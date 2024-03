Η SpaceX, η αεροδιαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, παρουσίασε βίντεο από τις δοκιμές της φουσκωτής τσουλήθρας με την οποία θα απομακρύνονται οι αστροναύτες από τον πύργο εκτόξευσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η πτυσσόμενη τσουλήθρα έχει εγκατασταθεί στην κορυφή του πύργου εξυπηρέτησης πυραύλων που υψώνεται 125 μέτρα πάνω από την εξέδρα εκτόξευσης SLC-40, η οποία βρίσκεται στην βάση της αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Teams test the new emergency chutes from the pad 40 crew tower in Florida pic.twitter.com/rWVj7zaHp0

Το βίντεο των 24 δευτερολέπτων ξεκινά με την τσουλήθρα να ξετυλίγεται κατά μήκος καλωδίων που συνδέουν τον πύργο με το έδαφος.

Στη συνέχεια, ένας άνδρας με στολή αστροναύτη μπαίνει στην τσουλήθρα για μια γρήγορη κάθοδο μέχρι το έδαφος.

«Αν και προορίζεται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μοιάζει πολύ διασκεδαστική!» έγραψε ο Μασκ στο X.

Even though it’s meant to be used for emergencies, it looks like a lot of fun!

— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2024