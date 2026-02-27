newspaper
ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
27 Φεβρουαρίου 2026

ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

«Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Την επικίνδυνη κατάσταση στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, λόγω της διαχρονικής έλλειψης μέτρων ασφαλείας αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ευρωβουλευτές του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Όπως αναφέρουν οι ευρωβουλευτές, «τρία χρόνια έχουν περάσει από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών με 57 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν επί 12 λεπτά στις ίδιες ράγες, αφού δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουν τη σύγκρουση» και τονίζουν χαρακτηριστικά πως «είναι πάνδημο το αίτημα, που εκφράζεται και με συνεχείς απεργίες, διαδηλώσεις, άλλες κινητοποιήσεις, αυτό το έγκλημα να μην συγκαλυφθεί, να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες, να μην υπάρξουν άλλα ‘Τέμπη’».

«Άλλωστε, οι αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα αυτό, όχι μόνο είναι ακόμα εδώ αλλά και τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία αποκαλύπτουν την επικινδυνότητα της κατάστασης στον ευρωενωσιακό και ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο πολλαπλασιάζονται», υπογραμμίζουν.

Ολόκληρη η ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ:

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ως το τέλος του 2024 το σύστημα ασφαλείας με εγκατεστημένη τηλεδιοίκηση «Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ΕRTMS)» βρίσκεται σε λειτουργία μόλις στο 15% του βασικού ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου, ο αρμόδιος συντονιστής του ERTMS της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Κομισιόν (DG Move), M. Ruete, σε έκθεσή του που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, ομολογεί ότι «μόλις το 10% του συνολικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών- ΔΕΔ-Μ (12.400 χλμ.) και μόνο το 19% του σιδηροδρομικού στόλου της ΕΕ (8.730 αμαξοστοιχίες) είναι εξοπλισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Τρένων (ETCS) ως το τέλος του 2024».

Η έκθεση προχωρά και σε σειρά άλλων ομολογιών, όπως ότι «η ανάπτυξη του συστήματος ERTMS είναι πολύ αργή (…) απειλώντας  να μην τηρηθούν καν οι προθεσμίες του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ της ΕΕ για το 2030», κι ενώ ο συνολικός ευρωενωσιακός σχεδιασμός, προκειμένου να εξυπηρετήσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, υπολογίζεται να ολοκληρωθεί…το 2050. Τίθεται, άλλωστε, από την ίδια έκθεση στόχος ακόμα και για «μείωση κόστους για το ERTMS επί των αμαξοστοιχιών».

Είναι δε ενδεικτικό ότι στην ίδια έκθεση σημειώνεται ότι, ενώ είναι διαθέσιμο για τα συστήματα τηλεδιοίκησης το σύστημα επικοινωνιών με βάση την τεχνολογία 5G ανάμεσα σε σταθμάρχη και μηχανοδηγό (σύστημα Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), χρησιμοποιείται παρωχημένη τεχνολογία, το γνωστό GSM-R, με βάση το 2G, γιατί, όπως αναφέρεται, η μετάβαση στο 5G δίκτυο «απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, συντονισμό, χρόνο και πόρους που είναι ήδη περιορισμένοι ως το 2030».

Για τον ίδιο λόγο οι σιδηρόδρομοι είναι σταθερά υποστελεχωμένοι. Ενώ  καταγράφεται ότι υπάρχουν σε όλη την ΕΕ 80.000 εργαζόμενοι στον τομέα της σηματοδότησης, όπως ομολογείται στην έκθεση, αυτοί θα έπρεπε, με βάση τις ανάγκες, να είναι πενταπλάσιοι.

Την ίδια στιγμή στη Γερμανία σχεδιάζονται 6.200 απολύσεις έως το 2030, ώστε να «είναι κερδοφόρος» ο εθνικός φορέας των εμπορευματικών μεταφορών, ενώ οι εργαζόμενοι στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Δανία, όπως άλλωστε και στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι σε Hellenic Train και «Σιδηροδρόμους Ελλάδας», κινητοποιούνται για ζητήματα ασφαλείας στην εργασία τους, για την τραγική έλλειψη προσωπικού και τα εξοντωτικά ωράρια, για το υποσυντηρημένο δίκτυο, τις απαρχαιωμένες υποδομές κ.α.

Βασικό κριτήριο για την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων και στο κομμάτι του σιδηρόδρομου είναι το κριτήριο του «κόστους-οφέλους», θυσιάζοντας την ασφάλεια για να μη θιγούν τα κέρδη που αποκομίζουν οι όμιλοι από το κάθε κομμάτι των κατατεμαχισμένων και «απελευθερωμένων» σιδηροδρόμων. Άλλωστε, ο ίδιος ο αρμόδιος Οργανισμός της ΕΕ για την καινοτομία των σιδηροδρόμων έχει διαπιστώσει ότι κυκλοφορούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο 5.000 βαγόνια «για παλιοσίδερα»  ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) είχε αδειοδοτήσει τρένα, όπως στην περίπτωση των Τεμπών, στα οποία δεν υπήρχαν ούτε καν καθίσματα με πυράντοχα υλικά.

