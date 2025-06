Ο Έλον Μασκ, λίγες ημέρες αφού ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από την αμερικανική κυβέρνηση, επιμένει στις επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο, το φορολογικό νομοσχέδιο, που ο Αμερικανός πρόεδρο πιέζει το Κογκρέσο να ψηφίσει μέχρι τις 4 Ιουλίου.

Σε μια έκρηξη που μπορεί να διαλύσει τη μέχρι πρόσφατα σχέση συνεργασίας μεταξύ τους, ο Έλον Μασκ κατακεραύνωσε το φορολογικό νομοσχέδιο του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει χαρακτηρίσει «Μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο». Ο δισεκατομμυριούχος πρώην χρηματοδότης του είπε ότι είναι ένα «αηδιαστικό βδέλυγμα».

Ο Έλον Μασκ έκανε μια σειρά αναρτήσεων στο Χ, καταγγέλλοντας το φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Το χαρακτήρισε «τεράστιο, εξωφρενικό, γεμάτο ανοησίες νομοσχέδιο δαπανών του Κογκρέσου». Και πρόσθεσε: Πρόσθεσε: «Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε».

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.

This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.

Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025