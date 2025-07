Το Grok, η υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, θα είναι διαθέσιμη στα οχήματα της Tesla «το αργότερο» την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος.

Η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ που εξαγόρασε πρόσφατα το Χ, συνάντησε σφοδρές επικρίσεις μετά την παρουσίαση του τελευταίου μοντέλου Grok 4 την Τετάρτη.

Λίγο μετά το λανσάρισμα της νέας έκδοσης, την οποία ανακοίνωσε ο Μασκ υποσχόμενος εμφανή βελτίωση, χρήστες του Χ όπου είναι διαθέσιμο το chatbot άρχισαν να διαμαρτύρονται ότι δίνει ανακριβείς απαντήσεις και φλερτάρει με την ακροδεξιά και τον ναζισμό.

Μεταξύ άλλων το Grok υποστήριξε ότι μια ομάδα Εβραίων ελέγχει το Χόλιγουντ και έκανε θετικές αναφορές στον Χίτλερ.

Μια μέρα αργότερα, την Πέμπτη, η xAI διαβεβαίωσε ότι θα τροποποιήσει το μοντέλο για να σταματήσει τη ρητορική μίσους.

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…

