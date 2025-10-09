Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!
- Ταχύτερες και ασφαλέστερες οι άμεσες πληρωμές – Τι αλλάζει από σήμερα
- Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
- Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
Η απόφαση ιταλικής να κάνει «άνοιγμα» σε χώρες που βρίσκονται ακόμη και άλλες Ηπείρους δίχασε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ένα από τα παιχνίδια που δεν θα διεξαχθούν επί ιταλικού εδάφους αλλά στο μακρινό Περθ της Αυστραλίας είναι το Μίλαν – Κόμο γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Αντριάν Ραμπιό να είναι ένας εξ αυτών.
Ο Γάλλος μέσος των «ροσονέρι» δήλωσε ξεκάθαρα πως «….είναι τρελό να ταξιδεύεις τόσα χιλιόμετρα για να γίνει ένας αγώνας μεταξύ δύο ιταλικών ομάδων στην Αυστραλία. Πρέπει να προσαρμοστούμε, όπως πάντα».
Η αντίδραση αυτή του ποδοσφαιριστή της Μίλαν προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του CEO της Serie A, Λουίτζι Ντε Σιέρβο ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε οτι από τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές αμείβονται με τόσο πολλά χρήματα για να παίζουν ποδόσφαιρο θα πρέπει να δέχονται τέτοιες αποφάσεις: «Εχει δίκιο, εμείς αποφασίζουμε γι’ αυτόν. Ξεχνάει ότι παίρνει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια δουλειά, να παίζει ποδόσφαιρο. Θα έπρεπε να σέβεται τα λεφτά που παίρνει».
Μάλιστα ο Ντε Σιέρβο πρόσθεσε ότι ο Ραμπιό θα πρέπει να αποδεχτεί τις επιθυμίες του εργοδότη του, εξηγώντας πως η Μίλαν φέρεται να είναι εκείνη που άσκησε πιέσεις προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας της Serie A εναντίον της Κόμο στο εξωτερικό!
💬 «He forgets that he is paid millions of euros to do a job: play football. He should respect the money he earns.»
Serie A CEO blasts Adrien Rabiot (30) for his remarks on «totally crazy» Milan game in Perth.https://t.co/2lJrykQIjf
— Get French Football News (@GFFN) October 8, 2025
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Σκωτία (Pic)
- Ο διάσημος DJ Tiesto επενδύει στην αγαπημένη του Μπρέντα
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αυτόν τον ποδοσφαιριστή θέλει να κρατήσει για περισσότερα χρόνια
- Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο
- Ινφαντίνο: «Συζητάμε για μουντιάλ τον χειμώνα»
- Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις