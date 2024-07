O Μασκ απομακρύνει τις εταιρείες του από την Καλιφόρνια λόγω των νόμων για τους τρανς

Αγανακτισμένος με έναν νέο νόμο για την ταυτότητα φύλου, ο οποίος ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για την «woke» νομοθεσία της Καλιφόρνια, ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία του Χ και της SpaceX στο συντηρητικό Τέξας.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, ολοκληρώνει έτσι τη μετακόμισή του στο Τέξας, έχοντας ήδη μεταφέρει την Tesla και την προσωπική διεύθυνση κατοικίας του, εκμεταλλευόμενος τον μηδενικό φόρο εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα.

Όπως έγραψε ο Μασκ στο Χ, αφορμή για την τελευταία απόφασή του ήταν ο νέος νόμος που απαγορεύει στα σχολεία να υποχρεώνουν δασκάλους και καθηγητές να ενημερώνουν τους γονείς όταν τα παιδιά τους αλλάζουν ταυτότητα φύλου ή σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η απόφαση ήρθε «εξαιτίας αυτού του νόμου και πολλών άλλων που προηγήθηκαν, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των οικογενειών και των επιχειρήσεων» έγραψε ο Μασκ, ο οποίος έχει και ο ίδιος μια τρανς κόρη, η οποία τον έχει αποκηρύξει.

The governor of California just signed a bill causing massive destruction of parental rights and putting children at risk for permanent damage.

Important to read this: https://t.co/6GNnEurZ3v

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024