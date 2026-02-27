ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Την επικίνδυνη κατάσταση στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, λόγω της διαχρονικής έλλειψης μέτρων ασφαλείας αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ευρωβουλευτές του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Όπως αναφέρουν οι ευρωβουλευτές, «τρία χρόνια έχουν περάσει από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών με 57 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν επί 12 λεπτά στις ίδιες ράγες, αφού δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουν τη σύγκρουση» και τονίζουν χαρακτηριστικά πως «είναι πάνδημο το αίτημα, που εκφράζεται και με συνεχείς απεργίες, διαδηλώσεις, άλλες κινητοποιήσεις, αυτό το έγκλημα να μην συγκαλυφθεί, να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες, να μην υπάρξουν άλλα ‘Τέμπη’».

«Άλλωστε, οι αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα αυτό, όχι μόνο είναι ακόμα εδώ αλλά και τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία αποκαλύπτουν την επικινδυνότητα της κατάστασης στον ευρωενωσιακό και ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο πολλαπλασιάζονται», υπογραμμίζουν.

Ολόκληρη η ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ:

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ως το τέλος του 2024 το σύστημα ασφαλείας με εγκατεστημένη τηλεδιοίκηση «Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ΕRTMS)» βρίσκεται σε λειτουργία μόλις στο 15% του βασικού ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου, ο αρμόδιος συντονιστής του ERTMS της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Κομισιόν (DG Move), M. Ruete, σε έκθεσή του που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, ομολογεί ότι «μόλις το 10% του συνολικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών- ΔΕΔ-Μ (12.400 χλμ.) και μόνο το 19% του σιδηροδρομικού στόλου της ΕΕ (8.730 αμαξοστοιχίες) είναι εξοπλισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Τρένων (ETCS) ως το τέλος του 2024».

Η έκθεση προχωρά και σε σειρά άλλων ομολογιών, όπως ότι «η ανάπτυξη του συστήματος ERTMS είναι πολύ αργή (…) απειλώντας να μην τηρηθούν καν οι προθεσμίες του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ της ΕΕ για το 2030», κι ενώ ο συνολικός ευρωενωσιακός σχεδιασμός, προκειμένου να εξυπηρετήσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, υπολογίζεται να ολοκληρωθεί…το 2050. Τίθεται, άλλωστε, από την ίδια έκθεση στόχος ακόμα και για «μείωση κόστους για το ERTMS επί των αμαξοστοιχιών».

Είναι δε ενδεικτικό ότι στην ίδια έκθεση σημειώνεται ότι, ενώ είναι διαθέσιμο για τα συστήματα τηλεδιοίκησης το σύστημα επικοινωνιών με βάση την τεχνολογία 5G ανάμεσα σε σταθμάρχη και μηχανοδηγό (σύστημα Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), χρησιμοποιείται παρωχημένη τεχνολογία, το γνωστό GSM-R, με βάση το 2G, γιατί, όπως αναφέρεται, η μετάβαση στο 5G δίκτυο «απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, συντονισμό, χρόνο και πόρους που είναι ήδη περιορισμένοι ως το 2030».

Για τον ίδιο λόγο οι σιδηρόδρομοι είναι σταθερά υποστελεχωμένοι. Ενώ καταγράφεται ότι υπάρχουν σε όλη την ΕΕ 80.000 εργαζόμενοι στον τομέα της σηματοδότησης, όπως ομολογείται στην έκθεση, αυτοί θα έπρεπε, με βάση τις ανάγκες, να είναι πενταπλάσιοι.

Την ίδια στιγμή στη Γερμανία σχεδιάζονται 6.200 απολύσεις έως το 2030, ώστε να «είναι κερδοφόρος» ο εθνικός φορέας των εμπορευματικών μεταφορών, ενώ οι εργαζόμενοι στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Δανία, όπως άλλωστε και στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι σε Hellenic Train και «Σιδηροδρόμους Ελλάδας», κινητοποιούνται για ζητήματα ασφαλείας στην εργασία τους, για την τραγική έλλειψη προσωπικού και τα εξοντωτικά ωράρια, για το υποσυντηρημένο δίκτυο, τις απαρχαιωμένες υποδομές κ.α.

