Η SpaceX εκτόξευσε σήμερα από το Τέξας τον γιγαντιαίο πύραυλο Starship για την πέμπτη δοκιμαστική πτήση του, με σκοπό την παρουσίαση της πρώτης προσπάθειας που θα κάνει η εταιρία για την επιστροφή του πρώτου ορόφου του προωθητή πυραύλου, με τη χρήση μεγάλων ρομποτικών βραχιόνων.

Ο προωθητής του πρώτου επιπέδου του πυραύλου Super Heavy εκτοξεύτηκε στις 15:25 ώρα Ελλάδας από τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης της SpaceX στην περιοχή Μπόκα Τσίκα του Τέξας, στέλνοντας τον δεύτερο όροφο του πυραύλου Starship σε μία διαστημική τροχιά, με προορισμό τον Ινδικό ωκεανό στα δυτικά της Αυστραλίας, με στόχο την είσοδό του στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια την προσεδάφιση του σε μία πλωτή εξέδρα.

Δείτε σχετική ανάρτηση του Έλον Μασκ:

Ο πυραυλικός προωθητής Super Heavy μετά το διαχωρισμό του από τον κεντρικό προωθητή του Starship και σε ύψος 74 χιλιομέτρων, επέστρεψε στο σημείο της εκτόξευσης του, κάνοντας μία προσπάθεια προσεδάφισης με τη χρήση δύο ρομποτικών βραχιόνων που είχαν προσαρμοστεί στον πύργο της εκτόξευσης.

Δείτε βίντεο:

Η Space X στη συνέχεια έκανε κι άλλες αναρτήσεις για την εκτόξευση στο Χ:

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fifth flight test of Starship! pic.twitter.com/FhCGznq9RO

— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024