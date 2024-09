Το αστραφτερό «Αστρόπλοιο» του Έλον Μασκ θα είναι έτοιμο για τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις μέχρι τον Άρη σε δύο χρόνια από σήμερα, λέει ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος, βέβαιος ότι θα κάνει πραγματικότητα το όραμά του για μια ολόκληρη αποικία στον κόκκινο πλανήτη.

Τα πρώτα Starship «θα εκτοξευτούν για Άρη σε δύο χρόνια όταν ανοίξει το επόμενο παράθυρο μεταφοράς Γης-Άρη» έγραψε ο Μασκ στο Χ, αναφερόμενος στην κατάλληλη ευθυγράμμιση των δύο πλανητών, η οποία συμβαίνει περίπου κάθε 26 μήνες.

Οι πρώτες αποστολές «θα πραγματοποιηθούν χωρίς πλήρωμα για να δοκιμαστεί η αξιοπιστία της προσεδάφισης ακέραιου του σκάφους. Αν αυτές οι προσεδαφίσεις πάνε καλά, οι πρώτες πτήσεις με πλήρωμα θα γίνουν σε 4 χρόνια» είπε ο ιδρυτής της SpaceX.

