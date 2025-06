Ο Έλον Μασκ, με ανάρτησή του, επιτέθηκε εκ νέου στον Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο πρώην συμμάχους να τα έχουν «σπάσει».

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας κατέκρινε εκ νέου το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» που τόσο πολύ έχει διαφημίσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρώην επικεφαλής του διαβόητου Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) γράφει στο Χ:

«Είναι προφανές με τις παράλογες δαπάνες αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο αυξάνει το ανώτατο όριο του χρέους κατά το ποσό ρεκόρ των ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ, ότι ζούμε σε μια μονοκομματική χώρα – του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΧΙΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ».

Στην ίδια ανάρτηση ο Μασκ καλεί σε συγκρότηση νέου κόμματος.

«Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα που πραγματικά ενδιαφέρεται για τους πολίτες», έγραψε ο πρώην σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!

Time for a new political party that actually cares about the people.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025