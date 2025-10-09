Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Η απόφαση ιταλικής να κάνει «άνοιγμα» σε χώρες που βρίσκονται ακόμη και άλλες Ηπείρους δίχασε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ένα από τα παιχνίδια που δεν θα διεξαχθούν επί ιταλικού εδάφους αλλά στο μακρινό Περθ της Αυστραλίας είναι το Μίλαν – Κόμο γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Αντριάν Ραμπιό να είναι ένας εξ αυτών.

Ο Γάλλος μέσος των «ροσονέρι» δήλωσε ξεκάθαρα πως «….είναι τρελό να ταξιδεύεις τόσα χιλιόμετρα για να γίνει ένας αγώνας μεταξύ δύο ιταλικών ομάδων στην Αυστραλία. Πρέπει να προσαρμοστούμε, όπως πάντα».

Η αντίδραση αυτή του ποδοσφαιριστή της Μίλαν προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του CEO της Serie A, Λουίτζι Ντε Σιέρβο ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε οτι από τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές αμείβονται με τόσο πολλά χρήματα για να παίζουν ποδόσφαιρο θα πρέπει να δέχονται τέτοιες αποφάσεις: «Εχει δίκιο, εμείς αποφασίζουμε γι’ αυτόν. Ξεχνάει ότι παίρνει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια δουλειά, να παίζει ποδόσφαιρο. Θα έπρεπε να σέβεται τα λεφτά που παίρνει».

Μάλιστα ο Ντε Σιέρβο πρόσθεσε ότι ο Ραμπιό θα πρέπει να αποδεχτεί τις επιθυμίες του εργοδότη του, εξηγώντας πως η Μίλαν φέρεται να είναι εκείνη που άσκησε πιέσεις προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας της Serie A εναντίον της Κόμο στο εξωτερικό!