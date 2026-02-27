Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων

«Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή μίλησε για “προδιαγεγραμμένο έγκλημα” και ανέδειξε τις αιτίες που οδήγησαν τον σιδηρόδρομο σε αυτή την τραγική κατάσταση», τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τον χαιρετισμό του στην «επετειακή αναφορά στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών»

Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, «γιατί τα “νέα Τέμπη” που καραδοκούν παντού, είναι γύρω μας. Και στις σιδηροδρομικές μεταφορές, όπου η ακολουθούμενη πολιτική δεν έχει αλλάξει και αποτελούν πραγματική πρόκληση οι κομπασμοί της κυβέρνησης, για ένα σύστημα εντοπισμού των τραίνων, που εγκαινίασε 3 χρόνια μετά το έγκλημα, την ώρα που όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό παραμένουν».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «για να πάψει επιτέλους να μεγαλώνει αυτή η μαύρη λίστα των εγκλημάτων! Για να ξεπληρωθούν όμως οι ανοιχτοί αυτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, που δόνησε όλη τη χώρα αυτά τα χρόνια.

Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας:

«Κυρίες και κύριοι σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ απλά για να θρηνήσουμε ξανά για να προσευχηθούμε για μια ακόμη φορά. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους, με τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας, τους συγγενείς των θυμάτων, που διαδηλώνουν και πάλι αυτές τις μέρες με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, ζητώντας δικαίωση για τους 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η καλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να δυναμώσει αυτός ο αγώνας ακόμα περισσότερο, να φτάσει μέχρι τέλους. Άλλωστε, αν σήμερα, 3 χρόνια μετά, συζητάμε ακόμα για το έγκλημα στα Τέμπη, αυτό οφείλεται πάνω από όλα στο ότι σύσσωμος ο λαός, η νεολαία δεν το άφησαν να ξεχαστεί. Με την πάλη τους εξέθεσαν και σε μεγάλο βαθμό ακύρωσαν τις απόπειρες συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών, των υπευθύνων, σαν κι αυτές που είδαμε και εδώ μέσα, με τις μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τόσο στην Εξεταστική Επιτροπή, όσο και στις Προανακριτικές – παρωδία.

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή μίλησε για “προδιαγεγραμμένο έγκλημα” και ανέδειξε τις αιτίες που οδήγησαν τον σιδηρόδρομο σε αυτή την τραγική κατάσταση, που επέτρεψε μια σύγκρουση η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε αποφευχθεί.

Αναδείξαμε ότι αυτό που δολοφονεί είναι η πολιτική του κέρδους, στον βωμό του οποίου θυσιάζεται, η ανθρώπινη ασφάλεια, η ίδια η ζωή.

Αναδείξαμε και συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε την πολιτική της χρόνιας υποχρηματοδότησης, της τραγικής υποστελέχωσης από το εχθρικό για τον λαό σημερινό κράτος, που λειτουργεί με κριτήρια της αγοράς, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες του λαού μας ως κόστος, το οποίο πρέπει να συμπιεστεί.

Είμαστε οι μόνοι που μιλήσαμε και μιλάμε για την πολιτική της απελευθέρωσης του σιδηροδρόμου, της κατάτμησής του, της ιδιωτικοποίησής του, του πιο κερδοφόρου μάλιστα κομματιού του. Είναι ακριβώς η ίδια πολιτική που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και στον σιδηρόδρομο, αλλά και σε άλλους τομείς, πάντα στη βάση των οδηγιών της ΕΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και ο τομέας της ενέργειας… Και – πραγματικά – πάει πολύ να πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης για τις δήθεν επιτυχίες της κυβέρνησής του, όταν το κόστος του ρεύματος, των καυσίμων, έχει παγιωθεί ως ένας μόνιμος βραχνάς για κάθε λαϊκή οικογένεια.

Ίδια πολιτική, ίδιοι ένοχοι, ίδιος σκοπός παντού: Να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, σε βάρος των λαϊκών αναγκών.

Γι’ αυτό, λοιπόν, με σημαία αυτές τις ανάγκες, πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει ο αγώνας, ειδικά τώρα που ξεκινά η κύρια δίκη. Να βρεθούμε απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης με τις παράλληλες δίκες που είναι σε εξέλιξη. Γιατί είναι προσπάθεια να τεμαχιστούν οι ευθύνες και να πέσουν στα μαλακά οι ένοχοι, που φτάνει μέχρι τον πρόσφατο απαράδεκτο εμπαιγμό των συγγενών για τις εκταφές!

Για να μην “θαφτεί” η αλήθεια μέσα στις αίθουσες του δικαστηρίου! Αλλά να μεταφερθεί μέσα από χιλιάδες στόματα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, να γίνει δύναμη ανατροπής!

Γιατί τα “νέα Τέμπη” που καραδοκούν παντού, είναι γύρω μας. Και στις σιδηροδρομικές μεταφορές, όπου η ακολουθούμενη πολιτική δεν έχει αλλάξει και αποτελούν πραγματική πρόκληση οι κομπασμοί της κυβέρνησης, για ένα σύστημα εντοπισμού των τραίνων, που εγκαινίασε 3 χρόνια μετά το έγκλημα, την ώρα που όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό παραμένουν.

Το αποδεικνύουν άλλωστε και τα πρόσφατα τραγικά δυστυχήματα σε σιδηροδρόμους σε Ισπανία, στη Ρουμανία αλλά και οι ομολογίες της ίδιας της Κομισιόν, ότι η εγκατάσταση των σύγχρονων συστημάτων ελέγχου, προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και πόροι.

Το ίδιο γίνεται δυστυχώς και στις αεροπορικές μεταφορές με τα συνεχή black out των απαρχαιωμένων συστημάτων, να υπογραμμίζουν τους κινδύνους που έχουν αναδείξει πολλές φορές οι εργαζόμενοι, όπως είχαν κάνει και τα σωματεία των σιδηροδρομικών, πριν τα Τέμπη.

Τα “νέα Τέμπη” καραδοκούν και μέσα στους χώρους δουλειάς επίσης, όπου τα μέτρα ασφαλείας πάνε περίπατο για να μην μειώνεται η κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματιών, όπου οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι, όπου η συνδικαλιστική δράση παρεμποδίζεται με βάση τους δικούς σας νόμους. Κι έτσι φτάσαμε σε ένα άλλο τραγικό έγκλημα, στη Βιολάντα, με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες να μην ξαναγυρίσουν στα παιδιά τους.

Για να πάψει επιτέλους να μεγαλώνει αυτή η μαύρη λίστα των εγκλημάτων! Για να ξεπληρωθούν όμως οι ανοιχτοί αυτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, που δόνησε όλη τη χώρα αυτά τα χρόνια.

Να γίνει οδηγός σκέψης, οδηγός δράσης και σύγκρουσης με το σύστημα του κέρδους που δολοφονεί. Με αυτό το σάπιο κράτος, που είναι το κράτος της αδικίας και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ “κράτος δικαίου”…

Η αντιλαϊκή «νομιμότητά» σας, υπάρχει μόνο για να θωρακίζει τους μηχανισμούς της εκμετάλλευσης και καταπίεσης, της αδικίας για την πλειοψηφία των ανθρώπων του λαού μας. Με άσβεστη την οργή του πρώτου ακούσματος της είδησης εκείνης, για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, συνεχίζουμε, πιο μαζικά σήμερα, πιο αποφασιστικά, μέχρι την τελική δικαίωση».