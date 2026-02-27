Η Euroleague θα έχει αύξηση στα έσοδα των συλλόγων για την επόμενη σεζόν
Η Euroleague ανακοίνωσε επίσημα τα επίπεδα αμοιβών που θα εφαρμοστούν για τη σεζόν 2026-27
Ο μέσος όρος εσόδων των συλλόγων με εγγυημένα συμβόλαια αυξάνεται κατά 14% την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27) εν συγκρίσει με την τρέχουσα σεζόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα (27/2) η Euroleague.
Ο μέσος όρος εσόδων των συλλόγων με εγγυημένα συμβόλαια (ALCDR) την προηγούμενη σεζόν ήταν 19.489.944 ευρώ, ενώ για την περίοδο 2026-27 ανέρχονται σε 22.298.591 ευρώ.
Τι ανακοίνωσε η Euroleague
Η Euroleague ανακοίνωσε επίσημα τα επίπεδα αμοιβών που θα εφαρμοστούν για τη σεζόν 2026-27. Αυτή η σεζόν θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη μεταβατική αγωνιστική περίοδο βάσει του νέου πλαισίου, απ’ όταν δηλαδή έχουν εφαρμοστεί τα Πρότυπα Ανταγωνιστικής Ισορροπίας (Competitive Balance Standards, CBS), ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανονισμών που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση των ισχύοντων Κανονισμών Χρηματοοικονομικού Fair Play, (Financial Fair Play Regulations, FSFPR). Ακόμη η Euroleague βρίσκεται στη σταδιακή εφαρμογή των Προτύπων Ανταγωνιστικής Ισορροπίας με την πλήρη εφαρμογή τους να έχει προγραμματιστεί για τη σεζόν 2027-28.
Στη σχετική ανακοίνωση της Euroleague αναφέρεται συγκεκριμένα πως τα μέσα έσοδα των συλλόγων με εγγυημένα συμβόλαια (Average Licensed Clubs Defined Revenues – ALCDR) για την περίοδο 2026-27, στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα από τις αγωνιστικές ημέρες, τα εμπορικά έσοδα και άλλα έσοδα που δημιουργήθηκαν από τους συλλόγους με εγγυημένα συμβόλαια σε μια περίοδο τριών σεζόν, ανέρχονται σε 22.298.591 ευρώ.
