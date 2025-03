​Η γερμανική εταιρεία Isar Aerospace πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Spectrum στις 30 Μαρτίου 2025 από το Διαστημικό Κέντρο Andøya στη Νορβηγία. Ο πύραυλος, μήκους 28 μέτρων, σχεδιάστηκε για να θέτει μικρούς και μεσαίου μεγέθους δορυφόρους σε τροχιά.

Παρά την απογείωση υπό καλές καιρικές συνθήκες, περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση, ο πύραυλος έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη κοντά στην εξέδρα εκτόξευσης.

Ο μη επανδρωμένος πύραυλος Spectrum παρουσιάστηκε ως η πρώτη απόπειρα τροχιακής πτήσης που προέρχεται από την Ευρώπη.

Δείτε το βίντεο με την εκτόξευση:

LAUNCH! Isar Aerospace’s Spectrum rocket launches from the Orbital Launch Pad at the Andøya Space Center in Norway.

Παρά την αποτυχία, η Isar Aerospace χαρακτήρισε την αποστολή επιτυχημένη, καθώς επιτεύχθηκαν βασικοί στόχοι, όπως η καθαρή απογείωση και η επικύρωση του Συστήματος Τερματισμού Πτήσης. Η εταιρεία τόνισε ότι η δοκιμή παρείχε πολύτιμα δεδομένα για μελλοντικές εκτοξεύσεις. ​

With this test flight, we were able to successfully gather valuable data and experience for future missions. Thanks to strict safety procedures from both Isar Aerospace and Andøya Spaceport, all personnel remained safe at all times. pic.twitter.com/pK1Mxuhuzm

— Isar Aerospace (@isaraerospace) March 30, 2025