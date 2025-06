Παρά την κριτική που έκανε και που συνεχίζει να του κάνει ο Έλον Μασκ, αναφορικά με τις αποφάσεις του και, κυρίως πάρα το tweet που συνέδεε τον Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν (το οποίο είχε διαγραφεί έκτοτε), ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Ο Τραμπ μετά όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποκάλεσε τον Μασκ «υπέροχο» σε συνέντευξή του στο Fox News, αν και είπε ότι η συμπεριφορά του Μασκ μετά τον χωρισμό τους, «δεν ήταν πρέπουσα».

«Έχεις μιλήσει με τον Έλον Μασκ; Τι συνέβη εκεί;» ρώτησε τον Τραμπ η δημοσιογράφος για να απαντήσει ότι ο Έλον είναι ένας υπέροχος τύπος.

«Νομίζω ότι είναι ένας υπέροχος τύπος. Δεν του έχω μιλήσει πολύ, αλλά νομίζω ότι ο Έλον είναι ένας υπέροχος τύπος και ξέρω ότι θα τα πάει πάντα καλά», απάντησε ο Τραμπ.

«Είναι ένας έξυπνος τύπος. Και μάλιστα πήγε και έκανε προεκλογική εκστρατεία μαζί μου και με αυτό και με εκείνο. Αλλά αναστατώθηκε λίγο και αυτό δεν ήταν σωστό», πρόσθεσε.

«Γιατί αναστατώθηκε; Απλώς δεν έπαιρνε αυτό που ήθελε;» επέμεινε η δημοσιογράφος

«Κοιτάξτε, η εντολή για τα ηλεκτρικά οχήματα, είναι δύσκολο πράγμα. Δεν θα ήθελα, ξέρετε, να είναι απαραίτητο να έχουν όλοι ηλεκτρικό αυτοκίνητο», εξήγησε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να ακυρώσει όλες τις συμβάσεις που έχει υπογράψει το αμερικανικό δημόσιο με τις εταιρείες του Μασκ (θέτοντας έτσι εν αμφιβόλω, μεταξύ άλλων, το μέλλον της συνεργασίας της SpaceX με τη NASA και την αμερικανική πολεμική αεροπορία αλλά και το αμερικανικό μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla).

Επίσης, έχει κατηγορήσει τον Μασκ ότι άσκησε κριτική στην τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να εξυπηρετήσει δικά του προσωπικά συμφέροντα.

Ο Μασκ, ο πρώην επικεφαλής του DOGE, μίλησε στο X στα 54α γενέθλιά του το Σάββατο για να καταδικάσει το πλέον ψηφισμένο προσχέδιο του νομοσχεδίου του Τραμπ από τη Γερουσία , το οποίο, όπως είπε, θα «καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας» και θα αυξήσει τους φόρους σε όλα τα αιολικά και ηλιακά έργα που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την κατασκευή τους.

«Το τελευταίο νομοσχέδιο της Γερουσίας θα καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Αμερική και θα προκαλέσει τεράστια στρατηγική ζημιά στη χώρα μας! Εντελώς παράλογο και καταστροφικό», έγραψε ο Μασκ στην ανάρτηση.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!

Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF

— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025