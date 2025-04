Οι τέσσερις τουρίστες του Διαστήματος που εκτοξεύτηκαν την Τρίτη με σκάφος της SpaceX έγιναν επίσημα οι πρώτοι άνθρωποι που πετούν πάνω από τους πόλους του πλανήτη. Άργησαν όμως να γιορτάσουν την πρωτιά, καθώς ένα ιατρικό απρόοπτο τους εμπόδισε να κοιτάξουν καν από το παράθυρο.

Και οι τέσσερις ερασιτέχνες αστροναύτες έπαθαν ναυτία λόγω της έλλειψης βαρύτητας και έκαναν εμετό, μια υπενθύμιση ότι τα διαστημικά ταξίδια έχουν τις δυσκολίες τους.

Χρηματοδότης και κυβερνήτης της αποστολής είναι ο μαλτέζος δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων Τσουν Ουάνγκ, ο οποίος πλήρωσε ένα αδιευκρίνιστο ποσό για να μισθώσει το σκάφος Crew Dragon.

Ως συνεπιβάτες, ο κινεζικής καταγωγής μεγιστάνας επέλεξε τη νοσβηγίδα σκηνοθέτιδα Τζάνικ Μίκελσεν, τη γερμανίδα ειδικό της ρομποτικής Ραμπέα Ρογκ και τον αυστραλό εξερευνητή Έρικ Φίλιπς.

Η αποστολή «Fram2» της SpaceX, η οποία βαφτίστηκε προς τιμήν ενός νορβηγικού πλοίου που πραγματοποίησε αποστολές στην Αρκτική και την Ανταρκτική στις αρχές του 20ού αιώνα, εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι την Τρίτη και σχεδιάζεται να παραμείνει σε πολική τροχιά για τρεις με πέντε ημέρες.

Στη συνέχεια, το σκάφος θα πέσει με αλεξίπτωτο στον Ατλαντικό έξω από τη Φλόριντα.

Το πρώτο σκέλος της αποστολής φαίνεται πως ήταν σχετικά άνετο για το πλήρωμα. «Η πτήση μέχρι να τεθούμε σε τροχιά ήταν πολύ πιο ομαλή από ό,τι περίμενα» έγραψε ο Ουάνγκ στο Χ.

The ride to orbit was much smoother than I had anticipated. Apart from the final minute before SECO, I barely felt any G-forces—it honestly felt like just another flight.

I had imagined it would feel like being in an elevator that suddenly drops, but that sensation never came.… pic.twitter.com/h7YMyPY9ld

— Chun (@satofishi) April 2, 2025