«Φουντώνει» η μάχη για το… Champions League – Η «πτώση» της ΑΕΚ και οι αυξημένες πιθανότητες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό (pic)

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της δεύτερης αγωνιστικής των play off της Super League, καθώς συνέχισαν με τρίποντα και μπήκαν ακόμη πιο γερά στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που η Ένωση φάνηκε να έχει τον έλεγχο, όμως δεν μπορούσε να σκοράρει με τίποτα, ενώ ο Δικέφαλος του βορρά νίκησε με 2-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και έκανε το 2/2 στα play off.

Οι ερυθρόλευκοι παρά την ήττα παρέμειναν στο +10 και ουσιαστικά «κλειδώνουν» με την ΑΕΚ και μαθηματικά τον τίτλο και το 48ο πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του συλλόγου, αφού μοιάζει σχεδόν αδύνατον να ανατραπεί η κορυφή.

Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές της Super League είναι η δεύτερη θέσηκαι η τελική κατάταξη στα play off, όπου θα κρίνει και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Το «Football Meets Data» παρουσίασε τις πιθανότητες για τη δεύτερη θέση μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής και γίνεται ο κακός… χαμός. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν 53 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με ένα τρομερό ντεμαράζ στους 52 και παίζει δύο ματς με το τριφύλλι που θα κρίνουν εν πολλοίς και την τελική κατάταξη.

Σύμφωνα με τη σελίδα προσομοιώσεων, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μετά τις νίκες τους μπήκαν γερά στο «κόλπο», ενώ η «πτώση» της ΑΕΚ από τη δεύτερη θέση και με βάση τις πιθανότητες δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο μίνι πρωτάθλημα, με τη μάχη να… φουντώνει.

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 28/32) 🚨

▪️Olympiacos lost to PAOK, but it didn’t hurt them as AEK lost again! Oly are 2 pts away from winning the 🏆.

▪️ PAO jumps to 2nd, AEK lost huge % in chances to finish Top 2 after 2 back-to-back losses

▪️ Absolute🔥 in race for… pic.twitter.com/NWpYlj3TTn

— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 6, 2025