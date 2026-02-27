Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών

Τη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τίμησε η ελληνική Βουλή με την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Με αφορμή την αυριανή «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας, εκπρόσωποι των κομμάτων εξέφρασαν την οδύνη τους σε ειδική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας.

Μιλώντας από το βήμα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παραδέχθηκε πως 3 χρόνια μετά την τραγωδία η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή.

«Για τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους για τα αδέρφια και τους φίλους που έμειναν πίσω για τις οικογένειες που ζητούν απαντήσεις. Ανοιχτή είναι και για την κοινωνία που δεν έμεινε θεατής», είπε και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός ήταν ειλικρινής και μίλησε χωρίς υπεκφυγές. Βγήκε από τις ράγες λυγίζοντας κάτω από το βάρος μίας κρυμμένης πραγματικότητας».

Ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως τα Τέμπη για τους γονείς των αδικοχαμένων ήταν η στιγμή που το κράτος δεν προστάτευσε τα παιδιά τους και πρόδωσε την εμπιστοσύνη τους, ενώ σημείωσε πως «αυτό που έγινε στα Τέμπη, να μη ξεχαστεί ποτέ, να γίνει πυξίδα».

«Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από λόγια. Η απαίτηση της κοινωνίας είναι για Δικαιοσύνη και ασφάλεια», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, δηλώνοντας την στήριξή του στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις.

«Σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ απλά για να θρηνήσουμε ξανά ή να προσευχηθούμε για μία φορά. Είμαστε για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους γονείς των θυμάτων. Η καλύτερη τιμή στην μνήμη τους είναι να δυναμώσει ο αγώνας ακόμα περισσότερο. Αν σήμερα 3 χρόνια μετά συζητάμε για το έγκλημα στα τεμπη οφείλεται ότι ο λαός δεν το άφησαν να ξεχαστεί», είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο της Νέας Αριστεράς να επισημαίνει: «Αν το πρώτο έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο, το επόμενο πρωινό συντελέστηκε το δεύτερο που ήταν προμελετημένο. Το έγκλημα της συγκάλυψης. Μία κυβερνητικά ενορχηστρωμένη συγκάλυψη να κρυφτούν στοιχεία, να μην αποδοθούν ευθύνες».