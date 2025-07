Βόμβα Τραμπ για «εξέταση» της απέλασης Μασκ – Βουτιά στη μετοχή της Tesla

Σε ερώτηση που απευθύνθηκε στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απέλαση του Ίλον Μασκ καθώς αναζωπυρώθηκε η διαμάχη μεταξύ των δύο πρώην συμμάχων, ο ίδιος απάντησε: «Δεν ξέρω, θα πρέπει να το εξετάσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, αλλά πολιτογραφήθηκε πολίτης των ΗΠΑ πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ο δισεκατομμυριούχος έχει επικρίνει έντονα το νομοσχέδιο του Τραμπ για την επέκταση του ομοσπονδιακού χρέους των ΗΠΑ κατά πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Ίσως χρειαστεί να επιβάλουμε DOGE στον Ίλον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το πρωί της Τρίτης, αναφερόμενος στο τμήμα που ηγήθηκε ο Μασκ στον Λευκό Οίκο μέχρι τον Μάιο, με καθήκον τη μείωση της απάτης και της σπατάλης στις ομοσπονδιακές δαπάνες.

Ο Τραμπ είπε ότι «το DOGE είναι το τέρας που ίσως χρειαστεί να επιστρέψει και να φάει τον Ίλον», δείχνοντας τις επιδοτήσεις και τα συμβόλαια που έχουν οι επιχειρήσεις του Μασκ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο Μασκ, Διευθύνων Σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, έχει επίσης εκφράσει την ανησυχία του για την κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα στο νομοσχέδιο, ενώ οι αντίστοιχες επιδοτήσεις για τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων παραμένουν σε ισχύ.

«Είναι προφανές με τις παράλογες δαπάνες αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο αυξάνει το ανώτατο όριο χρέους κατά ένα ρεκόρ ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ, ότι ζούμε σε μια χώρα ενός κόμματος – το ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ!!» έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα του X τη Δευτέρα, πριν από την ψηφοφορία της Γερουσίας για το νομοσχέδιο.

«Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα που πραγματικά νοιάζεται για τον λαό».

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025