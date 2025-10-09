Η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων (NHTSA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκινά έρευνα για 2,88 εκατομμύρια οχήματα Tesla που διαθέτουν τη λειτουργία «Full Self Driving», έπειτα από περισσότερες από 50 αναφορές για παραβάσεις οδικής ασφάλειας και μια σειρά συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η λειτουργία αυτόνομης οδήγησης FSD, η οποία ελέγχει το αυτοκίνητο αλλά απαιτεί από τον οδηγό να προσέχει τον δρόμο για να παρέμβει αν χρειαστεί, έχει «οδηγήσει σε συμπεριφορές του οχήματος που παραβαίνουν τους νόμους οδικής ασφάλειας».

Στις αναφορές που εξετάζει η NHTSA περιλαμβάνονται καταγγελίες για Tesla που κινούνταν με ενεργοποιημένη τη λειτουργία FSD όταν πέρασαν κόκκινα φανάρια ή εισήλθαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Συνολικά, η υπηρεσία εξετάζει 58 αναφορές για παραβάσεις του ΚΟΚ από το FSD, συμπεριλαμβανομένων 14 συγκρούσεων και 23 τραυματισμών.

Σε έξι περιπτώσεις, οχήματα Tesla με ενεργοποιημένο το FSD «προσέγγισαν διασταυρώσεις με ερυθρό σηματοδότη, συνέχισαν να κινούνται και ενεπλάκησαν στη συνέχεια σε σύγκρουση με άλλα οχήματα στη διασταύρωση».

Σε περίπτωση που κρίνει ότι προκύπτει κίνδυνος για την οδική ασφάλεια, η υπηρεσία θα μπορούσε να διατάξει την ανάκληση των οχημάτων.

Το 2024, οδηγός στο Χιούστον κατήγγειλε στην NHTSA ότι το FSD «δεν αναγνωρίζει τα φανάρια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περνά το όχημα με κόκκινο και να σταματά στο πράσινο».

Ο οδηγός υποστήριξε μάλιστα στην καταγγελία ότι «η Tesla δεν θέλει να διορθώσει το πρόβλημα, ούτε καν να το αναγνωρίσει, παρόλο που με συνόδευσαν σε μια δοκιμαστική διαδρομή και είδαν το πρόβλημα με τα μάτια τους».

Η NHTSA ανέφερε ακόμα ότι θα εξετάσει τη συμπεριφορά του FSD όταν το όχημα προσεγγίζει σιδηροδρομικές διαβάσεις. Τον περασμένο μήνα, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Εν Μάρκι και Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ ζήτησαν από την υπηρεσία να παρέμβει, έπειτα από έναν αριθμό καταγγελιών για παρολίγον συγκρούσεις.

Το FSD της Tesla, μια πιο προηγμένη έκδοση του Autopilot, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της NHTSA εδώ και έναν χρόνο.

Τον Οκτώβριο του 2024, η υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα για 2,4 εκατ. Tesla με FSD έπειτα από αναφορές για τέσσερις συγκρούσεις σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου δυστυχήματος.

Η Tesla δεν υποστηρίζει ότι το FSD μπορεί να λειτουργήσει πλήρως αυτόνομα, διαβεβαιώνει όμως ότι «μπορεί να σας μεταφέρει σχεδόν οπουδήποτε υπό την ενεργή επίβλεψή σας και απαιτεί ελάχιστες παρεμβάσεις του οδηγού».

Έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και για άλλα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Τον Ιανουάριο, η NHTSA άνοιξε έρευνα για 2,6 εκατομμύρια Tesla έπειτα από αναφορές για συγκρούσεις με τη λειτουργία που φέρνει το αυτοκίνητο στον οδηγό.

Η υπηρεσία παρακολουθεί επίσης τις επιδόσεις των ρομποτικών ταξί που λάνσαρε η Τesla στο Τέξας τον Ιούνιο.