Αποτυχημένη ήταν και αυτή τη φορά η δοκιμαστική πτήση του Starship, της εταιρείας Space X του Έλον Μασκ, από τη βάση Starbase του Τέξας.

Αν και ο πύραυλος απογειώθηκε επιτυχώς από το Starbase, στο Τέξας, τελικά βγήκε εκτός ελέγχου και διαλύθηκε στον αέρα, χωρίς να επιτύχει τους βασικούς στόχους της αποστολής.

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP — SpaceX (@SpaceX) May 28, 2025

Το διαστημόπλοιο της Spacex επανήλθε στην ατμόσφαιρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αφού διαρροή στο σκάφος πυροδότησε ανεξέλεγκτη περιστροφή στο διάστημα.

Η Space X είχε σχεδιάσει να απελευθερώσει μια σειρά από δοκιμαστικούς δορυφόρους μετά την απογείωση, όμως το σύστημα ανοίγματος της θυρίδας παρουσίασε βλάβη.

Επιβεβαίωσε η εταιρεία

Η SpaceX επιβεβαίωσε αργότερα ότι το σκάφος υπέστη «ταχεία μη προγραμματισμένη αποσυναρμολόγηση» — δηλαδή διαλύθηκε στον αέρα.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site and preparing for its high angle of attack entry pic.twitter.com/aQBwsvSrl0 — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2025

Το Starship είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, αλλά ακόμη απέχει πολύ από το να θεωρείται αξιόπιστος για τις επανδρωμένες αποστολές που οραματίζονται ο Μασκ και η NASA. Εκτός από τη λήψη διορθωτικών μέτρων και την πραγματοποίηση αναβαθμίσεων, η SpaceX μεταξύ άλλων τροποποίησε τα θερμικά πλακίδια του τελευταίου Starship.

Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, σημειώνονται ακόμα τεχνικά προβλήματα όπως διαρροές καυσίμων, στη θερμική προστασία και τον έλεγχο πτήσης.