Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
Υγεία 26 Φεβρουαρίου 2026, 10:51

Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες

Ένα διατροφικό ολιγοθερμιδικό πλάνο βασισμένο στη βρώμη ήταν αρκετό ώστε να μειωθεί η LDL χοληστερόλη κατά 10% μέσα σε δύο ημέρες και να επαναπρογραμματιστεί το έντερο ώστε να λειτουργεί καλύτερα ολόκληρος ο οργανισμός.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
A
A
Vita.gr
Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Spotlight

Το να τρώει κάποιος σχεδόν αποκλειστικά βρώμη επί δύο ημέρες ίσως δεν φαίνεται και τόσο ελκυστικό, όμως το σύντομο αυτό αυστηρό διατροφικό πρόγραμμα φάνηκε αρκετό ώστε να μειώσει κατά 10% την κακή χοληστερόλη στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής ερευνητών του Πανεπιστημίου της Βόννης. Και αυτό – επαναλαμβάνουμε – μέσα σε μόλις 48 ώρες, όπως αναφέρεται στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

Τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο το οποίο αποτελεί ένα σύνολο μεταβολικών διαταραχών που περιλαμβάνει το υπερβάλλον βάρος, την υψηλή αρτηριακή πίεση, το αυξημένο σάκχαρο του αίματος και τα μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων του αίματος. Οι συμμετέχοντες στην κλινική δοκιμή ακολούθησαν ένα ολιγοθερμιδικό διατροφικό πρόγραμμα το οποίο αποτελείτο σχεδόν αποκλειστικά από βρώμη επί 48 ώρες.

Ο γερμανός παθολόγος Καρλ φον Νούρντεν χρησιμοποιούσε τη βρώμη ήδη από το 1900 για τη θεραπεία του διαβήτη

Σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου η οποία μείωσε επίσης τις θερμίδες αλλά δεν κατανάλωσε βρώμη, η ομάδα της… βρώμης εμφάνισε σαφή βελτίωση στα επίπεδα χοληστερόλης. Μάλιστα η μείωση της χοληστερόλης παρέμεινε αξιοσημείωτη ακόμη και έξι εβδομάδες αργότερα.

Αλλαγή στη βακτηριακή χλωρίδα

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι το συγκεκριμένο, έστω και τόσο σύντομο, διατροφικό πλάνο άλλαξε την ισορροπία της βακτηριακής χλωρίδας στο έντερο, γεγονός σημαντικό για τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού.

«Θεραπεία» ενάντια στον διαβήτη από τις αρχές του 20ου αιώνα

Η βρώμη έχει σχετιστεί ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα με οφέλη για τη μεταβολική υγεία. Ο διακεκριμένος γερμανός παθολόγος Καρλ φον Νούρντεν χρησιμοποιούσε τη βρώμη ήδη από το 1900 για τη θεραπεία ασθενών με διαβήτη με πολύ καλά αποτελέσματα. Στην πορεία βέβαια εμφανίστηκαν άκρως αποτελεσματικά φάρμακα για τον διαβήτη με αποτέλεσμα η θεραπεία της βρώμης να πέσει στη λήθη.

Το πρόγραμμα των 48 ωρών με τα 300 γρ. βρώμης ημερησίως

Οι εθελοντές της νέας μελέτης δεν έπασχαν από διαβήτη αλλά από μεταβολικό σύνδρομο. Επί 48 ώρες κλήθηκαν να καταναλώσουν βρασμένη βρώμη τρεις φορές την ημέρα προσθέτοντας μόνο μικρές ποσότητες φρούτων ή λαχανικών. Συνολικά 32 άνδρες και γυναίκες ολοκλήρωσαν τη διήμερη παρέμβαση… της βρώμης. Κάθε εθελοντής κατανάλωσε 300 γραμμάρια βρώμης την ημέρα και μείωσε την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων του περίπου στο μισό. Η ομάδα ελέγχου μείωσε επίσης την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων αλλά χωρίς να καταναλώσει βρώμη.

Μείωση της LDL κατά 10%, απώλεια βάρους, μείωση της πίεσης

Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν οφέλη εξαιτίας της μείωσης των θερμίδων. Ωστόσο η βελτίωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα που κατανάλωσε βρώμη. «Τα επίπεδα της ιδιαιτέρως επιβλαβούς LDL χοληστερόλης έπεσαν κατά 10% σε αυτή την ομάδα – η μείωση αυτή είναι σημαντική, αν και όχι πλήρως συγκρίσιμη με εκείνη των σύγχρονων φαρμάκων» σημείωσε η Μαρί-Κριστίν Σιμόν, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Επιστήμης της Διατροφής του Πανεπιστημίου της Βόννης και προσέθεσε: «Οι εθελοντές στην ομάδα κατανάλωσης βρώμης έχασαν επίσης δύο κιλά κατά μέσο όρο ενώ μειώθηκε ελαφρώς και η αρτηριακή τους πίεση».

Ο κίνδυνος από την κακή χοληστερόλη

Η μείωση της LDL χοληστερόλης είναι άκρως σημαντική για την υγεία της καρδιάς. Όταν τα επίπεδα της LDL είναι πολύ υψηλά η χοληστερόλη μπορεί να συσσωρευθεί στα τοιχώματα των αρτηριών και να σχηματίσει πλάκες που οδηγούν σε στένωση των αιμοφόρων αγγείων. Οι πλάκες αυτές μπορεί να υποστούν ρήξη σε περίπτωση έντονου σωματικού ή συναισθηματικού φόρτου ή απότομης αύξησης της αρτηριακής πίεσης. Τότε μπορεί να σχηματιστεί θρόμβος ο οποίος είναι ικανός να μπλοκάρει πλήρως τη ροή του αίματος ή να ταξιδέψει ως την καρδιά ή τον εγκέφαλο προκαλώντας καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Ζουμ» στο εντερικό μικροβίωμα

Προκειμένου να κατανοήσουν για ποιον λόγο η βρώμη έχει αυτή τη θετική επίδραση, οι ερευνητές εξέτασαν το μικροβίωμα του εντέρου των εθελοντών. «Εντοπίσαμε ότι η κατανάλωση βρώμης αύξησε τον αριθμό ορισμένων ειδών βακτηρίων στο έντερο» ανέφερε η Λίντα Κλάμπεν, κύρια συγγραφέας της μελέτης.

Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν πλέον ότι τα βακτήρια του εντέρου παίζουν κεντρικό ρόλο στο πώς το σώμα επεξεργάζεται τις τροφές. Τα εντερικά μικρόβια οδηγούν σε παραγωγή μεταβολικών υποπροϊόντων τα οποία τρέφουν τα κύτταρα του εντέρου και υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία τους.

Πώς τα βακτήρια του εντέρου «εργάζονται» για τη μείωση της χοληστερόλης

Ορισμένα από αυτά τα βακτηριακά προϊόντα εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και μπορούν να επηρεάσουν άλλα όργανα. «Για παράδειγμα δείξαμε ότι τα εντερικά βακτήρια παράγουν φαινολικές ενώσεις διασπώντας τη βρώμη» ανέφερε η Κλάμπεν και συμπλήρωσε ότι «έχει φανεί από μελέτες σε ζώα ότι μια από αυτές τις ουσίες, το φερουλικό οξύ, έχει θετική επίδραση στον μεταβολισμό της χοληστερόλης. Αυτό φαίνεται να ισχύει και για ορισμένα άλλα βακτηριακά μεταβολικά προϊόντα».

Παράλληλα ορισμένα μικρόβια εξουδετερώνουν το αμινοξύ ιστιδίνη – χωρίς αυτή τη διαδικασία ο οργανισμός μπορεί να μετατρέψει την ιστιδίνη σε μια ουσία που πιστεύεται ότι προάγει την αντίσταση στην ινσουλίνη (κύριο χαρακτηριστικό του διαβήτη).

Σύσταση για βραχυπρόθεσμη δίαιτα σε τακτά χρονικά διαστήματα

Η μείωση της χοληστερόλης που επετεύχθη μετά την κατανάλωση βρώμης ήταν ορατή έξι εβδομάδες μετά από τη διήμερη διατροφική παρέμβαση. «Μια βραχυπρόθεσμη δίαιτα βασισμένη στη βρώμη σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να είναι ένας καλά ανεκτός τρόπος ώστε να διατηρούνται τα επίπεδα της χοληστερόλης εντός των φυσιολογικών ορίων και να προλαμβάνεται ο διαβήτης» τόνισε η καθηγήτρια Σιμόν.

Το επόμενο βήμα

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα οφέλη της βρώμης ενάντια στην κακή χοληστερόλη ήταν σημαντικά μόνο όταν η βρώμη καταναλωνόταν σε μεγάλες ποσότητες σχεδόν αποκλειστικά μέσα στην ημέρα. Σε μια δεύτερη φάση της κλινικής δοκιμής η οποία διήρκεσε έξι εβδομάδες οι συμμετέχοντες κατανάλωναν 80 γραμμάρια βρώμης την ημέρα χωρίς να έχουν άλλους διατροφικούς περιορισμούς. Αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε πολύ περιορισμένα οφέλη. Ετσι, σύμφωνα με την καθηγήτρια Σιμόν «το επόμενο βήμα είναι να διερευνήσουμε αν μια εντατική βραχυπρόθεσμη δίαιτα βασισμένη στη βρώμη η οποία θα επεναλαμβάνεται κάθε έξι εβδομάδες θα μπορεί να έχει μόνιμη προληπτική επίδραση ενάντια στην LDL χοληστερόλη».

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών
Προϊστορικό μακελειό 24.02.26

Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών

Τα δεκάδες γυναικόπαιδα που κατέληκαν στον μαζικό τάφο του Γκομόλαβα βρήκαν βίαιο θάνατο. Το μακελειό ίσως ήταν επίδειξη δύναμης, εκτιμούν ερευνητές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει
Περιβάλλον 24.02.26

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει

Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram – Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»
Πάβελ Ντούροφ 24.02.26

Ποινική έρευνα στη Ρωσία για τον ιδρυτή του Telegram - Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram

Σύνταξη
Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»
Περιβάλλον 24.02.26

Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»

Αισθητήρες που μετρούν την κυκλοφορία και την ποιότητα του αέρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και αισθητήρες πληρότητας στους κάδους απορριμάτων, συνθέτουν το νέο τεχνολογικό τοπίο που δημιουργεί ο Δήμος Αθηναίων

Εύη Σαλτού
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26 Upd: 10:37

Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή για το δημοκρατικό πολίτευμα. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία – Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά
Ελλάδα 26.02.26

Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο - Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά

Το παραλιακό μέτωπο στον Λαγανά έχει υποστεί πολλές ζημιές από την κακοκαιρία, ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τμήματα των παράλληλων δρόμων έχουν υποχωρήσει

Σύνταξη
Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους
Ελλάδα 26.02.26

Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους

Κατηγορούμενοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω του Predator είναι οι Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος και το ζεύγος Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά

Οι τάσεις φυγής για το κόμμα Τσίπρα, τα σενάρια για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, η κρατική επιχορήγηση, τα στελέχη που φεύγουν και ο Πολάκης που μένει.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο