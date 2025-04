Εκτοξεύτηκε το σκάφος της SpaceX που μεταφέρει τους πρώτους ανθρώπους πάνω από τους πόλους

Η διαστημική εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ εκτόξευσε την Τρίτη τέσσερις τουρίστες του Διαστήματος σε μια αποστολή που θα τεθεί σε τροχιά πάνω από τος πόλους, μια διαδρομή που καμία ανθρώπινη αποστολή δεν είχε επιχειρήσει μέχρι σήμερα.

Χρηματοδότης και κυβερνήτης της αποστολής είναι ο μαλτέζος δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων Τσουν Ουάνγκ, ο οποίος πλήρωσε ένα αδιευκρίνιστο ποσό για να μισθώσει το σκάφος Crew Dragon.

Ως συνεπιβάτες, ο κινεζικής καταγωγής μεγιστάνας επέλεξε τρία άτομα που έχουν στο ενεργητικό τους αποστολές στους πόλους: τη νοσβηγίδα σκηνοθέτιδα Τζάνικ Μίκελσεν, τη γερμανίδα ειδικό της ρομποτικής Ραμπέα Ρογκ και τον αυστραλό εξερευνητή Έρικ Φίλιπς.

Fram2 – the first human spaceflight to explore Earth’s polar regions – lifts off from pad 39A in Florida only 17 days after Falcon 9 successfully launched @NASA‘s Crew-10 to the @Space_Station pic.twitter.com/90AV1DBlPj

— SpaceX (@SpaceX) April 1, 2025