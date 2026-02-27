ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

Τους λόγους της παρουσίας ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ στις 19 Φεβρουαρίου στην προγραμματισμένη δημόσια επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου «εργαζόμενοι και πολίτες ασκούσαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της διαμαρτυρίας», ζητούν να μάθουν, με ερώτησή τους προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου.

«Ποια συγκεκριμένα δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο, όπου εργαζόμενοι και πολίτες ασκούσαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της διαμαρτυρίας;», ρωτούν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Κρίνει ο υπουργός ότι η κινητοποίηση τέτοιων μονάδων ήταν ανάλογη του κινδύνου ή ότι συνιστούσε υπερβολική και αποτρεπτική για τη συμμετοχή των πολιτών παρουσία;».

«Πώς πολίτες και εργαζόμενοι θα μπορούν να διαμαρτύρονται ελεύθερα;»

Με δεδομένο ότι ο ίδιος ο υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και ότι η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε ότι οι ομάδες αστυνομικών πήγαν στο Νοσοκομείο βάσει δικών τους εκτιμήσεων για πιθανή ανάγκη παρέμβασης, μετά από στοιχεία (π.χ. αναρτήσεις στο Διαδίκτυο) που υποδήλωναν δυναμική συγκέντρωση από διαδηλωτές, οι βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν ενημέρωση σχετικά με το ποιο είναι ακριβώς «το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο» στη βάση του οποίου οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, και ειδικότερα τα ΜΑΤ και οι ΟΠΚΕ, «συλλέγουν και αξιολογούν ‘στοιχεία’ από το Διαδίκτυο, όπως αναρτήσεις πολιτών ή τρίτων, προκειμένου να αποφασίσουν την κινητοποίηση δυνάμεων».

«Παρακολουθούνται συστηματικά δημόσιες αναρτήσεις πολιτών ή και πολιτικών προσώπων; Ποιος δίνει τη σχετική εντολή και ποια εγγύηση υπάρχει ότι δεν παραβιάζονται συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης και της πολιτικής δράσης;», υπογραμμίζουν.

Τέλος, ζητούν να μάθουν «τι προτίθεται να πράξει στο μέλλον ο υπουργός, ώστε να διασφαλιστεί έμπρακτα ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να διαμαρτύρονται ελεύθερα, ειρηνικά και χωρίς εκφοβισμό από δυσανάλογα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις».