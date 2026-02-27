«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Τα σχολεία πρέπει να υιοθετήσουν ευέλικτα ωάρια που θα επιτρέπουν στους μαθητές να ξεκινούν μαθήματα πιο αργά το πρωί, προτείνουν ελβετοί ερευνητές.

Όπως εξηγούν, οι έφηβοι έχουν τη βιολογική τάση να πέφτουν για ύπνο πιο αργά από τους ενήλικες. Ως αποτέλεσμα, πολλοί δεν έχουν το περιθώριο να κοιμηθούν αρκετά πριν αρχίσει το σχολείο.

«Αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς η χρόνια έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει μόνο την ευεξία, αλλά έχει επίσης μετρήσιμη επίδραση στην ψυχική υγεία, τη σωματική ανάπτυξη και την ικανότητα μάθησης» λέει ο Όσκαρ Τζένι του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, μέλος της ομάδας που υπογράφει τη μελέτη στο Journal of Adolescent Health.

Πριν και μετά

Οι ερευνητές εξέτασαν το ευέλικτο ωράριο που υιοθέτησε πριν από τρία χρόνια ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο καντόνι του Σανκτ Γκάλεν. Μέχρι τότε, τα μαθήματα ξεκινούσαν στις 07.20 το πρωί.

Το νέο πρόγραμμα έδωσε στους μαθητές δύο επιλογές: είτε να προσέρχονται στις 07.30 για προαιρετικές παραδόσεις είτε να περιμένουν για την κανονική έναρξη των μαθημάτων στις 08.30.

Πριν και μετά την εφαρμογή του ευέλικτου ωραρίου, οι ερευνητές εξέτασαν τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών και τους ζήτησαν να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικά με την ώρα που προτιμούν και τη διάρκεια του ύπνου τους.

Και τα αποτελέσματα ήταν σαφή: το 95% των μαθητών προτίμησαν να προσέρχονται στο σχολείο αργότερα και μπορούσαν έτσι να ξυπνούν έως και 40 λεπτά αργότερα από ό,τι πριν. Δεδομένου ότι η ώρα που έπεφταν για ύπνο δεν άλλαξε, η διάρκεια του ύπνου τους αυξήθηκε αντίστοιχα.

Μετά την εφαρμογή του ευέλικτου ωραρίου, οι επιδόσεις τους βελτιώθηκαν στα μαθηματικά και τα αγγλικά, έδειξε η μελέτη.

Παράλληλα, «οι μαθητές ανέφεραν λιγότερα προβλήματα στον ύπνο και η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία αυξήθηκε» ανέφερε η Ζοέλ Αλμπρεχτ, επικεφαλής της μελέτης.

Σύμφωνα με την ομάδα της, το ευέλικτο ωράριο στο σχολείο μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στη βελτίωση των επιδόσεων αλλά και στην αντιμετώπιση της «κρίσης» ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων.

Τα ευρήματα βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη για το θέμα που δημοσιεύτηκε το 2018 στο Science Advances.