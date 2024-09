Το διαστημόπλοιο Starliner της Boeing, οι περιπέτειες του οποίου έγιναν αληθινό σήριαλ, επέστρεψε με επιτυχία σήμερα στη Γη, χωρίς τους αστροναύτες που το είχαν οδηγήσει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), καθώς η NASA έκρινε πως ο κίνδυνος ήταν υπερβολικά μεγάλος.

Η κάψουλα προσγειώθηκε στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) στη διαστημική βάση του Γουάιτ Σαντς στο Νέο Μεξικό, στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 27.400 χλμ/ώρα. Περίπου 45 λεπτά αργότερα ανέπτυξε σειρά αλεξιπτώτων για να επιβραδύνει την κάθοδό της ενώ αερόσακκοι φούσκωσαν δευτερόλεπτα πριν αγγίξει το έδαφος.

Σύμφωνα με τη NASA, είχε αναχωρήσει από τον ISS περίπου έξι ώρες νωρίτερα.

Check out additional images from the landing of @BoeingSpace‘s #Starliner spacecraft at White Sands Space Harbor in New Mexico. 📷: https://t.co/LNrWA1HBD8 pic.twitter.com/uSf230J09P

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) September 7, 2024