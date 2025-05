Εκτός Λευκού Οίκου θα είναι πλέον ο Έλον Μασκ, αφήνοντας πίσω το τμήμα DOGE, το οποίο ξεκίνησε με μεγαλεπίβολα σχέδια, αλλά ελλιπή και αμφίβολα αποτελέσματα, ενώ δεν έλειψαν τα επικριτικά σχόλια, από πολλές πλευρές.

Ο Μασκ, ο οποίος κάποτε αποκάλεσε τον εαυτό του «κολλητό» του προέδρου, λειτουργεί τώρα με κάποια απόσταση από τον Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι τερματίζει την κυβερνητική του θητεία για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στις εταιρείες του. Ο Μασκ παραμένει σε καλές σχέσεις με τον Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, έχοντας, παράλληλα, καταστήσει σαφές ότι είναι απογοητευμένος από την Ουάσινγκτον και από τα εμπόδια που συνάντησε στην προσπάθειά του να ανατρέψει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη δύναμη της συμμαχίας μεταξύ του προέδρου και του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου.

Ο Μασκ ήταν ο μεγαλύτερος γνωστός πολιτικός χορηγός στις εκλογές του 2024 και φέρεται να είπε στους συμβούλους του Τραμπ φέτος ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια σε ομάδες που ελέγχονται από την ομάδα του προέδρου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Μέχρι αυτή την εβδομάδα, τα χρήματα δεν έχουν φανεί ακόμη, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, αναφέρει δημοσίευμα των New York Times.

Σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, το βράδυ της Τετάρτης, επιβεβαίωσε επίσημα για πρώτη φορά ότι η θητεία του ως κυβερνητικός υπάλληλος έφτανε στο τέλος της και ευχαρίστησε τον κ. Τραμπ «για την ευκαιρία να μειωθούν οι σπάταλες δαπάνες».

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025