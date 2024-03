Η τρίτη φορά έφερε την επιτυχία. Τουλάχιστον περίπου.

Το φουτουριστικό διαστημικό σκάφος Starship της SpaceX καταστράφηκε λίγο πριν το τέλος της τρίτης δοκιμαστικής πτήσης του το απόγευμα της Πέμπτης, έχοντας όμως πετύχει τους βασικούς στόχους της εταιρείας.

Οι δύο προηγούμενες δοκιμές είχαν τερματιστεί με θεαματικές εκρήξεις λίγα λεπτά μετά την πυροδότηση.

Αυτή τη φορά, το Starship έφτασε στο Διάστημα και πέταξε σε τροχιά, πριν τελικά διαλυθεί πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό όπου επρόκειτο να προσθαλασσωθεί.

At ~5000 tons, Starship is the largest flying object ever made https://t.co/r5kzjpbD9B

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2024