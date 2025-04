Ποντίκι διέκοψε ποδοσφαιρικό αγώνα – Η στιγμή που τερματοφύλακας το βγάζει εκτός γηπέδου

Ένας απρόσμενος επισκέπτης διέκοψε για λίγο τον ποδοσφαιρικό αγώνα του MLS το Σάββατο μεταξύ των Vancouver Whitecaps και της Austin FC.

Ο λόγος για ένα ποντίκι που εισέβαλε στο γήπεδο στο 7ο λεπτό του αγώνα. Το μικρό τρωκτικό έγινε αντιληπτό τη στιγμή που η φιλοξενούμενοι ετοιμάζονταν να εκτελέσουν κόρνερ.

Αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σώσει περισσότερα από απλά γκολ, ο τερματοφύλακας της Austin, Brad Stuver, χρησιμοποίησε τα γρήγορα αντανακλαστικά του για να πιάσει το τρωκτικό και να το μεταφέρει εκτός αγωνιστικού χώρου, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας.

Δείτε το βίντεο:

UNBELIEVABLE CATCH! 🐭🏆 Austin FC’s Brad Stuver just made the most unexpected save of the season… a mouse on the field in Vancouver! 🏟🐭 Who needs a ball when you can catch a mouse? 😂 #BradStuver #AustinFC #MLS #MouseOnTheLoose

🎥 @MLS pic.twitter.com/PLij37thNk

— Sergio Chávarri (@serchava) April 13, 2025