑ: Τουλάχιστον 11 άτομα μαχαιρώθηκε μετά από επίθεση σε Walmart του Μίσιγκαν [βίντεο]

Τουλάχιστον 11 άτομα μαχαιρώθηκαν σε ένα Walmart στο Μίσιγκαν και οι τοπικές αρχές έχουν υπό κράτηση έναν ύποπτο, σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας.

«Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Grand Traverse διερευνά ένα περιστατικό μαζικής μαχαιρώματος στο Wal-Mart στο Traverse City», ανακοίνωσε η αστυνομία του Μίσιγκαν σε μια ανάρτηση στο X γύρω στις 5 μ.μ. το Σάββατο 26 Ιουλίου. «Ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση, οι λεπτομέρειες είναι περιορισμένες προς το παρόν».

Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να «αποφύγουν την περιοχή, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η Munson Healthcare, ιδιωτική κλινική υγειονομικής περίθαλψης στο βόρειο Μίσιγκαν, δήλωσε ότι 11 άτομα νοσηλεύονται στο ιατρικό της κέντρο.

«Η Munson Healthcare έχει λάβει γνώση του τραγικού περιστατικού που συνέβη νωρίτερα σήμερα στο Walmart στο Traverse City», ανέφερε το σύστημα στο Facebook. «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το γεγονός και είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους ανταποκριτές και τις αρχές επιβολής του νόμου για την άμεση δράση τους».

Η Munson δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να «εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για όσους έχουν πληγεί». Επιπλέον, ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή δέχεται μεγαλύτερο από το συνηθισμένο αριθμό ασθενών».

Σερίφης: Ο ύποπτος είναι κάτοικος του Μίσιγκαν, το όπλο είναι ένα πτυσσόμενο μαχαίρι

Ο σερίφης του Grand Traverse County, Μάικλ Σι , δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου ότι η επίθεση φαίνεται να ήταν τυχαία και ότι το όπλο ήταν ένα συνηθισμένο πτυσσόμενο μαχαίρι (σ.σ. σουγιάς). Είπε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος «φαίνεται» να είναι κάτοικος του Μίσιγκαν, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το άτομο.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, ήταν τυχαίες πράξεις», είπε ο Σι. Όταν ρωτήθηκε για το όπλο, ο Σι είπε ότι «φαίνεται να είναι ένα τυπικό πτυσσόμενο μαχαίρι». Το Εγκληματολογικό Εργαστήριο του Μίσιγκαν στέλνει προσωπικό στον τόπο του εγκλήματος, είπε.

Όταν ρωτήθηκε για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του είδους των περιστατικών, ο Σι είπε να «είμαστε σε εγρήγορση». «Να γνωρίζετε ότι καμία περιοχή δεν είναι απρόσβλητη από αυτού του είδους τις δραστηριότητες (σ.σ. επιθέσεις)», είπε ο Σι.

Η κυβερνήτης Γουίτμερ ευχαριστεί τις αρχές ασφαλείας μετά τις «φρικτές ειδήσεις»

Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι «είναι σε επαφή με τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με τις φρικτές ειδήσεις από το Τράβερς Σίτι».

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και την κοινότητα που έχει συγκλονιστεί από αυτή τη βίαιη πράξη. Είμαι ευγνώμων στους πρώτους ανταποκριτές (αστυνομία, σερίφης, άλλες υπηρεσίες του νόμου) για την άμεση αντίδρασή τους στην σύλληψη του υπόπτου», έγραψε η κυβερνήτης.

Η Γουίτμερ πρόσθεσε ότι θα «συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Το FBI συμμετέχει στην έρευνα

«Το προσωπικό του FBI ανταποκρίνεται για να παρέχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη στο Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γκραντ Τραβέρς στην έρευνά του για τις επιθέσεις στο Walmart», δήλωσε ο Νταν Μποντζίνο , αναπληρωτής διευθυντής του FBI, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κιμ Χάρις, εκπρόσωπος του Walmart, δήλωσε στο USA TODAY σε ένα email ότι η εταιρεία «συνεργάζεται με την αστυνομία και προς το παρόν θα παραπέμπει τις ερωτήσεις σε αυτήν».

Το Τραβέρς Σίτι, το οποίο σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ έχει πληθυσμό περίπου 16.000 κατοίκους και βρίσκεται στο βόρειο Μίσιγκαν.