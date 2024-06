Με τα πτερύγιά του σχεδόν διαλυμμένα από την τριβή με την ατμόσφαιρα και τις εξωτερικές κάμερες ραγισμένες, το Starship της SpaceX ολοκλήρωσε οριακά τη δοκιμαστική εκτόξευση της Πέμπτης.

O μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ύψους 122 μέτρων, πέτυχε τους βασικούς στόχους της υποτροχιακής πτήσης των 90 λεπτών μετά την εκτόξευσή του από τη βάση της SpaceX στο Τέξας στις 15.50 ώρα Ελλάδας.

Ήταν η πρώτη φορά που το σκάφος επέζησε της πύρινης καθόδου στην ατμόσφαιρα, έπειτα από τρεις αποτυχημένες δοκιμές που κατέληξαν σε θεαματικές εκρήξεις.

Despite loss of many tiles and a damaged flap, Starship made it all the way to a soft landing in the ocean!

Congratulations @SpaceX team on an epic achievement!! https://t.co/UnXbnmZ2pE

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2024