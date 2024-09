Η SpaceX έγραψε ιστορία με τον πρώτο διαστημικό περίπατο για ιδιώτες

Ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο, ένα γιγάντιο άλμα για τον ιδιωτικό τομέα στο Διάστημα.

Δύο ερασιτέχνες αστροναύτες πραγματοποίησαν την Πέμπτη τον πρώτο ιδιωτικό διαστημικό περίπατο στο πλαίσιο της φιλόδοξης και ριψοκίνδυνης αποστολής Polaris Dawn της SpaceX.

Πρώτος ήταν ο Τζάρεντ Άιζακμαν, δισεκατομμυριούχος του Διαδικτύου, 41 ετών, ο οποίος βγήκε από το σκάφος Crew Dragon στις 13.52 ώρα Ελλάδας, ενώ πετούσε σε ύψος 700 χιλιομέτρων.

Επέστρεψε στη θέση του λίγα λεπτά αργότερα για τη σειρά της 30χρονης μηχανικού της SpaceX Σάρα Γκίλις, υπεύθυνης του προγράμματος εκπαίδευσης αστροναυτών της εταιρείας.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024