Για την αποχώρηση του Έλον Μασκ από την κυβέρνηση των ΗΠΑ γράφει το BBC.

Το βρετανικό μέσο σημειώνει ότι ο μεγιστάνας της υψηλής τεχνολογίας ηγήθηκε της προσπάθειας να συρρικνωθεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κάτι που οδήγησε στην κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ευκαιρία που του έδωσε να βοηθήσει στη διοίκηση του διαβόητου Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, γνωστού ως Doge.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025