Όλη αυτή η επικίνδυνη κατάσταση μεταφράζεται ήδη σε τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ενδεικτικά, το 2024 έγιναν 1.507 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα, με συνολικά 750 νεκρούς και 548 σοβαρά τραυματίες, ενώ από το 2021 έως το 2023 αυξήθηκαν κατά 43,3% οι συγκρούσεις τρένων. Μόλις φέτος, καταγράφονται εκατόμβες νεκρών, όπως στις αλλεπάλληλες συγκρούσεις τρένων στην Ισπανία καθώς και σε Σλοβακία και Τσεχία.

Και ενώ τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας των σιδηροδρόμων εμφανίζονται με βάση το κριτήριο του κέρδους ως «δαπανηρά» και καρκινοβατούν, η χρηματοδότηση της στρατιωτικής κινητικότητας δεκαπλασιάζεται στα 17 δις ευρώ στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034), ενώ προαναγγέλλονται -μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»- άλλα 100 δις. ευρώ για τη «Σένγκεν Στρατιωτικής Κινητικότητας», αποδεικνύοντας ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιος είναι ο πραγματικός στόχος των πολεμοκάπηλων σχεδίων της ΕΕ.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες της ΕΕ και όλων των αστικών κυβερνήσεων, όπως και της κυβέρνησης της ΝΔ στην Ελλάδα, που προωθούν τα «4 πακέτα οδηγιών για το σιδηρόδρομο» και τη στρατηγική της απελευθέρωσης, ενώ σε αυτό το άθλιο σιδηροδρομικό δίκτυο, στο όνομα της «αυτοματοποίησης» και των «υψηλών ταχυτήτων», έρχεται ως χαριστική βολή το σχέδιο της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2025 για «επιτάχυνση της ανάπτυξης των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την ΕΕ ως το 2040». Με δυο λόγια: ξέφρενες ταχύτητες για ξέφρενα κέρδη των ομίλων σε πολεμικό σιδηροδρομικό δίκτυο καρμανιόλα…και για το λαό κυριολεκτικά «όποιον πάρει ο χάρος».

Το δίλημμα των μεγαλειωδών εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» αποδεικνύεται  πιο επίκαιρο από ποτέ.

Τα ερωτήματα των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ στον επίτροπο Α. Τζιτζικώστα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο γεγονός ότι:

– Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, καθώς η στρατηγική απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων και η πολιτική «κόστους-οφέλους» από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις καταδικάζει το δίκτυο σε τραγικές ελλείψεις προσωπικού, σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, υποδομών, συντήρησης δικτύου, με οδυνηρές συνέπειες για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο;

– Ενώ η πρόσληψη προσωπικού, η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας καρκινοβατεί και συστήνονται από  έκθεση  στελέχους της Κομισιόν νέες «μειώσεις του κόστους» ακόμα κι «επί των αμαξοστοιχιών», την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τον δεκαπλασιασμό της χρηματοδότησης για τη στρατιωτική κινητικότητα και την πολεμική προετοιμασία του δικτύου μεταφορών στην ΕΕ, εμπλέκοντας τους λαούς της Ευρώπης σε ανυπολόγιστους κινδύνους;».

Stream newspaper
Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη
27.02.26

Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη

«Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
27.02.26

Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λυτρίβη

Σύνταξη
Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»
27.02.26

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις, σημείωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων
27.02.26

Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων

«Για να ξεπληρωθούν οι ανοιχτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
27.02.26

Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»
27.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά παρότι είχε... προαναγγείλει απάντηση επί του θέματος

Σύνταξη
Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών
27.02.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης
26.02.26

Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να αποδοθούν κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, είτε είναι πολιτικά, είτε όχι.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»
26.02.26

Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»

Το γάντι σήκωσε η πλευρά Σαμαρά, απαντώντας στην επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του πρώην πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και εμμένοντας στην ουσία της διπλής καταγγελίας του Αντώνη Σαμαρά. Ο ανοιχτός πόλεμος στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια
26.02.26

Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια

«Η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αποκαλύπτοντας ότι θα έχει επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς για συντονισμό των δράσεων.

Σύνταξη
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
27.02.26

Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Σε λίγα χρόνια, το χάσμα που χώριζε τους συμπαθούντες τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστίνιους έχει υπερκαλυφθεί, κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αιτία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια
27.02.26

Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '90. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μάντσεστερ και από το 2012 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος της πόλης

Σύνταξη
Πακιστάν – Αφγανιστάν: Οι φονικές μάχες στα σύνορα συνεχίζονται – Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει
27.02.26

Οι φονικές μάχες στα σύνορα Πακιστάν και Αφγανιστάν συνεχίζονται - Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει

Για «μηδενική ανοχή» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, το Αφγανιστάν υπόσχεται «ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση» - Νέες διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη
27.02.26

Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη

«Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν
27.02.26

EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν

Πραξικόπημα της Δεξιάς χαρακτηρίζει την μονομερή απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur o αντιπρόεδρος της Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Προειδοποιεί για επικίνδυνη διατάραξη της θεσμικής ισορροπίας στην ΕΕ και εντοπίζει τα πολιτικά και νομικά κενά της επιλογής της Κομισιόν που μπορούν να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν
27.02.26

Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Σύνταξη
Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
27.02.26

Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λυτρίβη

Σύνταξη
