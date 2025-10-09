science
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 17:22
Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Tesla: Αμερικανική έρευνα για την λειτουργία αυτόνομης οδήγησης έπειτα από σειρά ατυχημάτων
Τεχνολογία 09 Οκτωβρίου 2025 | 17:44

Tesla: Αμερικανική έρευνα για την λειτουργία αυτόνομης οδήγησης έπειτα από σειρά ατυχημάτων

Η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία εξετάζει 58 αναφορές για τη λειτουργία FSD, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται να περνά με κόκκινο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Spotlight

Η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων (NHTSA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκινά έρευνα για 2,88 εκατομμύρια οχήματα Tesla που διαθέτουν τη λειτουργία «Full Self Driving», έπειτα από περισσότερες από 50 αναφορές για παραβάσεις οδικής ασφάλειας και μια σειρά συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η λειτουργία αυτόνομης οδήγησης FSD, η οποία ελέγχει το αυτοκίνητο αλλά απαιτεί από τον οδηγό να προσέχει τον δρόμο για να παρέμβει αν χρειαστεί, έχει «οδηγήσει σε συμπεριφορές του οχήματος που παραβαίνουν τους νόμους οδικής ασφάλειας».

Στις αναφορές που εξετάζει η NHTSA περιλαμβάνονται καταγγελίες για Tesla που κινούνταν με ενεργοποιημένη τη λειτουργία FSD όταν πέρασαν κόκκινα φανάρια ή εισήλθαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Συνολικά, η υπηρεσία εξετάζει 58 αναφορές για παραβάσεις του ΚΟΚ από το FSD, συμπεριλαμβανομένων 14 συγκρούσεων και 23 τραυματισμών.

Σε έξι περιπτώσεις, οχήματα Tesla με ενεργοποιημένο το FSD «προσέγγισαν διασταυρώσεις με ερυθρό σηματοδότη, συνέχισαν να κινούνται και ενεπλάκησαν στη συνέχεια σε σύγκρουση με άλλα οχήματα στη διασταύρωση».

Σε περίπτωση που κρίνει ότι προκύπτει κίνδυνος για την οδική ασφάλεια, η υπηρεσία θα μπορούσε να διατάξει την ανάκληση των οχημάτων.

Το 2024, οδηγός στο Χιούστον κατήγγειλε στην NHTSA ότι το FSD «δεν αναγνωρίζει τα φανάρια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περνά το όχημα με κόκκινο και να σταματά στο πράσινο».

Ο οδηγός υποστήριξε μάλιστα στην καταγγελία ότι «η Tesla δεν θέλει να διορθώσει το πρόβλημα, ούτε καν να το αναγνωρίσει, παρόλο που με συνόδευσαν σε μια δοκιμαστική διαδρομή και είδαν το πρόβλημα με τα μάτια τους».

Η NHTSA ανέφερε ακόμα ότι θα εξετάσει τη συμπεριφορά του FSD όταν το όχημα προσεγγίζει σιδηροδρομικές διαβάσεις. Τον περασμένο μήνα, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Εν Μάρκι και Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ ζήτησαν από την υπηρεσία να παρέμβει, έπειτα από έναν αριθμό καταγγελιών για παρολίγον συγκρούσεις.

Το FSD της Tesla, μια πιο προηγμένη έκδοση του Autopilot, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της NHTSA εδώ και έναν χρόνο.

Τον Οκτώβριο του 2024, η υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα για 2,4 εκατ. Tesla με FSD έπειτα από αναφορές για τέσσερις συγκρούσεις σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου δυστυχήματος.

Η Tesla δεν υποστηρίζει ότι το FSD μπορεί να λειτουργήσει πλήρως αυτόνομα, διαβεβαιώνει όμως ότι «μπορεί να σας μεταφέρει σχεδόν οπουδήποτε υπό την ενεργή επίβλεψή σας και απαιτεί ελάχιστες παρεμβάσεις του οδηγού».

Έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και για άλλα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Τον Ιανουάριο, η NHTSA άνοιξε έρευνα για 2,6 εκατομμύρια Tesla έπειτα από αναφορές για συγκρούσεις με τη λειτουργία που φέρνει το αυτοκίνητο στον οδηγό.

Η υπηρεσία παρακολουθεί επίσης τις επιδόσεις των ρομποτικών ταξί που λάνσαρε η Τesla στο Τέξας τον Ιούνιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φοβήθηκε» τις 2.100 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φοβήθηκε» τις 2.100 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ
«Άλλος πόλος» 09.10.25

Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ

«Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης
«Ελευθερία» 09.10.25

Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης

Σε συνέντευξή του στον The Guardian, ο Τζορτζ Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»
Μπάσκετ 09.10.25

Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»

O General Manager του Άρη, Νίκος Ζήσης, μίλησε για την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» και στο πλάνο πενταετίας που υπάρχει στην ομάδα.

Σύνταξη
Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου

Οι συναντήσεις του Σωκράτη Φάμελλου με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο «αναβρασμός» στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και η επόμενη μέρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο