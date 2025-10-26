Το μέλλον της Tesla υπό απειλή – Ποιος CEO χτυπάει το καμπανάκι;

Κάποτε η Tesla ήταν το αστέρι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: το όνομα της συνδεόταν με καινοτομία, ταχύτητα ανάπτυξης και εντυπωσιακά κέρδη. Από τη Silicon Valley μέχρι το Ντιτρόιτ, η εταιρεία του Ίλον Μασκ φαινόταν να κυριαρχεί στον κλάδο.

Ωστόσο, το 2025 η εικόνα αλλάζει δραματικά.

Οι πεποιθήσεις γύρω από την κυριαρχία της εταιρείας στον κλάδο μετατοπίζονται προς την αμφιβολία, καθώς οι ανταγωνιστές μειώνουν το πλεονέκτημά της.

Στην Κίνα, η BYD αυξάνει συνεχώς την παραγωγή, προσφέροντας πολυτελή sedan και crossovers σε τιμές που η Tesla δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Παράλληλα, στην Ευρώπη οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αυτοκινήτων προσφέρουν επιδόσεις και σχεδιασμό που κάποτε ξεχώριζαν τη Tesla. Στις ΗΠΑ, η αγορά αρχίζει να επηρεάζεται από τη μείωση κινήτρων, ενώ ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φωνή του Κάρλος Ταβάρες, πρώην CEO της Stellantis, ηχεί πιο δυνατή από ποτέ: μια αμείλικτη προειδοποίηση για το μέλλον της εταιρείας που κάποτε θεωρούνταν αήττητη.

Η προειδοποίηση του Κάρλος Ταβάρες για την Tesla

Ο Κάρλος Ταβάρες, πρώην CEO της Stellantis, δεν κρύβει τις απόψεις του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στα Les Echos, τόνισε ότι η Tesla μπορεί να εγκαταλείψει πλήρως την αυτοκινητοβιομηχανία μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ο Ταβάρες εξηγεί ότι η αστρονομική αποτίμηση της Tesla στο χρηματιστήριο είναι απλώς μη βιώσιμη, με την μετοχή να διαπραγματεύεται πάνω από 228 φορές τα κέρδη 12μήνου, 71% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

Η μείωση του μεριδίου αγοράς στην Κίνα από 16% το 2020 σε μόλις 5% σήμερα δείχνει τη δύναμη της BYD, ενώ οι δασμοί και η εξασθένιση των κινήτρων στις ΗΠΑ θέτουν νέες προκλήσεις για την Tesla. Αν η πρόβλεψη του Tavares επαληθευτεί, η επόμενη δεκαετία για την Tesla δεν θα αφορά κυριαρχία στην αγορά αλλά επιβίωση.

H στροφή προς την ενέργεια και την τεχνολογία

Η ταυτότητα της Tesla αλλάζει. Στο τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 28,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα έσοδα από αυτοκίνητα στα 21,2 δισεκατομμύρια, ενώ οι τομείς ενέργειας και υπηρεσιών κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο 44% και 25% αντίστοιχα.

Ωστόσο, τα περιθώρια κέρδους συρρικνώνονται δραματικά. Τα λειτουργικά περιθώρια μειώθηκαν στο 5,8% και το μικτό κέρδος στο 18%, ενώ τα καθαρά κέρδη GAAP υποχώρησαν κατά 37% στα 1,37 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά την αύξηση των παραδόσεων σε 497.099 οχήματα, η ζήτηση επηρεάστηκε από τα προσωρινά κίνητρα των ΗΠΑ για φοροαπαλλαγές EV.

Η Tesla πλέον λειτουργεί περισσότερο ως εταιρεία ενέργειας και τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτονομία να αποτελούν τους νέους κινητήριους μοχλούς της.

Η Tesla δεν έχει χαθεί, αλλά η εποχή της απόλυτης κυριαρχίας της φαίνεται να τελειώνει.

Οι κινήσεις της BYD, η μείωση των κινήτρων και οι αυξανόμενοι δασμοί δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνει ο Ταβάρες, το μέλλον της Tesla μπορεί να απαιτεί στρατηγικές επιβίωσης και όχι μόνο εντυπωσιακών πωλήσεων…

Πηγή: ΟΤ