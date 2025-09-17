science
Η Tesla γλίτωσε τη δίκη για δύο θανατηφόρα τροχαία με το Autopilot – Εξωδικαστική συμφωνία
Τεχνολογία 17 Σεπτεμβρίου 2025

Η Tesla γλίτωσε τη δίκη για δύο θανατηφόρα τροχαία με το Autopilot – Εξωδικαστική συμφωνία

Οι νομικές περιπέτειες της Tesla λόγω του Autopilot ίσως θέτουν σε κίνδυνο το όραμα του Έλον Μασκ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Spotlight

Με εξωδικαστικό συμβιβασμό διευθέτησε τελικά η Tesla τις αγωγές για δύο θανατηφόρες συγκρούσεις με οχήματα που κινούνταν στον αυτόματο πιλότο το 2019 στην Καλιφόρνια, προκύπτει από δικαστικά έγγραφα.

Οι διακανονισμοί συμφωνήθηκαν λίγες εβδομάδες αφότου ορκωτό δικαστήριο της Φλόριντα έδωσε εντολή στην εταιρεία να καταβάλει αποζημιώσεις 243 εκατ. δολαρίων στα θύματα μιας άλλης μοιραίας σύγκρουσης με Model S το 2019.

Στην υπόθεση της Φλόριντα, η Tesla προσέλαβε τρεις εξέχοντες δικηγόρους και ζήτησε από το δικαστή να είτε απορρίψει την υπόθεση ως νομικά αδικαιολόγητη είτε ή διατάξει νέα δίκη. Η εταιρεία του Έλον Μασκ, η οποία έχει διευθετήσει άλλα περιστατικά που αφορούσαν τα οχήματά της και την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Autopilot, είχε απορρίψει πρόταση διακανονισμού 60 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγωγή.

Η ετυμηγορία στη Φλόριντα και οι δύο διακανονισμοί στην Καλιφόρνια θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες, σχολιάζει το Reuters, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της αποτίμησης της Tesla για 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια βασίζεται στην υπόσχεση του Μασκ ότι θα επεκτείνει γρήγορα τα ρομποτικά ταξί και το λογισμικό πλήρως αυτόνομης οδήγησης (FSD), μια προηγμένη εκδοχή του Autopilot.

Η μία από τις δύο αγωγές στην Καλιφόρνια, της οποίας ο διακανονισμός γνωστοποιήθηκε την Τρίτη, αφορά το θάνατο ενός 15χρονου που ταξίδευε με τον πατέρα του στην κομητεία Αλαμέντα της Καλιφόρνια, όταν ένα Model 3 της Tesla με ενεργοποιημένο το Autopilot έπεσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τους.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά το θάνατο δύο ατόμων που επέβαιναν σε ένα Honda Civic και διέρχονταν από διασταύρωση στην Γκάρντενα της Καλιφόρνια, όταν ένα Model S της Tesla πέρασε κόκκινο φανάρι και έπεσε πάνω τους τον Δεκέμβριο του 2019.

Η Tesla και οι δικηγόροι των εναγόντων δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η διευθέτηση της υπόθεσης της Γκάρντενα αφορά μόνο την Tesla, ενώ η δiκη πρόκειται να συνεχιστεί σε βάρος του οδηγού του Model S.

Οι όροι του διακανονισμού δεν έγιναν γνωστοί.

