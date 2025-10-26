newspaper
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Το μέλλον της Tesla υπό απειλή – Ποιος CEO χτυπάει το καμπανάκι;
Διεθνής Οικονομία 26 Οκτωβρίου 2025 | 21:26

Το μέλλον της Tesla υπό απειλή – Ποιος CEO χτυπάει το καμπανάκι;

Ο Κάρλος Ταβάρες προειδοποιεί ότι η Tesla μπορεί να χάσει την κυριαρχία της στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία

Νατάσα Σινιώρη
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Κάποτε η Tesla ήταν το αστέρι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: το όνομα της συνδεόταν με καινοτομία, ταχύτητα ανάπτυξης και εντυπωσιακά κέρδη. Από τη Silicon Valley μέχρι το Ντιτρόιτ, η εταιρεία του Ίλον Μασκ φαινόταν να κυριαρχεί στον κλάδο.

Ωστόσο, το 2025 η εικόνα αλλάζει δραματικά.

Οι πεποιθήσεις γύρω από την κυριαρχία της εταιρείας στον κλάδο μετατοπίζονται προς την αμφιβολία, καθώς οι ανταγωνιστές μειώνουν το πλεονέκτημά της.

Στην Κίνα, η BYD αυξάνει συνεχώς την παραγωγή, προσφέροντας πολυτελή sedan και crossovers σε τιμές που η Tesla δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Παράλληλα, στην Ευρώπη οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αυτοκινήτων προσφέρουν επιδόσεις και σχεδιασμό που κάποτε ξεχώριζαν τη Tesla. Στις ΗΠΑ, η αγορά αρχίζει να επηρεάζεται από τη μείωση κινήτρων, ενώ ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φωνή του Κάρλος Ταβάρες, πρώην CEO της Stellantis, ηχεί πιο δυνατή από ποτέ: μια αμείλικτη προειδοποίηση για το μέλλον της εταιρείας που κάποτε θεωρούνταν αήττητη.

Η προειδοποίηση του Κάρλος Ταβάρες για την Tesla

Ο Κάρλος Ταβάρες, πρώην CEO της Stellantis, δεν κρύβει τις απόψεις του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στα Les Echos, τόνισε ότι η Tesla μπορεί να εγκαταλείψει πλήρως την αυτοκινητοβιομηχανία μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ο Ταβάρες εξηγεί ότι η αστρονομική αποτίμηση της Tesla στο χρηματιστήριο είναι απλώς μη βιώσιμη, με την μετοχή να διαπραγματεύεται πάνω από 228 φορές τα κέρδη 12μήνου, 71% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

Η μείωση του μεριδίου αγοράς στην Κίνα από 16% το 2020 σε μόλις 5% σήμερα δείχνει τη δύναμη της BYD, ενώ οι δασμοί και η εξασθένιση των κινήτρων στις ΗΠΑ θέτουν νέες προκλήσεις για την Tesla. Αν η πρόβλεψη του Tavares επαληθευτεί, η επόμενη δεκαετία για την Tesla δεν θα αφορά κυριαρχία στην αγορά αλλά επιβίωση.

H στροφή προς την ενέργεια και την τεχνολογία

Η ταυτότητα της Tesla αλλάζει. Στο τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 28,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα έσοδα από αυτοκίνητα στα 21,2 δισεκατομμύρια, ενώ οι τομείς ενέργειας και υπηρεσιών κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο 44% και 25% αντίστοιχα.

Ωστόσο, τα περιθώρια κέρδους συρρικνώνονται δραματικά. Τα λειτουργικά περιθώρια μειώθηκαν στο 5,8% και το μικτό κέρδος στο 18%, ενώ τα καθαρά κέρδη GAAP υποχώρησαν κατά 37% στα 1,37 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά την αύξηση των παραδόσεων σε 497.099 οχήματα, η ζήτηση επηρεάστηκε από τα προσωρινά κίνητρα των ΗΠΑ για φοροαπαλλαγές EV.

Η Tesla πλέον λειτουργεί περισσότερο ως εταιρεία ενέργειας και τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτονομία να αποτελούν τους νέους κινητήριους μοχλούς της.

Η Tesla δεν έχει χαθεί, αλλά η εποχή της απόλυτης κυριαρχίας της φαίνεται να τελειώνει.

Οι κινήσεις της BYD, η μείωση των κινήτρων και οι αυξανόμενοι δασμοί δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνει ο Ταβάρες, το μέλλον της Tesla μπορεί να απαιτεί στρατηγικές επιβίωσης και όχι μόνο εντυπωσιακών πωλήσεων…

Πηγή: ΟΤ

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες
Οι πόλεις βουλιάζουν 26.10.25

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού ασκεί πίεση στις υποδομές, αυξάνει την ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορεί η Ευρώπη να εξισορροπήσει την οικονομική κερδοφορία με τη βιωσιμότητα;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25.10.25

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
Άβολο 26.10.25

«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, πώς οι πράσινοι θα πρέπει να περιορίσουν τα λάθη τους στα επόμενα παιχνίδια ώστε να μπορέσουν να παίξουν καλύτερα.

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ
Go Fun 26.10.25

Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ

Ο επικήδειος λόγος του Καρόλου Σπένσερ στην κηδεία της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Σεπτέμβριο του 1997, έμεινε στην ιστορία ως ένα ισχυρό κατηγορητήριο κατά της βασιλικής οικογένειας και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και ως μια βαθιά υπόσχεση για τους γιους της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο όνομά του
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο όνομά του

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κοινοποίησε στον Δήμο τις ενέργειες που έγιναν ποινικά και ο Δήμος προχώρησε αμέσως στο κλείσιμο του καταστήματος.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου – Προ των πυλών νέα δικογραφία
Εμπλοκή πρώην και νυν υπουργών 26.10.25

Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Προ των πυλών νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβιβάζει νέα δικογραφία στη Βουλή με διψήφιο αριθμό εμπλεκομένων. Υπουργοί και βουλευτές στο νέο φάκελο.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λάτσιο – Γιουβέντους

LIVE: Λάτσιο – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λάτσιο – Γιουβέντους για την 8η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Πως η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου (vid)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Πως η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Βόλο και παρέμεινε στην κορυφή, όμως ένα λεπτό πριν ανοίξει το σκορ οι Βεργέτης και Παπαπέτρου έκλεισαν τα μάτια σε πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ (48’)

Βάιος Μπαλάφας
Ακρίβεια: Τα «ταμπελάκια» της νέας καθημερινότητας μας
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Τα «ταμπελάκια» της ακρίβειας: Οι νέες λέξεις που προστέθηκαν στην καθημερινότητα μας

Η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα των συσσωρευτικών πληθωριστικών πιέσεων με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων μιας χώρας. Η συνεχιζόμενη διάρκειά της αλλάζει το καθημερινό μας λεξιλόγιο εισάγοντας νέες λέξεις και όρους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis
Τεκμήριο 26.10.25

332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Ήταν η τελευταία πράξη ενός από τα πιο εμβληματικά και τοξικά αδελφικά δράματα στην ιστορία της ροκ μουσικής αλλά σήμερα η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ, την οποία κατέστρεψε ο αδελφός του, Λίαμ, είναι πολύτιμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»

Η 31χρονη λέει επίσης στην εκπομπή πως είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις αρχές και μάλιστα είχε ενεργοποιήσει και το panic button. Ωστόσο ο πρώην σύζυγός της δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

