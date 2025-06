ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο στην κόντρα μεταξύ Μασκ και Τραμπ μετά από σχόλιο του πρώτου

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ επέστρεψε ξανά σήμερα στην πολεμική του ενάντια στην τελευταία εκδοχή του φορολογικού νομοσχεδίου που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο «εντελώς παρανοϊκό και καταστροφικό».

Μέχρι πριν λίγο καιρό ο δισεκατομμυριούχος Μασκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισαν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» μετά από μια διαμάχη που ξεκίνησε από τις σφοδρές αντιδράσεις του πρώτου στο προτεινόμενο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο γύρισε πίσω ώστε να αλλάξουν αρκετοί όροι που δεν έβρισκαν σύμφωνους τους Ρεπουμπλικανούς.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!

Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF

— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025