Βασικό κριτήριο για την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων και στο κομμάτι του σιδηρόδρομου είναι το κριτήριο του «κόστους-οφέλους», θυσιάζοντας την ασφάλεια για να μη θιγούν τα κέρδη που αποκομίζουν οι όμιλοι από το κάθε κομμάτι των κατατεμαχισμένων και «απελευθερωμένων» σιδηροδρόμων. Άλλωστε, ο ίδιος ο αρμόδιος Οργανισμός της ΕΕ για την καινοτομία των σιδηροδρόμων έχει διαπιστώσει ότι κυκλοφορούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο 5.000 βαγόνια «για παλιοσίδερα» ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) είχε αδειοδοτήσει τρένα, όπως στην περίπτωση των Τεμπών, στα οποία δεν υπήρχαν ούτε καν καθίσματα με πυράντοχα υλικά.

Όλη αυτή η επικίνδυνη κατάσταση μεταφράζεται ήδη σε τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ενδεικτικά, το 2024 έγιναν 1.507 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα, με συνολικά 750 νεκρούς και 548 σοβαρά τραυματίες, ενώ από το 2021 έως το 2023 αυξήθηκαν κατά 43,3% οι συγκρούσεις τρένων. Μόλις φέτος, καταγράφονται εκατόμβες νεκρών, όπως στις αλλεπάλληλες συγκρούσεις τρένων στην Ισπανία καθώς και σε Σλοβακία και Τσεχία.

Και ενώ τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας των σιδηροδρόμων εμφανίζονται με βάση το κριτήριο του κέρδους ως «δαπανηρά» και καρκινοβατούν, η χρηματοδότηση της στρατιωτικής κινητικότητας δεκαπλασιάζεται στα 17 δις ευρώ στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034), ενώ προαναγγέλλονται -μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»- άλλα 100 δις. ευρώ για τη «Σένγκεν Στρατιωτικής Κινητικότητας», αποδεικνύοντας ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιος είναι ο πραγματικός στόχος των πολεμοκάπηλων σχεδίων της ΕΕ.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες της ΕΕ και όλων των αστικών κυβερνήσεων, όπως και της κυβέρνησης της ΝΔ στην Ελλάδα, που προωθούν τα «4 πακέτα οδηγιών για το σιδηρόδρομο» και τη στρατηγική της απελευθέρωσης, ενώ σε αυτό το άθλιο σιδηροδρομικό δίκτυο, στο όνομα της «αυτοματοποίησης» και των «υψηλών ταχυτήτων», έρχεται ως χαριστική βολή το σχέδιο της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2025 για «επιτάχυνση της ανάπτυξης των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την ΕΕ ως το 2040». Με δυο λόγια: ξέφρενες ταχύτητες για ξέφρενα κέρδη των ομίλων σε πολεμικό σιδηροδρομικό δίκτυο καρμανιόλα…και για το λαό κυριολεκτικά «όποιον πάρει ο χάρος».

Το δίλημμα των μεγαλειωδών εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» αποδεικνύεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Τα ερωτήματα των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ στον επίτροπο Α. Τζιτζικώστα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο γεγονός ότι:

– Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, καθώς η στρατηγική απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων και η πολιτική «κόστους-οφέλους» από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις καταδικάζει το δίκτυο σε τραγικές ελλείψεις προσωπικού, σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, υποδομών, συντήρησης δικτύου, με οδυνηρές συνέπειες για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο;

– Ενώ η πρόσληψη προσωπικού, η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας καρκινοβατεί και συστήνονται από έκθεση στελέχους της Κομισιόν νέες «μειώσεις του κόστους» ακόμα κι «επί των αμαξοστοιχιών», την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τον δεκαπλασιασμό της χρηματοδότησης για τη στρατιωτική κινητικότητα και την πολεμική προετοιμασία του δικτύου μεταφορών στην ΕΕ, εμπλέκοντας τους λαούς της Ευρώπης σε ανυπολόγιστους κινδύνους;».