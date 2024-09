Ένας δισεκατομμυριούχος, ένας πιλότος και δύο υπάλληλοι της SpaceX αναχώρησαν σήμερα από τη Φλόριντα για μια φιλόδοξη διαστημική αποστολή που θα σηματοδοτήσει ένα νέο βήμα στην εμπορική εκμετάλλευση του διαστήματος, με τον πρώτο ιδιωτικό «διαστημικό περίπατο» στην ιστορία.

Ο πύραυλος Falcon 9 εκτοξεύτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, μεταφέροντας σε τροχιά την κάψουλα Dragon, όπου θα φιλοξενηθούν οι επιβάτες αυτής της αποστολής, της αποκαλούμενης Polaris Dawn («Αυγή του Πολικού Αστέρα»).

Polaris Dawn is go for launch pic.twitter.com/tx1gUyZjZr

— SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024